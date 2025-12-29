6 लीटर गीजर, छोटी फैमिली के लिए फिट, कीमत में हिट
Amazon की तरफ से 6 लीटर गीजर पर शानदार डील दी जा रही है, जिससे आप घर के लिए छोटू गीजर कम दाम में खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप किचेन के लिए गीजर खरीदना चाहते हैं या फिर आपकी फैमिली छोटी है, तो आपके लिए 6 लीटर गीजर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इन 6 लीटर गीजर को खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन आपके लिए शानदार डिस्काउंट और डील लेकर आया है, जहां से आप काफी कम कीमत में गीजर खरीद सकते हैं। यह गीजर कई शानदार इंडस्ट्री लीडिंग फीचर के साथ आता है। साथ ही इसमें कुछ बेहतरीन सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
1. Crompton Arno Neo 6-L 5 Star Rated Storage Water Heater with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
यह 6 लीटर क्षमता वाला 5-स्टार रेटेड स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो छोटे परिवारों और बाथरूम के लिए उपयुक्त है। इसमें फास्ट हीटिंग तकनीक और 3-लेवल सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यह मॉडल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड 2023 भी जीत चुका है। इसे 38% छूट के साथ 5,049 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग
फास्ट हीटिंग (2000W पावर)
मैग्नीशियम एनोड से जंग से सुरक्षा
हार्ड वॉटर के लिए उपयुक्त
क्यों खोजें विकल्प
6 लीटर क्षमता, बड़े परिवारों के लिए कम
डिजिटल डिस्प्ले नहीं है
2. ACTIVA Inferno 6 L Instant Water Geyser | BEE 5-Star Rating | Powerful Copper Heating Element | ISI Marked | Energy Efficient | 5 Safety Protections | Compact Wall-Mounted Design | 5-Year Warranty
यह 6 लीटर क्षमता वाला इंस्टेंट वॉटर गीजर है, जिसे खासतौर पर तुरंत गर्म पानी की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 3000W का पावरफुल कॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो कुछ ही मिनटों में पानी गर्म कर देता है। BEE 5-स्टार रेटिंग, ISI सर्टिफिकेशन और 5 एडवांस सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ यह गीजर घर और किचन दोनों के लिए उपयुक्त है। फिलहाल इसे 48% की छूट के साथ 2,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंस्टेंट हॉट वॉटर के लिए 3000W कॉपर हीटिंग एलिमेंट
BEE 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग
5 लेवल सेफ्टी प्रोटेक्शन
ISI मार्क्ड और शॉक-प्रूफ डिजाइन
कॉम्पैक्ट साइज, वॉल-माउंट इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
6 लीटर क्षमता, लंबे शावर के लिए सीमित
डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं मिलता
3. Orient Electric Aura Rapid Pro Geyser|5.9L instant water heater| High grade SS tank | 3000W heavy Copper heating element |6.5 bar pressure compatibility| High-rise Compatible| 5 years tank warrant
यह 5.9 लीटर क्षमता वाला इंस्टेंट वॉटर गीजर है, जिसे खासतौर पर तेज़ हीटिंग और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक और 3000W का हेवी कॉपर हीटिंग एलिमेंट मिलता है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है। 6.5 बार प्रेशर कम्पैटिबिलिटी के साथ यह गीजर लो-राइज़ और मिड-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त है। फिलहाल इसे 42% की छूट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3000W हेवी कॉपर हीटिंग एलिमेंट से फास्ट हीटिंग
हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक, लंबी लाइफ
6.5 बार प्रेशर सपोर्ट
शॉक-प्रूफ और रस्ट-रेजिस्टेंट बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
5.9 लीटर क्षमता, लंबे शावर के लिए सीमित
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से हो सकता है
