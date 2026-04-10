अब तारों के झंझट से पाएं मुक्ति! Amazon लाया सबसे सस्ते और टिकाऊ वायरलेस माउस, बजट में फिट और काम में हिट
अमेजन पर स्लिम और स्टाइलिश वायरलेस माउस की विस्तृत रेंज पर भारी छूट मिल रही है, जो आपके डेस्क को आधुनिक लुक और तारों से आजादी देते हैं। बेहतरीन ग्रिप और लंबी बैटरी लाइफ वाले इन टॉप-रेटेड माउस के साथ आप अपने ऑफिस वर्क और गेमिंग अनुभव को अधिक स्मूथ बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर इस समय स्लिम और स्टाइलिश वायरलेस माउस की एक विस्तृत और आकर्षक रेंज उपलब्ध है, जिसने डिजिटल बाजार में धूम मचा रखी है। यदि आप अपने पुराने तार वाले माउस के उलझाव और डेस्क पर फैली गंदगी से परेशान हैं, तो अब समय है उन्हें अलविदा कहने का। ये आधुनिक वायरलेस माउस न केवल आपके काम करने के तरीके को आसान बनाते हैं, बल्कि आपके वर्कस्पेस को एक मिनिमलिस्टिक और प्रोफेशनल लुक भी देते हैं।
इन वायरलेस माउस की सबसे बड़ी खासियत इनका कॉम्पैक्ट और एर्गोनोमिक डिज़ाइन है, जो लंबे समय तक काम करने के दौरान आपकी कलाई पर दबाव नहीं पड़ने देता। Amazon पर Logitech, HP, Dell और Lenovo जैसे बड़े ब्रांड्स पर इस समय 50% से 70% तक की भारी बचत देखी जा रही है। इनमें से अधिकांश मॉडल 'साइलेंट क्लिक' तकनीक के साथ आते हैं, जिससे ऑफिस या लाइब्रेरी जैसे शांत वातावरण में काम करना काफी सुखद हो जाता है।
कनेक्टिविटी के मामले में, ये माउस लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.0 और 2.4GHz वायरलेस तकनीक का उपयोग करते हैं, जो बिना किसी लैग के 10 मीटर की दूरी तक शानदार रेंज प्रदान करते हैं। इसके अलावा, कई मॉडल्स में 12 से 18 महीने तक चलने वाली लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, जिससे आपको बार-बार सेल बदलने की चिंता नहीं रहती। चाहे आप एक ग्राफिक डिजाइनर हों, स्टूडेंट हों या ऑफिस प्रोफेशनल, अमेजन पर मिल रहे ये किफायती और टिकाऊ वायरलेस माउस आपके लैपटॉप अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन निवेश हैं। आज ही इन टॉप-रेटेड विकल्पों को देखें और अपने डेस्क को स्मार्ट बनाएं।
1. Logitech M240 Silent Bluetooth Mouse, Wireless, Compact, Portable, Smooth Tracking, 18-Month Battery, for Windows, macOS, ChromeOS, Compatible with PC, Mac, Laptop, Tablets - Graphite
Logitech M240 एक प्रीमियम और भरोसेमंद वायरलेस माउस है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना किसी शोर के शांति से काम करना पसंद करते हैं। यह माउस अपनी साइलेंट क्लिक तकनीक के लिए मशहूर है, जो क्लिक की आवाज़ को 90% तक कम कर देती है। बिना किसी डोंगल या USB पोर्ट की आवश्यकता के, यह सीधे ब्लूटूथ के जरिए आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, जो इसे लैपटॉप और टैबलेट यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबिलिटी
USB पोर्ट की बचत
क्विक पेयरिंग
विश्वसनीय ब्रांड
स्मूथ ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
माउस थोड़ा छोटा
गेमिंग के लिए नहीं
रिचार्जेबल बैटरी नहीं
2. HP 150 Wireless USB Mouse with Ergonomic and ambidextrous Design, 1600 DPI Optical Tracking, 2.4 GHz Wireless connectivity, Dual-Function Scroll Wheel and 12 Month Long Battery Life
