अब छूने की जरूरत नहीं! सिर्फ आवाज से कंट्रोल करें अपना पूरा फोन, जानिए आसान तरीका

संक्षेप: अब स्मार्टफोन चलाने के लिए स्क्रीन छूना जरूरी नहीं है। Google Assistant, Siri और Voice Control फीचर्स की मदद से आप सिर्फ अपनी आवाज से कॉल, मैसेज, ऐप्स और सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं।

Jan 02, 2026 09:00 pm IST

आज स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने फोन को बिना छुए, सिर्फ अपनी आवाज से भी चला सकते हैं? कॉल करना हो, मेसेज भेजना हो, ऐप ओपेन करने हों या फिर फोन की सेटिंग बदलनी हो, अब ये सब केवल वॉइस कमांड से हो सकता है।

वॉइस कंट्रोल से जुड़ा टेक खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो ड्राइविंग के दौरान फोन इस्तेमाल करते हैं, जिनके हाथ बिजी रहते हैं या जिन्हें टच स्क्रीन इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आवाज से फोन कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए कौन-से फीचर्स मौजूद हैं और कैसे इन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है।

वॉइस कंट्रोल क्या है? वॉइस कंट्रोल एक ऐसी सुविधा है जो आपके बोले गए शब्दों को समझकर फोन को कमांड देती है। इसमें फोन का माइक्रोफोन और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिलकर काम करते हैं। आपकी आवाज को पहचानकर फोन उसी के हिसाब से एक्शन लेता है। आज लगभग हर स्मार्टफोन में यह सुविधा किसी ना किसी तरह से मिलती है।

Android फोन में आवाज से कंट्रोल करने के तरीके 1. Google Assistant की मदद से Google Assistant Android फोन का सबसे पावरफुल वॉइस टूल है।

कैसे एक्टिव करें: Settings में जाएं

Google > Assistant > Voice Match

“Hey Google” या “OK Google” ऑन करें।

आप क्या-क्या कर सकते हैं: “Hey Google, call Mom”

“Send a WhatsApp message to Rahul”

“Open YouTube”

“Turn on Wi-Fi”

“Set alarm for 6 AM”

“What’s the weather today?”

2. Voice Access फीचर (पूरा फोन बोले बिना छुए चलाएं) Voice Access Android का एक खास फीचर है, जिससे आप स्क्रीन को भी आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं।

कैसे चालू करें: Settings > Accessibility > Voice Access

Feature को ऑन करें

फायदे: “Scroll down”

“Tap 5” (स्क्रीन पर दिख रहे नंबर के अनुसार)

“Go back”

“Open notifications”

यह फीचर दिव्यांग यूजर्स के लिए बेहद काम का है, लेकिन आम यूजर्स भी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं।

iPhone में आवाज से फोन कैसे कंट्रोल करें? 1. Siri की मदद से Siri Apple का वॉइस असिस्टेंट है।

कैसे एक्टिव करें: Settings > Siri & Search

“Listen for ‘Hey Siri’” ऑन करें

Siri से क्या कर सकते हैं: कॉल और मेसेज

रिमाइंडर सेट करना

म्यूजिक कंट्रोल

नेविगेशन

स्मार्ट होम डिवाइसेज कंट्रोल

2. iOS का Voice Control फीचर iPhone में भी Android की तरह एक एडवांस Voice Control फीचर मौजूद है।

कैसे ऑन करें: Settings > Accessibility > Voice Control

Voice Control Enable करें।

इसके बाद आप कह सकते हैं: “Swipe left”

“Tap Messages”

“Open Camera”

“Go Home”