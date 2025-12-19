Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़compact phone oppo reno 15 pro mini india launch soon details leak
200MP कैमरे वाला Mini फोन ला रहा ओप्पो, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ फास्ट चार्जिंग भी

200MP कैमरे वाला Mini फोन ला रहा ओप्पो, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ फास्ट चार्जिंग भी

संक्षेप:

एक रिपोर्ट के अनुसार, कॉम्पैक्ट ओप्पो रेनो 15 सीरीज के फोन को Oppo Reno 15 Pro Mini कहा जाएगा, और यह सभी प्रो फीचर्स वाला एक कॉम्पैक्ट फोन होगा। यह रेनो लाइनअप में पहला कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होगा। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए बताते हैं

Dec 19, 2025 02:20 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size

₹49990

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8 GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39990

और जाने

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

Oppo Reno 15 5G सीरीज पहले ही चीनी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि यह सीरीज जल्द ही भारत में भी आएगी। चीन में, Oppo Reno 15 और Oppo Reno 15 Pro मॉडल एक साथ लॉन्च किए गए थे, और कुछ ही दिन पहले, Oppo Reno 15C डिवाइस भी देश में लॉन्च हुआ है। ओप्पो रेनो 15 5G सीरीज के जल्द ही ग्लोबली लॉन्च होने की भी बात कही जा रही है, और इस सीरीज के तहत एक मिनी मॉडल के भारत/ग्लोबल मार्केट में आने की भी अफवाह है। टिप्स्टर ने फोन की लॉन्च टाइमलाइन भी लीक कर दी है। चलिए जानते हैं अपकमिंग फोन में क्या होगा खास...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size

₹49990

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8 GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39990

और जाने

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

सिर्फ व्हाइट कलर में आ सकता है मिनी मॉडल

आज, टिप्स्टर @Gadgetsdata ने खास तौर पर बताया है कि कॉम्पैक्ट ओप्पो रेनो 15 सीरीज के फोन को Oppo Reno 15 Pro Mini कहा जाएगा, और यह सभी प्रो फीचर्स वाला एक कॉम्पैक्ट फोन होगा। यह रेनो लाइनअप में पहला कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें इंडस्ट्री के अनजान सूत्रों का हवाला दिया गया है, Oppo Reno 15 Pro Mini में छोटे फॉर्म फैक्टर पर फोकस किए जाने की उम्मीद है, साथ ही इसमें रेनो सीरीज की प्रीमियम डिजाइन पहचान को भी बनाए रखा जाएगा। यह फोन ग्लेशियर व्हाइट कलर में एक यूनिक रिबन-स्टाइल फिनिश के साथ लॉन्च हो सकता है, जो कहा जा रहा है कि सिर्फ व्हाइट वेरिएंट के लिए ही होगा।

ये भी पढ़ें:नए साल में घर लाएं 65 inch TV, आधी से कम कीमत में मिल रहे ये पांच मॉडल; लिस्ट

Oppo Reno 15 Pro Mini की खासियत (संभावित)

इस डिवाइस में 6.32-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है जो 1.5K स्क्रीन रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देगा। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट से लैस हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ 200 मेगापिक्सेल + 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सेल 3.5x कैमरा सेंसर होगा और सेल्फी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा होगा। यह 80W चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है, और कहा जा रहा है कि यह IP69 रेटिंग के साथ आएगा। टिप्स्टर के अनुसार, यह डिवाइस भारत में दिसंबर के आखिर तक या जनवरी 2026 में लॉन्च होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO Reno 15 Mini

OPPO Reno 15 Mini

  • check8GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39999

और जाने

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size

₹49000

और जाने

discount

14% OFF

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70

  • checkPANTONE Lily Pad
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

17% OFF

Poco C85 5G

Poco C85 5G

  • checkPurple
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹11999

₹14499

खरीदिये

Lava Play Max

Lava Play Max

  • checkDeccan Black and Himalayan White colour
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage

₹12999

और जाने

इसके अलावा, टिप्स्टर अभिषेक यादव ने बताया कि Oppo Reno 15 Pro (CPH2813) का इंडियन/ग्लोबल वेरिएंट भी गीकबेंच डेटाबेस पर दिखा है।

ये भी पढ़ें:हो गया खुलासा, भारत में इस दिन आ रहे Realme 16 Pro सीरीज फोन, मिलेगा 200MP कैमरा

इस डिवाइस में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जिसमें 3.25 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया एक कोर, 3.00 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए तीन कोर और 2.10 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए चार कोर शामिल हैं। यह चिपसेट माली-G720 MC7 जीपीयू के साथ आता है। लिस्टिंग से पता चलता है कि यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट (Oppo Reno 14 Pro मॉडल जैसा ही) से लैस होगा। यह भी पता चला है कि यह एंड्रॉयड 16 ओएस और 12GB रैम ऑप्शन के साथ आएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।