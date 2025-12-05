गंदे घर को मोती जैसा चमका देंगे ये कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर, कीमत एक साल के रिचार्ज से भी कम

संक्षेप: अगर आप अपने घर को साफ करने में मदद चाहते हैं और कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Follow Us on

Dec 05, 2025 02:48 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर घर की रोजमर्रा की सफाई को आसान और फास्ट बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका छोटा और हल्का डिजाइन इसे कहीं भी ले जाना और स्टोर करने में मदद करता है। यह फर्नीचर के नीचे, कोनों में और छोटी जगहों में जमा धूल को आसानी से साफ कर सकता है। कई कॉम्पैक्ट मॉडल मजबूत सक्शन पावर के साथ आते हैं, जिससे गंदगी और बाल तुरंत खिंच जाते हैं। अगर आप कम जगह में फिट होने वाला, पोर्टेबल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो अमेजन पर मिलने वाले ये ऑप्शन्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉर्डलेस और हल्का वैक्यूम क्लीनर है, जो घर और कार दोनों की सफाई के लिए बिल्कुल सही है। इसमें रिचार्जेबल बैटरी, वॉशेबल HEPA फिल्टर और मल्टी-फंक्शन नोजल्स मिलते हैं, जो धूल, बाल, छोटे पार्टिकल्स और फर्नीचर के कोनों की गंदगी को आसानी से साफ करते हैं। इसका पोर्टेबल डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने और उपयोग करने में आसान बनाता है।

Specifications टाइप रिचार्जेबल हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर फिल्टर वॉशेबल HEPA फिल्टर डिजाइन कॉर्डलेस और पोर्टेबल नोजल्स मल्टी-फंक्शन नोजल्स क्यों खरीदें हल्का और कहीं भी ले जाने में आसान HEPA फिल्टर धूल और एलर्जी पार्टिकल्स को पकड़ना कार और घर दोनों की सफाई के लिए सही वॉशेबल फिल्टर, मेंटेनेंस आसान मल्टी-नोजल्स से गहरी सफाई क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप भारी उपयोग में कम बड़े कमरों की सफाई के लिए उतना पावरफुल नहीं बहुत महीन धूल के लिए सक्शन थोड़ा कम

इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत 3,299 रुपये है। इसे 6% डिस्काउंट के साथ 3,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 700 वाट की मजबूत सक्शन और ब्लोअर फंक्शन मिलता है, जिससे धूल, जाले, फर्नीचर और कठिन कोनों की गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। वॉशेबल HEPA फिल्टर हवा को भी साफ और फ्रेश बनाए रखता है। इसके साथ 6 तरह की एक्सेसरीज मिलती हैं, जो हर तरह की सफाई को सुविधाजनक बनाती हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications मोटर पावर 700 वाट फंक्शन सक्शन + ब्लोअर फिल्टर वॉशेबल HEPA फिल्टर एक्सेसरीज 6 मल्टी-यूज़ अटैचमेंट्स क्यों खरीदें मजबूत 700W सक्शन पावर ब्लोअर मोड से बाहर की धूल हटेगी HEPA फिल्टर से हवा फ्रेश रहेगी 6 एक्सेसरीज से मल्टीफंक्शन सफाई कॉम्पैक्ट और संभालने में आसान क्यों खोजें विकल्प वायर होने के कारण मूवमेंट थोड़ा सीमित बड़े एरिया में लंबा इस्तेमाल करने पर मोटर गरम नॉइस लेवल थोड़ा ज्यादा

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 1,649 रुपये है। इसमें 800 वाट की पावर के साथ 6.5 kPa की मजबूत सक्शन मिलती है, जो फर्श, सोफा, बेड, कारपेट और कार की धूल आसानी से खींच लेती है। इसका मिनी साइज और हल्का डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने और इस्तेमाल करने में बेहद सुविधाजनक बनाता है। यह ड्राई वैक्यूमिंग के लिए बना है और टिकाऊ बॉडी के साथ आता है, जिससे लंबे समय तक उपयोग किया जा सके।

Specifications मोटर पावर 800 वाट सक्शन पावर 6.5 kPa टाइप हैंडहेल्ड, ड्राई वैक्यूमिंग डिजाइन हल्का, छोटा और पोर्टेबल क्यों खरीदें 800W के साथ अच्छी सक्शन पावर बेहद हल्का और पकड़ने में आसान छोटे स्पेस और त्वरित सफाई के लिए बेस्ट किफायती और एनर्जी की बचत क्यों खोजें विकल्प केवल ड्राई वैक्यूमिंग सपोर्ट बड़े एरिया की सफाई में समय ज्यादा वायर होने के कारण मूवमेंट थोड़ी सीमित

यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसे 2,899 रुपये के बजाय 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 80W वायरलेस हैंड वैक्यूम क्लीनर एक 2-इन-1 डिवाइस है, जो वैक्यूम और एयर ब्लोअर दोनों तरह से काम करता है। इसका हल्का, कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन घर, कार, ऑफिस, कीबोर्ड और पालतू जानवरों के बाल साफ करने के लिए इसे बेहद सुविधाजनक बनाता है। इसमें लगा BLDC मोटर फास्ट और शक्तिशाली सक्शन देता है, जबकि HEPA फिल्टर महीन धूल को भी रोककर सफाई को और अधिक प्रभावी बनाता है।

Specifications सक्शन 80W BLDC मोटर 2-इन-1 डिजाइन वैक्यूम क्लीनर + एयर ब्लोअर फिल्टर HEPA डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल डिजाइन 2-इन-1 इस्तेमाल: वैक्यूम + ब्लोअर HEPA फिल्टर के साथ बेहतर सफाई पावरफुल सक्शन क्यों खोजें विकल्प बड़े क्षेत्रों की डीप क्लीनिंग के लिए सही नहीं चार्जिंग समय थोड़ा ज्यादा बहुत भारी गंदगी पर परफॉर्मेंस थोड़ा कम

इसकी कीमत 53% डिस्काउंट के साथ 1,899 रुपये है। यह एक पोर्टेबल कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, जो घर और कार दोनों की सफाई को आसान बनाता है। इसमें 2X पावरफुल सक्शन मिलता है, जिससे धूल, मिट्टी और छोटे कचरे को जल्दी से साफ किया जा सकता है। इसकी 6000mAh ड्यूल मोड बैटरी लंबा इस्तेमाल समय देती है, और जरूरत पड़ने पर आप इसे 12V DC कार पोर्ट से भी चला सकते हैं।

Specifications सक्शन 2X पावरफुल सक्शन डिजाइन कॉर्डलेस बॉडी लाइटवेट मल्टीफंक्शन घर, कार, ऑफिस और छोटे स्पेस की सफाई के लिए सही बैटरी डुअल मोड 6000mAh बैटरी, रिचार्जेबल USB क्यों खरीदें पावरफुल 2X सक्शन कार और घर दोनों के लिए इस्तेमाल लंबी बैटरी लाइफ हल्का और पोर्टेबल डिजाइन 12V DC कार पोर्ट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बड़े एरिया की डीप क्लीनिंग के लिए नहीं बैटरी पूरी तरह चार्ज करने में समय नोजल अटैचमेंट सीमित

इसकी कीमत 3,999 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और पोर्टेबल क्लीनिंग डिवाइस है, जिसे घर, कार, सोफा और ऑफिस की रोजमर्रा की सफाई को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 18000 Pa की मजबूत सक्शन पावर और 120W ब्रशलेस मोटर मिलती है, जो धूल, बाल, मिट्टी और पार्टिकल्स को आसानी से साफ कर देती है। 6000mAh की रिचार्जेबल बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल की सुविधा देता है। इसमें HEPA फिल्टर दिया गया है।

Specifications सक्शन 18000 Pa मोटर 120W ब्रशलेस बैटरी 6000mAh फिल्टर HEPA डिजाइन कॉर्डलेस और पोर्टेबल अटैचमेंट कार, सोफा, फर्श, कॉर्नर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों खरीदें मजबूत 18000 Pa सक्शन 6 अटैचमेंट के साथ मल्टी-यूज HEPA फिल्टर से साफ हवा पोर्टेबल और हल्का डिजाइन ब्रशलेस मोटर के कारण बेहतर ड्यूरेबल क्यों खोजें विकल्प बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए सही नहीं हाई सक्शन मोड में बैटरी जल्दी खत्म HEPA फिल्टर को समय-समय पर साफ करना

इसकी कीमत 3,399 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 1,679 रुपये है। यह मल्टी-फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर है, जिसे घर, सोफा और कार की सफाई को आसान और फास्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 800W की पावरफुल मोटर और 17kPA की मजबूत सक्शन क्षमता मिलती है, जो धूल, गंदगी, बाल और छोटे कचरे को आसानी से खींच लेती है। यह वेट और ड्राई क्लीनिंग सपोर्ट करता है, यानी आप सूखे और हल्के गीले दोनों तरह के कचरे को साफ कर सकते हैं।

Specifications मोटर 800 वॉट पावर 17kPA सक्शन क्लीनिंग वेट और ड्राई डिजाइन हैंडहेल्ड नोजल मल्टीपल क्यों खरीदें 800W मोटर के साथ मजबूत परफॉर्मेंस वेट और ड्राई दोनों तरह की सफाई 17kPA सक्शन पावर हल्का और यूजर-फ्रेंडली डिजाइन कार और घर दोनों के लिए सही क्यों खोजें विकल्प लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल पर गर्म वेट क्लीनिंग क्षमता सीमित पावर केबल होने से मूवमेंट थोड़ा सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।