कन्फर्म: भारत में 26 नवंबर को दस्तक देगा सबसे पावरफुल चिप वाला iQOO 15, तीन 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी से लैस

Tue, 28 Oct 2025 11:37 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
iQOO 15 Launch Date Confirm: भारतीय स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है जल्द iQOO का नया गेमिंग फोन iQOO 15 दस्तक देने वाला है। iQOO इंडिया के सीईओ निपुण मार्या ने भारतीय बाज़ार में iQOO 15 के लॉन्च की घोषणा कर दी है यह फोन 26 नवंबर को आएगा।iQOO 15 पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है इसलिए इसके फीचर्स की डिटेल्स भी सामने आ गयी हैं। फोन में सबसे दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 50MP का प्राइमरी + 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो + 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेटअप, 7000mAh बैटरी 100W फास्ट चार्जिंग होने की खबर है।

iQOO 15 के फीचर्स (लीक)

लीक के अनुसार फोन में 6.85 इंच की Samsung M14 AMOLED 2K डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 2600 निट्स HBM मोड है। प्रोसेसर के तौर पर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट इस्तेमाल हुआ है, जो LPDDR5X RAM व UFS 4.1 स्टोरेज के सपोर्ट के साथ आता है। भारत वर्शन में 16GB RAM + 1TB स्टोरेज जैसे वेरिएंट्स की उम्मीद की जा रही है।

iQOO 15 में तीनों कैमरे 50MP के सेटअप के साथ आते हैं प्राइमरी 50MP सेंसर, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो (3× ऑप्टिकल ज़ूम/100× डिजिटल ज़ूम) और 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर। फ्रंट कैमरा 32MP बताया गया है। यह सेटअप गेमर्स के साथ-साथ मोबाइल फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए भी बेहद आकर्षक है।

बैटरी की बात करें तो iQOO 15 में 7000mAh की बैटरी बताई गई है, जो 100W वायर्ड व 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। यह लंबे समय तक चलने वाला स्मार्टफोन साबित हो सकता है और गेमिंग/हाई यूज के दौरान बेहतर बैटरी बैक-अप दे सकती है।

iQOO 15 में नया OriginOS 6 (Vivo/iQOO का कस्टम UI) मिलेगा जिसमें Dynamic Glow UI इफैक्ट, Atomic Island इंटरैक्टिव नोटिफिकेशन एरिया जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें विशेष गेमिंग कूलिंग सिस्टम मौजूद है 8000mm² सिंगल-लेयर VC कूलिंग है।

iQOO 15 की कीमत (संभावित) अनुमान

iQOO 13 भारत में 54,999 रुपए में लॉन्च हुआ था तो उम्मीद है कि iQOO 15 भी ₹55,000 से ₹65,000 के बीच लॉन्च हो सकता है। हालांकि अभी तक कीमत आधिकारिक नहीं हुई है, पर इस तरह के फीचर्स व चिपसेट के लिए यह एक शानदार बजट-फ्लैगशिप ऑप्शन बन सकता है।

