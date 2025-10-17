Hindustan Hindi News
खुल गया राज, इस दिन आ रहा OnePlus Pad 2, दमदार चिपसेट के साथ मिलेगी 16GB तक रैम

संक्षेप: OnePlus फैन्स के लिए अच्छी खबर है। ब्रांड का नया टैबलेट OnePlus Pad 2 इस महीने के अंत में चीन में लॉन्च होने वाला है, खुद कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। अपकमिंग वनप्लस पैड 2 टैबलेट OnePlus 15 के साथ 27 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है।

Fri, 17 Oct 2025 07:31 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus फैन्स के लिए अच्छी खबर है। ब्रांड का नया टैबलेट OnePlus Pad 2 इस महीने के अंत में चीन में लॉन्च होने वाला है, खुद कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। ब्रांड ने वीबो पर अपकमिंग टैबलेट का एक पोस्टर साझा किया, जिसमें इसकी लॉन्च डेट, कलर और कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया गया है। वनप्लस ने पहले वैश्विक बाजारों में इसी नाम से एक टैबलेट लॉन्च किया था, लेकिन स्पेसिफिकेशन अलग थे। चीन में ग्राहक अपकमिंग वनप्लस पैड 2 को पहले ही प्री-ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे वनप्लस 15 के साथ दो कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। यह पुष्टि की गई है कि इसमें 3K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होगा और यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट से लैस होगा।

OnePlus Pad 2 के स्पेसिफिकेशन्स

अपकमिंग वनप्लस पैड 2 टैबलेट 27 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। यह इवेंट चीन में शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे) शुरू होगा। फ्लैगशिप वनप्लस 15 और वनप्लस ऐस 6 भी इसी इवेंट में लॉन्च होंगे। कंपनी ने वनप्लस के ऑफिशियल स्टोर, जेडी डॉट कॉम और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वनप्लस पैड 2 के लिए प्री-रिजर्वेशन लेना शुरू कर दिया है। यह एज्योर और डार्क ग्रे कलर्स में उपलब्ध होगा।

चीन में, वनप्लस पैड 2 टैबलेट 8GB + 256GB, 12GB + 256GB और 16GB + 512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगा। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट पर चलेगा। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 3K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होगा।

गौरतलब है कि कंपनी भारत समेत दूसरे बाजारों में पहले से ही वनप्लस पैड 2 नाम से एक टैबलेट बेच रही है। यह मॉडल स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिप, 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज और 3K डिस्प्ले से लैस है। इसे जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था। ग्लोबल वनप्लस पैड 2 मॉडल के अन्य स्पेसिफिकेशन में 9510mAh की बैटरी और वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी सपोर्ट शामिल हैं। टैबलेट में 13 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा भी है और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 15 पर चलता है।