4. AO Smith SGS-GREEN SERIES-006 Storage 6 Litre Vertical Water Heater (Geyser)|33% Faster Heating|Save on Energy Bills with BEE 5 Star Rating|Enhanced Durability with Blue Diamond Tank Coating|ABS Body
यह 6 लीटर क्षमता वाला स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे छोटे बाथरूम और रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AO Smith की Express Heat Technology दी गई है, जिससे पानी 33% तक तेज़ गर्म होता है। BEE 5-स्टार रेटिंग और Blue Diamond टैंक कोटिंग के साथ यह गीजर कम बिजली खपत और लंबी उम्र का भरोसा देता है। फिलहाल इसे 30% की छूट के साथ 7,249 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Express Heat Technology से 33% फास्ट हीटिंग
Blue Diamond ग्लास-लाइन टैंक, जंग से बेहतर सुरक्षा
BEE 5-स्टार रेटिंग से कम बिजली खर्च
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन, छोटे बाथरूम के लिए उपयुक्त
लंबी वारंटी सपोर्ट (टैंक पर 7 साल तक)
क्यों खोजें विकल्प
6 लीटर क्षमता, बड़े परिवार के लिए सीमित
होज़ पाइप बॉक्स में शामिल नहीं
5. BLOWHOT 6L Storage Electric Geyser, Water Heater, BEE 5 Star Rating | ABS Body | Anti Rust Glass Line Tank | Auto CUT-OFF 2000 Watt | Warranty - 5 Yrs on Storage Tank | 2 Yrs on Heating Element
यह 6 लीटर क्षमता वाला स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीजर है, जिसे रोज़मर्रा के घरेलू इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, एंटी-रस्ट ग्लास लाइन टैंक और 2000W ऑटो कट-ऑफ हीटिंग सिस्टम मिलता है, जो सुरक्षित और किफायती हीटिंग सुनिश्चित करता है। ABS बॉडी के साथ यह गीजर टिकाऊ भी है। फिलहाल इसे 44% की छूट के साथ 4,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
BEE 5-स्टार रेटिंग से कम बिजली खपत
एंटी-रस्ट ग्लास लाइन स्टोरेज टैंक
ऑटो कट-ऑफ सेफ्टी फीचर
ABS बॉडी, जंग और झटकों से सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
6 लीटर क्षमता, बड़े परिवार के लिए सीमित
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है
6. Bajaj Majesty Duetto Gas 6 Ltr Vertical Water Heater (LPG)|Gas Geyser For Home| Oxygen Depletion Sensor|White
यह 6 लीटर क्षमता वाला गैस वॉटर हीटर (LPG) है, जिसे घर में तेज़ और किफायती हॉट वॉटर की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें Oxygen Depletion Sensor (ODS) दिया गया है, जो ऑक्सीजन लेवल कम होने पर गैस सप्लाई अपने आप बंद कर देता है। यह उन जगहों के लिए अच्छा विकल्प है जहाँ बिजली की खपत कम रखना चाहते हैं। फिलहाल इसे 21% की छूट के साथ 5,895 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
LPG पर चलने वाला गैस गीजर, बिजली पर निर्भर नहीं
Oxygen Depletion Sensor (ODS) से बेहतर सेफ्टी
तेज़ हीटिंग, तुरंत गर्म पानी
कॉम्पैक्ट वर्टिकल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
इलेक्ट्रिक गीजर की तुलना में इंस्टॉलेशन थोड़ा जटिल
रेटिंग इलेक्ट्रिक गीजर से कम
7. Longway Superb 6 Liters 5 Star Rated Automatic Instant Water Heater for Home | Water Geyser | Electric Geyser with Multiple Safety System & Anti-Rust Coating | 5 Years Warranty on Tank | Ivory
यह 6 लीटर क्षमता वाला इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर (गीजर) है, जिसे घर में जल्दी और सुरक्षित गर्म पानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 5-स्टार BEE एनर्जी रेटिंग, मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम और एंटी-रस्ट कोटिंग वाला स्टेनलेस स्टील टैंक दिया गया है। कॉम्पैक्ट साइज की वजह से यह छोटे बाथरूम और किचन के लिए उपयुक्त है। फिलहाल इसे 51% छूट के साथ 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-स्टार BEE रेटिंग, कम बिजली खपत
इंस्टेंट हीटिंग, तुरंत गर्म पानी
स्टेनलेस स्टील टैंक पर एंटी-रस्ट कोटिंग
5-लेयर सेफ्टी सिस्टम के साथ सुरक्षित उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
6 लीटर क्षमता, बड़े परिवार के लिए सीमित
सिर्फ 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।