HP 150 एक सरल, टिकाऊ और बेहद किफायती वायरलेस माउस है, जो दैनिक ऑफिस वर्क और छात्रों की जरूरतों के लिए एकदम सटीक है। यह माउस 2.4 GHz वायरलेस तकनीक का उपयोग करता है, जिससे आपको बिना किसी तार के झंझट के 10 मीटर तक की रेंज मिलती है। इसका एर्गोनोमिक डिज़ाइन लंबे समय तक काम करने के दौरान हाथ को थकान से बचाता है और इसकी सटीक ऑप्टिकल ट्रैकिंग इसे विभिन्न सतहों पर सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है।
क्यों खरीदें
बेहतरीन वैल्यू
सटीक ट्रैकिंग
प्लग एंड प्ले
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बेसिक फीचर्स
रिचार्जेबल नहीं
3. Portronics Toad 23 Wireless Optical Mouse with 2.4GHz, USB Nano Dongle, Optical Orientation, Click Wheel, Adjustable DPI(Black)
Portronics Toad 23 उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो बहुत ही कम कीमत में एक टिकाऊ और पोर्टेबल वायरलेस माउस चाहते हैं। मात्र 279 रूपये की कीमत में यह माउस 30 लाख से ज्यादा क्लिक्स की लाइफ और एडजस्टेबल DPI जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे जेब या लैपटॉप बैग में आसानी से फिट होने में मदद करता है, जो इसे ट्रैवलिंग के लिए एकदम सही बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत किफायती
एडजस्टेबल DPI
हाई ड्यूरेबिलिटी
प्लग एंड प्ले
कम रिटर्न दर
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक फिनिश औसत
साइलेंट नहीं
4. ZEBRONICS Blanc Slim Wireless Mouse with Rechargeable Battery, BT + 2.4GHz, 4 Buttons, 800/1200/1600 DPI, Silent Operation, Multicolor LED Lights
Zebronics Blanc एक आधुनिक, स्लिम और फीचर-पैक वायरलेस माउस है जो बजट में स्टाइल और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रिचार्जेबल बैटरी और डुअल मोड कनेक्टिविटी (ब्लूटूथ + 2.4GHz) है। इसका मतलब है कि आप इसे बिना किसी USB डोंगल के भी अपने टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही, इसकी मल्टीकलर LED लाइट्स इसे एक प्रीमियम गेमिंग लुक देती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल
रिचार्जेबल
साइलेंट क्लिक
स्लिम और हल्का
मल्टी-डिवाइस सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ड क्वालिटी
गेमिंग के लिए सीमित
बैटरी बहुत दिनों तक नहीं चलती
5. Amkette XS Series Natural Vertical Wireless Mouse/Bluetooth Mouse with Side Scroll, 2.4GHz, 2 x BT, 7 Buttons, Multi-OS Compatibility, Rechargeable, 3200 DPI, Smart, Superior Design, 2 Yrs Warranty
Amkette XS सीरीज का यह 'Natural' वर्टिकल माउस उन लोगों के लिए एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं। इसका खास वर्टिकल डिज़ाइन आपके हाथ को एक नेचुरल हैंडशेकपोजीशन में रखता है, जिससे कलाई के दर्द और तनाव में भारी कमी आती है। यह सिर्फ एक माउस नहीं बल्कि जो साइड स्क्रॉल व्हील और मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स
प्रोडक्टिविटी बूस्टर
मल्टी-टास्किंग
साइलेंट ऑपरेशंस
क्यों खोजें विकल्प
सीखने में समय
सामान्य माउस की तुलना में थोड़ा बड़ा और ऊँचा
कीमत थोड़ी अधिक
6. Dell WM118 Wireless Mouse, 1000DPI, 2.4 Ghz with USB Nano Receiver, Optical Tracking, 12-Months Battery Life, Plug and Play, Ambidextrous - Black
