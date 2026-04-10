अब तारों के झंझट से पाएं मुक्ति! Amazon लाया सबसे सस्ते और टिकाऊ वायरलेस माउस, बजट में फिट और काम में हिट

Apr 10, 2026 03:45 pm IST

अमेजन पर स्लिम और स्टाइलिश वायरलेस माउस की विस्तृत रेंज पर भारी छूट मिल रही है, जो आपके डेस्क को आधुनिक लुक और तारों से आजादी देते हैं। बेहतरीन ग्रिप और लंबी बैटरी लाइफ वाले इन टॉप-रेटेड माउस के साथ आप अपने ऑफिस वर्क और गेमिंग अनुभव को अधिक स्मूथ बना सकते हैं।

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अमेज़न पर इस समय स्लिम और स्टाइलिश वायरलेस माउस की एक विस्तृत और आकर्षक रेंज उपलब्ध है, जिसने डिजिटल बाजार में धूम मचा रखी है। यदि आप अपने पुराने तार वाले माउस के उलझाव और डेस्क पर फैली गंदगी से परेशान हैं, तो अब समय है उन्हें अलविदा कहने का। ये आधुनिक वायरलेस माउस न केवल आपके काम करने के तरीके को आसान बनाते हैं, बल्कि आपके वर्कस्पेस को एक मिनिमलिस्टिक और प्रोफेशनल लुक भी देते हैं।

इन वायरलेस माउस की सबसे बड़ी खासियत इनका कॉम्पैक्ट और एर्गोनोमिक डिज़ाइन है, जो लंबे समय तक काम करने के दौरान आपकी कलाई पर दबाव नहीं पड़ने देता। Amazon पर Logitech, HP, Dell और Lenovo जैसे बड़े ब्रांड्स पर इस समय 50% से 70% तक की भारी बचत देखी जा रही है। इनमें से अधिकांश मॉडल 'साइलेंट क्लिक' तकनीक के साथ आते हैं, जिससे ऑफिस या लाइब्रेरी जैसे शांत वातावरण में काम करना काफी सुखद हो जाता है।

कनेक्टिविटी के मामले में, ये माउस लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.0 और 2.4GHz वायरलेस तकनीक का उपयोग करते हैं, जो बिना किसी लैग के 10 मीटर की दूरी तक शानदार रेंज प्रदान करते हैं। इसके अलावा, कई मॉडल्स में 12 से 18 महीने तक चलने वाली लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, जिससे आपको बार-बार सेल बदलने की चिंता नहीं रहती। चाहे आप एक ग्राफिक डिजाइनर हों, स्टूडेंट हों या ऑफिस प्रोफेशनल, अमेजन पर मिल रहे ये किफायती और टिकाऊ वायरलेस माउस आपके लैपटॉप अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन निवेश हैं। आज ही इन टॉप-रेटेड विकल्पों को देखें और अपने डेस्क को स्मार्ट बनाएं।

Logitech M240 एक प्रीमियम और भरोसेमंद वायरलेस माउस है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना किसी शोर के शांति से काम करना पसंद करते हैं। यह माउस अपनी साइलेंट क्लिक तकनीक के लिए मशहूर है, जो क्लिक की आवाज़ को 90% तक कम कर देती है। बिना किसी डोंगल या USB पोर्ट की आवश्यकता के, यह सीधे ब्लूटूथ के जरिए आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, जो इसे लैपटॉप और टैबलेट यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications डिज़ाइन कॉम्पैक्ट, स्लिम और 'अम्बीडेक्सट्रस' कम्पैटिबिलिटी Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, Linux और Android के साथ पूरी तरह संगत रेंज 10 मीटर (33 फीट) तक की मजबूत और स्थिर कनेक्टिविटी बैटरी लाइफ 18 महीने तक चलने वाली लंबी बैटरी लाइफ क्यों खरीदें पोर्टेबिलिटी USB पोर्ट की बचत क्विक पेयरिंग विश्वसनीय ब्रांड स्मूथ ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प माउस थोड़ा छोटा गेमिंग के लिए नहीं रिचार्जेबल बैटरी नहीं

