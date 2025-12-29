कन्फर्म: 8 जनवरी को तहलका मचाने आ रहा OnePlus का सबसे 9000mAh बैटरी वाला Turbo फोन, मिड-रेंज मार्केट को हिला देगा

संक्षेप: OnePlus ने घोषणा की है कि OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V को 8 जनवरी 2026 को चीन में लॉन्च किया जाएगा। दोनों फोन में 9000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और अलग-अलग Snapdragon चिपसेट मिलेंगे।

Dec 29, 2025 11:28 am IST

OnePlus ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है, चीनी टेक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V स्मार्टफोन 8 जनवरी 2026 को चीन में लॉन्च होंगे। दोनों ही डिवाइसेज़ Turbo सीरीज का हिस्सा हैं और खास तौर पर पावरफुल बैटरी, तेज़ प्रोसेसर और प्रीमियम फीचर्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इन नए फोन की खासियत इसमें मिलने वाली 9000mAh की बड़ी बैटरी है, जो आपको रोज़ाना के इस्तेमाल, गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान लंबे समय तक बैकअप देगी। बैटरी के साथ 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो सके। OnePlus Turbo 6 में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट मिलेगा, जबकि Turbo 6V में Snapdragon 7s Gen 4 SoC रहने की उम्मीद है।

डिज़ाइन भी काफी आकर्षक लगता है दोनों फोन में स्क्वायर कैमरा आइलैंड, प्रीमियम बॉडी और कलर-मैच्ड फ्रेम शामिल होंगे। Turbo 6 में 1.5K रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले के साथ 165Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल सकता है, जो गेमिंग और स्मूद UI के अनुभव को और बेहतर बनाएगा।

OnePlus Turbo 6 & Turbo 6V के मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus ने Weibo पोस्ट से पुष्टि की है कि Turbo 6 सीरीज को 8 जनवरी 2026 को चीन में लॉन्च किया जाएगा। दोनों मॉडलों में 9,000mAh की विशाल बैटरी दी जाएगी, जो लंबे समय तक बैटरी बैकअप देगी और भारी गेमिंग/मल्टीटास्किंग के लिए भी तैयार रहेगी। इसके साथ 80W का वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। Turbo 6 में 27W रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलने की बात कही गई है, जिससे आप बैटरी को Power Bank की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

OnePlus Turbo 6 यह मॉडल Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट के साथ मिलेगा, जो अच्छी CPU और GPU क्षमता प्रदान करता है। OnePlus Turbo 6V: यह वेरिएंट Snapdragon 7s Gen 4 SoC के साथ आएगा, जो मिड-टू-हाई परफॉर्मेंस देता है। दोनों फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज विकल्प मिलने की संभावना है, जिससे स्मूद मल्टीटास्किंग और तेज़ डेटा एक्सेस मिलता है।

Turbo 6 में 1.5K रिज़ोल्यूशन की स्क्रीन और 165Hz सुपर-हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है, जो गेमिंग और UI एनिमेशन को स्मूद बनाती है। इसके विपरीत Turbo 6V में 6.8-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले के साथ 144Hz रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। OLED स्क्रीन के कारण कंट्रास्ट और कलर क्वालिटी भी बेहतर होगी।

दोनों मॉडलों में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है जिसमें एक 50MP प्राइमरी लेंस और सेकेंडरी कैमरा शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जाएगा। कैमरा सेटअप आधुनिक AI बेस्ड फ़ोटो सुधार और वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट को सपोर्ट करेगा।