ऑफिस हो या घर, हर जगह काम आएंगे ये 15000 रुपये से कम में आने वाले Computers, फीचर्स भी जबरदस्त
Computer Under 15000: अगर आप अपने बच्चे के लिए या फिर किसी बेसिक काम के लिए कंप्यूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स बता रहे हैं, जिनकी कीमत 10,000 रुपये है।
इसकी कीमत 81% डिस्काउंट के साथ 9,690 रुपये हो गई है। यह ऑल-इन-वन कंप्यूटरहै, जो स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा। इसमें 20 इंच का एचडी एलईडी मॉनिटर है, जो क्लियर और बड़ा डिस्प्ले देता है। साथ ही ड्यूल कोर प्रोसेसर और 8 जीबी की रैम दी गई है। वहीं, 128 जीबी एसएसडी भी मौजूद है, जो फाइल स्टोर करने में मदद करती है। इसमें कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, हेडफोन और माइक्रोफोन भी शामिल हैं। वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ यह 2 साल की वारंटी से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम जगह घेरता है, फास्ट SSD स्टोरेज, वाईफाई सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
हाई-लेवल गेमिंग के लिए सही नहीं, SSD स्टोरेज कुछ यूजर्स के लिए कम हो सकता है
इसकी कीमत 17,998 रुपये है, जिसे 46% डिस्काउंट के साथ 9,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक अच्छा डेस्कटॉप सेट है, जो ऑफिस और घर में इस्तेमाल के लिए सी है। इसमें 19 इंच का FHD मॉनिटर है, जो क्लियर विजुएल देता है। इसमें 2nd जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर है, जो अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस की सुविधा देता है। इसमें 8GB रैम और 256GB SSD स्टोरेज से मल्टीटास्किंग और फाइल स्टोर करना आसान होता है। यह Windows 10 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इस सेट में कीबोर्ड, माउस और WiFi डोंगल भी शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्रोसेसर और SSD स्टोरेज, Windows 10 Pro, WiFi कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
मॉनिटर साइज छोटा, 2nd जनरेशन प्रोसेसर
इसकी कीमत 19,999 रुपये है, जिसे 61% डिस्काउंट के साथ 7,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। एक कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डेस्कटॉप है, जो तेज परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Core i3 प्रोसेसर है, जो ऑफिस और होम यूज के लिए सही है। इसमें 4GB रैम और 128GB एसएसडी स्टोरेज दी गई है। यह विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें एमएस ऑफिस भी शामिल है, जिससे ऑफिस काम और पढ़ाई में मदद मिलती है। इसमें 17 इंच का मॉनिटर व्यूइंग है, जो बढ़िया एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और स्मूद परफॉर्मेंस, हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन,नया Windows 11 सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
कम रैम, SSD स्टोरेज थोड़ी सीमित
इसकी कीमत 80% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये है। यह एक पावरफुल डेस्कटॉप है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए सी रहेगा। इसमें Intel Core i3-4130 प्रोसेसर है, जो बेसिक और मीडियम कामों के लिए सही रहेगा। इसमें 8GB रैम और 128GB SSD स्टोरेज दी गई है, जो फास्ट प्रोसेसिंग की सुविधा देता है। इसमें 20 इंच का बड़ा मॉनिटर बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। इसके साथ में कीबोर्ड, माउस और स्पीकर्स भी शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 8GB रैम, तेज स्टोरेज के लिए SSD, बड़ा और क्लियर डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
SSD स्टोरेज कुछ यूजर्स के लिए कम, बेसिक ग्राफिक्स, भारी गेमिंग के लिए सही नहीं
इसकी कीमत 13,999 रुपये है। इसमें Intel Core i5-3470 प्रोसेसर के साथ 16GB रैम और 512GB एसएसडी है, जिससे तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। यह सेट 19 इंच के मॉनिटर के साथ आता है, जो क्लियर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स और वाई-फाई कनेक्टिविटी भी शामिल है, जिससे यह ऑफिस और घर दोनों जगह के लिए सही रहेगा। यह विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो काफी यूजर फ्रेंडली है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई परफॉर्मेंस के लिए 16GB रैम, तेज और बड़ा SSD स्टोरेज, वाई-फाई के साथ वायरलेस इंटरनेट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
मॉनिटर साइज कुछ यूजर्स को छोटा लगेगा, हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
इसकी कीमत 63% डिस्काउंट के साथ 14,890 रुपये है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह i3 3200 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 8GB रैम और 256GB SSD दी गई है, जो तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 22 इंच का HD LED मॉनिटर है, जो बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इस सेट में RGB बैकलिट कीबोर्ड और माउस भी शामिल हैं, जो गेमिंग और ऑफिस दोनों के लिए सही रहेंगे। इसमें वाई-फाई सपोर्ट के साथ, यह विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें एमएस ऑफिस पहले से इंस्टॉल आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज SSD स्टोरेज, बड़ा HD मॉनिटर, RGB कीबोर्ड-माउस सेट, WiFi सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
8GB रैम कम, i3 प्रोसेसर हाई-एंड टास्क के लिए सीमित
वैसे तो इसकी कीमत 44,999 रुपये है, लेकिन इसे 71% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ऑफिस और होम यूज के लिए सही रहेगा। इसमें Intel Core i5 प्रोसेसर के साथ 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें 19 इंच का मॉनिटर क्लियर विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस प्रीइंस्टॉल्ड हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा रैम और ज्यादा SSD, Windows 11 के साथ लेटेस्ट फीचर्स, MS Office
क्यों खोजें विकल्प
DDR3 RAM नई DDR4 की तुलना में थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी, मॉनिटर साइज बड़े कामों के लिए सीमित
