डेस्कटॉप, लैपटॉप, किताबें.., इन Computer Desk पर सब हो जाएगा सेट, कंफर्ट के साथ पॉइश्चर भी रहेगा सही

Computer Desk: बच्चों की पढ़ाई आजकल काफी जरूरी हो गई है, ऐसे में उन्हें एक ऐसी जगह देना बेहद जरूरी है, जहां बैठकर वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सकें। ऐसे में घर पर कंप्यूटर डेस्क का होना बेहद जरूरी है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:59 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Computer Desk: कंप्यूटर डेस्क घर या ऑफिस के लिए एकदम सही रहता है। इसे कंप्यूटर रखने, ऑफिस का काम करने, पढ़ाई करने या फिर गेमिंग डिवाइसेज रखने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। अगर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो इन्हें रखने के लिए कंप्यूटर डेस्क का होना भी काफी जरूरी है, जिससे आप एक जगह बैठकर अपना काम आसानी से कर पाएं। ये कई डिजाइन के साथ आती हैं, जिसमें से किसी में ड्रॉअर भी होती हैं। एक अच्छी कंप्यूटर डेस्क आपको सही पॉइश्चर बनाए रखने, जगह बचाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है।

वैसे तो इसकी कीमत 8,500 रुपये है, लेकिन इसे 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह स्टडी टेबल/कंप्यूटर डेस्क आपके घर या ऑफिस के लिए एक मजबूत और ड्यूरेबल ऑप्शन है। यह टेबल मजबूत मेटल और डार्क कलर के सॉलिड वुड बोर्ड से बनी है, जिससे यह लंबे समय तक चलती है। इसका बड़ा साइज आपको पढ़ाई, लिखने, गेमिंग और ऑफिस के कामों के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध कराता है।

Specifications

मटेरियल
मजबूत मेटल + सॉलिड वुड बोर्ड
साइज
36" x 24" इंच बड़ा टेबलटॉप
फीचर
एडजस्टेबल पैर, स्टेबल डिजाइन
असेंबली
आसान इंस्टॉलेशन गाइड

क्यों खरीदें

मजबूत और टिकाऊ

पढ़ाई और कंप्यूटर के लिए पर्याप्त जगह

क्यों खोजें विकल्प

थोड़ा भारी

सीमित स्टोरेज

इसकी कीमत 58% डिस्काउंट के साथ 8,310 रुपये है। यह कंप्यूटर डेस्क स्टाइलिश और मजबूत डिजाइन में आता है, जो पढ़ाई, काम और स्टोरेज के लिए सही ऑप्शन है। इसमें हाई-ग्रेड प्रीलैम इंजीनियरिंग वुड का इस्तेमाल किया गया है, जो नैचुरल वुड ग्रेन फिनिश के साथ स्टाइलिश क लुक देता है। इसमें 6 ओपन शेल्व्स और बड़ा टेबलटॉप दिया गया है, जो सामान रखने में मदद करता है।

Specifications

मटेरियल
हाई-ग्रेड प्रीलैम इंजीनियरिंग वुड
साइज
120 x 60 सेमी डेस्क + 6 ओपन शेल्व्स
वारंटी
1 साल मैन्युफैक्चरर
फीचर्स
टर्माइट रेसिस्टेंट, वाटर रेसिस्टेंट, ईजी क्लीन

क्यों खरीदें

...

स्टाइलिश और टिकाऊ

...

पर्याप्त स्टोरेज स्पेस

क्यों खोजें विकल्प

...

DIY असेंबली आसान नहीं

...

भारी वजन

यह एक किफायती ऑप्शन है, जिसे 2,179 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फोल्डेबल स्टडी टेबल छोटे स्पेस के लिए एकदम सही विकल्प है। इसका हल्का और फोल्डेबल डिजाइन आपको कहीं भी आसानी से स्टडी या वर्क सेटअप बनाने की सुविधा देता है। इसे स्टोर करना आसान है और यह पूरी तरह असेंबल होकर आता है, जिससे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह न सिर्फ स्टडी टेबल बल्कि लैपटॉप वर्कस्टेशन, ऑफिस टेबल, गेमिंग टेबल या डाइनिंग टेबल के तौर पर भी काम आता है।

Specifications

मैटेरियल
हाई क्वालिटी स्टील + प्रीलैम यूरोपियन ग्रेड इंजीनियरिंग वुड
वजन क्षमता
70 किग्रा तक
असेंबली
पूरी तरह से असेंबल

क्यों खरीदें

...

हल्का, टिकाऊ और मल्टीपर्पज

...