Dell WM118 एक भरोसेमंद और सरल वायरलेस माउस है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें रोज़ाना के ऑफिस वर्क और ब्राउज़िंग के लिए एक स्थिर परफॉरमेंस वाला माउस चाहिए। यह माउस 2.4 GHz वायरलेस तकनीक के जरिए कनेक्ट होता है, जो तारों के झंझट को खत्म करता है। डेल जैसे विश्वसनीय ब्रांड का होने के कारण, यह अपनी मजबूती और लंबी लाइफ के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद ब्रांड
शानदार ग्रिप
कम रिटर्न दर
नैनो रिसीवर
क्यों खोजें विकल्प
बहुत हाई-स्पीड गेमिंग या बारीक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यह थोड़ा धीमा
साइलेंट माउस नहीं
RGB लाइटिंग नहीं
7. Acer Bubble Wireless Mouse AMR100 | 2.4GHz Silent Click | 1600 DPI | Ergonomic | AA Battery | Win8/10/11 | Compact Lightweight Design | Color: Blue/Green
Acer Bubble एक स्टाइलिश, रंगीन और कॉम्पैक्ट वायरलेस माउस है जो बजट में प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। इसका खास बबल जैसा गोल और हल्का डिज़ाइन इसे न केवल देखने में आकर्षक बनाता है, बल्कि इसे कहीं भी ले जाने के लिए भी बहुत सुविधाजनक है। यदि आप अपने लैपटॉप के लिए एक ऐसा माउस चाहते हैं जो शांत काम करे और डेस्क को कूल लुक दे, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शांतिपूर्ण काम
आकर्षक रंग
हाई-प्रिसिजन
प्लग एंड प्ले
बजट-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
कॉम्पैक्ट" डिज़ाइन थोड़ा छोटा
ब्लूटूथ की कमी
1. वायरलेस माउस को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें?
कनेक्ट करने के दो मुख्य तरीके हैं,
USB रिसीवर के माध्यम से (2.4GHz): माउस के नीचे वाले हिस्से से छोटा USB डोंगल निकालें और उसे लैपटॉप के USB पोर्ट में लगाएँ। माउस का बटन ON करें, यह तुरंत काम करने लगेगा।
ब्लूटूथ के माध्यम से: माउस का बटन Bluetooth Mode पर करें। लैपटॉप की Settings > Bluetooth में जाएँ और Add Device पर क्लिक करें। अपने माउस का नाम चुनें और 'Pair' करें।
2. वायरलेस माउस क्या करता है?
वायरलेस माउस एक इनपुट डिवाइस है जो बिना किसी तार के आपके कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल करता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी या ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके लैपटॉप को सिग्नल भेजता है। इससे आपका डेस्क साफ रहता है और आप दूर बैठकर भी काम कर सकते हैं।
3. वायरलेस माउस को किस नाम से भी जाना जाता है?
वायरलेस माउस को अक्सर कॉर्डलेस माउस के नाम से भी जाना जाता है।
4. क्या वायरलेस माउस ब्लूटूथ होता है?
जरूरी नहीं। वायरलेस माउस दो प्रकार के होते हैं,
RF वायरलेस: इसमें एक छोटा USB डोंगल/रिसीवर लगाना पड़ता है।
Bluetooth माउस: इसमें किसी डोंगल की जरूरत नहीं होती, यह सीधे लैपटॉप के इन-बिल्ट ब्लूटूथ से जुड़ जाता है।
आजकल कई माउस डुअल मोड (दोनों फीचर्स के साथ) आते हैं।
5. कौन सा वायरलेस माउस अच्छा है?
आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से ये बेहतरीन विकल्प हैं,
लॉजिटेक M240 : अगर आपको ब्लूटूथ और बिल्कुल शांत (Silent) क्लिक वाला माउस चाहिए।
डेल WM118 (Dell WM118): ऑफिस के सामान्य कामों के लिए सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ।
HP 150: यदि आप कम बजट में लंबी वारंटी वाला ब्रांडेड माउस चाहते हैं।
अमकेट XS नेचुरल : यदि आप कलाई के दर्द से बचना चाहते हैं (वर्टिकल एर्गोनोमिक डिजाइन)।
जेब्रोनिक्स ब्लैंक : अगर आप सेल/बैटरी बदलने के झंझट से बचना चाहते हैं (रिचार्जेबल मॉडल)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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