HP 150 एक सरल, टिकाऊ और बेहद किफायती वायरलेस माउस है, जो दैनिक ऑफिस वर्क और छात्रों की जरूरतों के लिए एकदम सटीक है। यह माउस 2.4 GHz वायरलेस तकनीक का उपयोग करता है, जिससे आपको बिना किसी तार के झंझट के 10 मीटर तक की रेंज मिलती है। इसका एर्गोनोमिक डिज़ाइन लंबे समय तक काम करने के दौरान हाथ को थकान से बचाता है और इसकी सटीक ऑप्टिकल ट्रैकिंग इसे विभिन्न सतहों पर सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है।

क्यों खरीदें बेहतरीन वैल्यू सटीक ट्रैकिंग प्लग एंड प्ले लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प बेसिक फीचर्स रिचार्जेबल नहीं

Portronics Toad 23 उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो बहुत ही कम कीमत में एक टिकाऊ और पोर्टेबल वायरलेस माउस चाहते हैं। मात्र 279 रूपये की कीमत में यह माउस 30 लाख से ज्यादा क्लिक्स की लाइफ और एडजस्टेबल DPI जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे जेब या लैपटॉप बैग में आसानी से फिट होने में मदद करता है, जो इसे ट्रैवलिंग के लिए एकदम सही बनाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की निर्माता वारंटी डिज़ाइन एर्गोनोमिक और कॉम्पैक्ट रेंज 10 मीटर तक की वायरलेस कनेक्टिविटी ड्यूरेबिलिटी 30 लाख से ज्यादा क्लिक्स की लंबी लाइफ DPI एडजस्टेबल DPI बटन क्यों खरीदें अत्यंत किफायती एडजस्टेबल DPI हाई ड्यूरेबिलिटी प्लग एंड प्ले कम रिटर्न दर क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक फिनिश औसत साइलेंट नहीं

Zebronics Blanc एक आधुनिक, स्लिम और फीचर-पैक वायरलेस माउस है जो बजट में स्टाइल और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रिचार्जेबल बैटरी और डुअल मोड कनेक्टिविटी (ब्लूटूथ + 2.4GHz) है। इसका मतलब है कि आप इसे बिना किसी USB डोंगल के भी अपने टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही, इसकी मल्टीकलर LED लाइट्स इसे एक प्रीमियम गेमिंग लुक देती हैं।

Specifications लाइटिंग आकर्षक मल्टीकलर LED लाइट्स बटन 4 बटन और साइलेंट ऑपरेशन वजन सिर्फ 63 ग्राम सेंसर एडजस्टेबल DPI क्यों खरीदें पैसा वसूल रिचार्जेबल साइलेंट क्लिक स्लिम और हल्का मल्टी-डिवाइस सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बिल्ड क्वालिटी गेमिंग के लिए सीमित बैटरी बहुत दिनों तक नहीं चलती

Amkette XS सीरीज का यह 'Natural' वर्टिकल माउस उन लोगों के लिए एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं। इसका खास वर्टिकल डिज़ाइन आपके हाथ को एक नेचुरल हैंडशेकपोजीशन में रखता है, जिससे कलाई के दर्द और तनाव में भारी कमी आती है। यह सिर्फ एक माउस नहीं बल्कि जो साइड स्क्रॉल व्हील और मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ आता है।

Specifications वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी बैटरी 800mAh रिचार्जेबल बैटरी, Type-C फास्ट चार्जिंग के साथ स्पेशल व्हील हॉरिजॉन्टल (साइड) स्क्रॉल व्हील सेंसर एडजस्टेबल DPI बटन 7 साइलेंट 'Kailh' स्विच बटन क्यों खरीदें बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स प्रोडक्टिविटी बूस्टर मल्टी-टास्किंग साइलेंट ऑपरेशंस क्यों खोजें विकल्प सीखने में समय सामान्य माउस की तुलना में थोड़ा बड़ा और ऊँचा कीमत थोड़ी अधिक