आसानी से स्टोर और मूव करना

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित स्टोरेज विकल्प

...

छोटे साइज के कारण बहुत बड़ा वर्कस्पेस नहीं

इसकी कीमत 9,999 रुपये है, जिसे 59% डिस्काउंट के साथ 4,097 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह कॉर्नर स्टडी/गेमिंग टेबल छोटे स्पेस के लिए बेहतरीन स्टोरेज और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। इसमें साइड शेल्फ दी गई है, जहां आप बुक्स, CPU टावर या गेमिंग एक्सेसरीज रख सकते हैं। मजबूत मेटल फ्रेम और क्रॉस-बार सपोर्ट इसे स्थिर बनाते हैं, जबकि वुडन डेस्कटॉप लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है। इसका मॉडर्न व्हाइट-एंड-ब्लैक डिजाइन किसी भी कमरे को स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications

मटेरियल
मेटल फ्रेम + वुडन डेस्कटॉप
डिजाइन
व्हाइट डेस्कटॉप + ब्लैक फ्रेम
इस्तेमाल
गेमिंग, स्टडी, होम ऑफिस

क्यों खरीदें

...

स्पेस-सेविंग कॉर्नर डिजाइन

...

मजबूत और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित स्टोरेज क्षमता

2,099 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आने वाली यह डेस्क काफी किफायती है। यह स्टडी और वर्क टेबल प्रीमियम सॉलिड वुड फिनिश के साथ आती है, जो किसी भी घर या ऑफिस के लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सता है। हाई क्वालिटी इंजीनियर्ड वुड से बनी यह टेबल स्क्रैच-रेजिस्टेंट है। इसका स्पेशियस टेबलटॉप लैपटॉप, किताबें और स्टेशनरी आराम से स्टोर करने में मदद करता है।

Specifications

मटेरियल
हाई क्वालिटी इंजीनियर्ड वुड
टेबलटॉप
लैपटॉप (17 इंच तक) + बुक्स के लिए स्पेशियस
डिजाइन
एर्गोनोमिक और कम्फर्टेबल

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम लुक और टिकाऊ

...

साफ करने और असेंबल करने में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी वजन के कारण मूव करना मुश्किल

...

केवल इनडोर इस्तेमाल के लिए सही

इसकी कीमत 2,099 रुपये है। यह कंप्यूटर स्टडी टेबल छोटे से स्पेस में भी बेहतरीन तरीके से फिट हो जाती है और काम या पढ़ाई के लिए सेटअप देती है। इसका साइज 74 x 61 x 37 सेमी है, जिससे यह कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी सही जगह उपलब्ध कराती है। इसमें एक कीबोर्ड ट्रे और 3 शेल्फ दी गई हैं, जिनमें आप किताबें, CPU या अन्य जरूरी सामान रख सकते हैं। यह टेबल ओ-ग्रेड इंजीनियर्ड वुड से बनी है। यह स्क्रैच-रेजिस्टेंट सुएड फिनिश के साथ आती है।

Specifications

साइज
74 x 61 x 37 सेमी
इंस्टॉलेशन
फ्री स्टैंडिंग
शेल्फ
3 + 1 कीबोर्ड ट्रे
स्पेशल फीचर
रस्ट-रेजिस्टेंट हार्डवेयर, कन्वर्टिबल शेल्फ

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग डिजाइन

...

स्क्रैच-रेजिस्टेंट और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

असेंबली खुद करनी होगी

...

कलर फोटो लाइटिंग के कारण थोड़ा अलग

इस कंप्यूटर टेबल को 3,099ल रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह स्टडी टेबल अपने मिनिमलिस्ट और मॉडर्न डिजाइन के कारण किसी भी रूम को स्टाइलिश बना देता है। यह व्हाइट फिनिश और क्लीन लाइन्स के साथ डिजाइन की गई है। यह हाई-क्वालिटी इंजीनियर्ड वुड से बनी है, जो इसे ड्यूरेबल बनाता है। यह लैपटॉप, किताबें और जरूरी सामान रखने के लिए पर्याप्त स्पेस देती है। टेबल को आप आसानी से DIY किट और मैनुअल की मदद से असेंबल कर सकते हैं।

Specifications

साइज
100 x 50 x 77 सेमी
मटेरियल
इंजीनियर्ड वुड
कलर
वाइट फिनिश
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

मॉडर्न और स्टाइलिश डिजाइन

...

पर्याप्त स्पेस और आसान DIY असेंबली

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल वुड फिनिश में उपलब्ध

...

भारी लोड के लिए सही नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

