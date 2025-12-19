200MP कैमरे वाला Mini फोन ला रहा ओप्पो, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ फास्ट चार्जिंग भी

संक्षेप: एक रिपोर्ट के अनुसार, कॉम्पैक्ट ओप्पो रेनो 15 सीरीज के फोन को Oppo Reno 15 Pro Mini कहा जाएगा, और यह सभी प्रो फीचर्स वाला एक कॉम्पैक्ट फोन होगा। यह रेनो लाइनअप में पहला कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होगा। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए बताते हैं

Dec 19, 2025 02:20 pm IST

Oppo Reno 15 5G सीरीज पहले ही चीनी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि यह सीरीज जल्द ही भारत में भी आएगी। चीन में, Oppo Reno 15 और Oppo Reno 15 Pro मॉडल एक साथ लॉन्च किए गए थे, और कुछ ही दिन पहले, Oppo Reno 15C डिवाइस भी देश में लॉन्च हुआ है। ओप्पो रेनो 15 5G सीरीज के जल्द ही ग्लोबली लॉन्च होने की भी बात कही जा रही है, और इस सीरीज के तहत एक मिनी मॉडल के भारत/ग्लोबल मार्केट में आने की भी अफवाह है। टिप्स्टर ने फोन की लॉन्च टाइमलाइन भी लीक कर दी है। चलिए जानते हैं अपकमिंग फोन में क्या होगा खास...

सिर्फ व्हाइट कलर में आ सकता है मिनी मॉडल आज, टिप्स्टर @Gadgetsdata ने खास तौर पर बताया है कि कॉम्पैक्ट ओप्पो रेनो 15 सीरीज के फोन को Oppo Reno 15 Pro Mini कहा जाएगा, और यह सभी प्रो फीचर्स वाला एक कॉम्पैक्ट फोन होगा। यह रेनो लाइनअप में पहला कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें इंडस्ट्री के अनजान सूत्रों का हवाला दिया गया है, Oppo Reno 15 Pro Mini में छोटे फॉर्म फैक्टर पर फोकस किए जाने की उम्मीद है, साथ ही इसमें रेनो सीरीज की प्रीमियम डिजाइन पहचान को भी बनाए रखा जाएगा। यह फोन ग्लेशियर व्हाइट कलर में एक यूनिक रिबन-स्टाइल फिनिश के साथ लॉन्च हो सकता है, जो कहा जा रहा है कि सिर्फ व्हाइट वेरिएंट के लिए ही होगा।

Oppo Reno 15 Pro Mini की खासियत (संभावित) इस डिवाइस में 6.32-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है जो 1.5K स्क्रीन रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देगा। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट से लैस हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ 200 मेगापिक्सेल + 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सेल 3.5x कैमरा सेंसर होगा और सेल्फी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा होगा। यह 80W चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है, और कहा जा रहा है कि यह IP69 रेटिंग के साथ आएगा। टिप्स्टर के अनुसार, यह डिवाइस भारत में दिसंबर के आखिर तक या जनवरी 2026 में लॉन्च होगा।

इसके अलावा, टिप्स्टर अभिषेक यादव ने बताया कि Oppo Reno 15 Pro (CPH2813) का इंडियन/ग्लोबल वेरिएंट भी गीकबेंच डेटाबेस पर दिखा है।