कीबोर्ड से माउज तक... हर कंप्यूटर एक्सेसरीज पर मिल रहा 79% तक का तगड़ा डिस्काउंट

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026: अगर आप अपने लिए कोई भी कंप्यूटर एक्सेसरीज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर आपको कई डील्स मिल जाएंगी।

Jan 24, 2026 11:59 am IST

Amazon Great Republic Day Sale 2026: Amazon सेल के दौरान कंप्यूटर एक्सेसरीज पर मिलने वाला डिस्काउंट टेक यूजर्स के लिए शानदार मौका लेकर आता है। इस सेल में लैपटॉप, माउस, वेबकैम, पेन ड्राइव और हेडफोन जैसे जरूरी गैजेट्स पर आकर्षक छूट देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स और ऑनलाइन क्लास करने वालों के लिए यह ऑफर बेहद फायदेमंद होता है। बेहतर परफॉर्मेंस, लेटेस्ट फीचर्स और भरोसेमंद ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स किफायती कीमतों पर उपलब्ध होते हैं। चलिए जानते हैं एक्सेसरीज के टॉप ऑप्शन्स।

पेन ड्राइव के ये हैं बेस्ट ऑप्शन्स, मिल रहा 53% तक का डिस्काउंट: कम्प्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं, तो पेन ड्राइव की भी जरूरत पड़ती होगी। अगर आप सस्ती और अच्छी पेन ड्राइव खरीदना चाहते हैं तो यहां कुछ अच्छे ऑप्शन्स देख सकते हैं। यह एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल डाटा को सुरक्षित रखने और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह हल्का, पोर्टेबल और इस्तेमाल में बेहद सरल होता है। पेनड्राइव में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और सॉफ्टवेयर स्टोर किए जा सकते हैं।

कीबोर्ड के ये हैं बेस्ट ऑप्शन्स, मिल रहा 79% तक का डिस्काउंट: कीबोर्ड कंप्यूटर और लैपटॉप का एक आवश्यक इनपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से हम टाइपिंग और कमांड देने का काम करते हैं। यह लिखने, ई-मेल भेजने, डेटा एंट्री और प्रोग्रामिंग जैसे कार्यों में उपयोगी होता है। आजकल वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार के कीबोर्ड उपलब्ध हैं। आरामदायक की-लेआउट, सॉफ्ट कीज और मजबूत डिजाइन लंबे समय तक काम करने में सुविधा देते हैं।

वायरलेस माउज के ये हैं बेस्ट ऑप्शन्स, मिल रहा 71% तक का डिस्काउंट: वायरलेस माउस कंप्यूटर और लैपटॉप के इस्तेमाल को आसान और सुविधाजनक बनाता है। इसमें तार न होने के कारण काम करते समय आसानी होती है। यह ब्लूटूथ या यूएसबी रिसीवर के जरिए कनेक्ट होता है। वायरलेस माउस में स्मूथ कर्सर कंट्रोल, एडजस्टेबल डीपीआई और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। ऑफिस वर्क, ऑनलाइन पढ़ाई और रोजमर्रा के उपयोग के लिए वायरलेस माउस एक आरामदायक विकल्प है।

वायर्ड हेडसेट के ये हैं बेस्ट ऑप्शन्स, मिल रहा 71% तक का डिस्काउंट: वायरलेस हेडसेट आज के समय में कॉलिंग, म्यूजिक और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए एक शानदार ऑडियो डिवाइस बन चुका है। यह ब्लूटूथ के माध्यम से आसानी से कनेक्ट होता है। बेहतर साउंड क्वालिटी, नॉइज रिडक्शन और इन-बिल्ट माइक्रोफोन जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। लंबी बैटरी लाइफ और आरामदायक डिजाइन के कारण वायरलेस हेडसेट काम, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट सभी के लिए उपयोगी है।

वेब कैम के ये हैं बेस्ट ऑप्शन्स, मिल रहा 67% तक का डिस्काउंट: वेब कैमरा ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक जरूरी डिवाइस बन चुका है। यह कंप्यूटर या लैपटॉप से आसानी से कनेक्ट होकर क्लियर वीडियो की सुविधा देता है। मॉर्डन वेब कैमरों में एचडी वीडियो क्वालिटी, इन-बिल्ट माइक्रोफोन और ऑटो फोकस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