Dell WM118 एक भरोसेमंद और सरल वायरलेस माउस है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें रोज़ाना के ऑफिस वर्क और ब्राउज़िंग के लिए एक स्थिर परफॉरमेंस वाला माउस चाहिए। यह माउस 2.4 GHz वायरलेस तकनीक के जरिए कनेक्ट होता है, जो तारों के झंझट को खत्म करता है। डेल जैसे विश्वसनीय ब्रांड का होने के कारण, यह अपनी मजबूती और लंबी लाइफ के लिए जाना जाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की नेशनल वारंटी सेटअप प्लग-एंड-प्ले डिज़ाइन एम्बीडेक्सट्रस बैटरी लाइफ 12 महीने तक की लंबी बैटरी लाइफ क्यों खरीदें भरोसेमंद ब्रांड शानदार ग्रिप कम रिटर्न दर नैनो रिसीवर क्यों खोजें विकल्प बहुत हाई-स्पीड गेमिंग या बारीक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यह थोड़ा धीमा साइलेंट माउस नहीं RGB लाइटिंग नहीं

Acer Bubble एक स्टाइलिश, रंगीन और कॉम्पैक्ट वायरलेस माउस है जो बजट में प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। इसका खास बबल जैसा गोल और हल्का डिज़ाइन इसे न केवल देखने में आकर्षक बनाता है, बल्कि इसे कहीं भी ले जाने के लिए भी बहुत सुविधाजनक है। यदि आप अपने लैपटॉप के लिए एक ऐसा माउस चाहते हैं जो शांत काम करे और डेस्क को कूल लुक दे, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications कम्पैटिबिलिटी Windows 8, 10, 11 और अन्य आधुनिक OS के साथ संगत बैटरी एक AA बैटरी डिज़ाइन एर्गोनोमिक, कॉम्पैक्ट और अल्ट्रा-लाइटवेट क्यों खरीदें शांतिपूर्ण काम आकर्षक रंग हाई-प्रिसिजन प्लग एंड प्ले बजट-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प कॉम्पैक्ट" डिज़ाइन थोड़ा छोटा ब्लूटूथ की कमी

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1. वायरलेस माउस को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें? कनेक्ट करने के दो मुख्य तरीके हैं,

USB रिसीवर के माध्यम से (2.4GHz): माउस के नीचे वाले हिस्से से छोटा USB डोंगल निकालें और उसे लैपटॉप के USB पोर्ट में लगाएँ। माउस का बटन ON करें, यह तुरंत काम करने लगेगा।

ब्लूटूथ के माध्यम से: माउस का बटन Bluetooth Mode पर करें। लैपटॉप की Settings > Bluetooth में जाएँ और Add Device पर क्लिक करें। अपने माउस का नाम चुनें और 'Pair' करें।

2. वायरलेस माउस क्या करता है? वायरलेस माउस एक इनपुट डिवाइस है जो बिना किसी तार के आपके कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल करता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी या ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके लैपटॉप को सिग्नल भेजता है। इससे आपका डेस्क साफ रहता है और आप दूर बैठकर भी काम कर सकते हैं।

3. वायरलेस माउस को किस नाम से भी जाना जाता है? वायरलेस माउस को अक्सर कॉर्डलेस माउस के नाम से भी जाना जाता है।

4. क्या वायरलेस माउस ब्लूटूथ होता है? जरूरी नहीं। वायरलेस माउस दो प्रकार के होते हैं,

RF वायरलेस: इसमें एक छोटा USB डोंगल/रिसीवर लगाना पड़ता है।

Bluetooth माउस: इसमें किसी डोंगल की जरूरत नहीं होती, यह सीधे लैपटॉप के इन-बिल्ट ब्लूटूथ से जुड़ जाता है।

आजकल कई माउस डुअल मोड (दोनों फीचर्स के साथ) आते हैं।

5. कौन सा वायरलेस माउस अच्छा है? आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से ये बेहतरीन विकल्प हैं,

लॉजिटेक M240 : अगर आपको ब्लूटूथ और बिल्कुल शांत (Silent) क्लिक वाला माउस चाहिए।

डेल WM118 (Dell WM118): ऑफिस के सामान्य कामों के लिए सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ।

HP 150: यदि आप कम बजट में लंबी वारंटी वाला ब्रांडेड माउस चाहते हैं।

अमकेट XS नेचुरल : यदि आप कलाई के दर्द से बचना चाहते हैं (वर्टिकल एर्गोनोमिक डिजाइन)।

जेब्रोनिक्स ब्लैंक : अगर आप सेल/बैटरी बदलने के झंझट से बचना चाहते हैं (रिचार्जेबल मॉडल)।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।