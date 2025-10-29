Oppo यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपके फोन को कब मिलेगा ColorOS 16 अपडेट

संक्षेप: ओप्पो यूजर्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि कंपनी ने अपने डिवाइसेज के लिए Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 ग्लोबली रिलीज कर दिया है। एलिजिबल यूजर्स को इसका फायदा जल्द मिलने लगेगा।

Wed, 29 Oct 2025 04:12 PM

स्मार्टफोन मेकर Oppo ने आखिरकार अपने लेटेस्ट Android 16 बेस्ड कस्टम यूजर इंटरफेस ColorOS 16 को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। यह नया अपडेट डिजाइन, परफॉर्मेंस और AI इंटीग्रेशन के मामले में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Find X9 और Find X9 Pro को भी लॉन्च किया है। ColorOS 16 का ग्लोबल रोलआउट नवंबर 2025 से शुरू होगा और पहला फेज 2026 की शुरुआत तक जारी रहेगा।

ColorOS 16 का मेन फोकस स्मूद और रिफाइंड यूजर एक्सपीरियंस है। इस बार Oppo ने नया Luminous Rendering Engine और Trinity Engine पेश किए हैं, जो ऐप लॉन्चिंग और स्क्रॉलिंग को और भी स्मूद बनाते हैं। कंपनी का दावा है कि एनिमेशन स्पीड और टच रिस्पॉन्स में डबल-डिजिट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नया UI डिजाइन नेचर से इंस्पायर्ड है, जिसमें लाइट, शैडो और मोशन जैसे एलिमेंट शामिल हैं। साथ ही नए मूविंग वॉलपेपर, फुल-स्क्रीन ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और नेचुरल कलर टोन देखने को मिलेंगे।

ColorOS 16 में AI को लेकर भी कई नए टूल जोड़े गए हैं। इनकी लिस्ट में AI Portrait Glow, AI Eraser और Master Cut सब शामिल हैं। इन फीचर्स की मदद से यूजर्स सिर्फ एक टैप में प्रोफेशनल लेवल की फोटो और वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। ColorOS 16 को Oppo ने टैबलेट्स और दूसरे कनेक्टेड डिवाइसेज के लिए भी ऑप्टिमाइज किया है, जिससे यूजर्स एक ही इंटरफेस पर आसानी से काम स्विच कर सकें। नया OS यूजर डाटा प्रोटेक्शन पर भी फोकस करता है। इसमें AI-आधारित प्राइवेसी कंट्रोल्स और लोकेशन परमिशन पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दी गई है।

किस फोन को कब मिलेगा ColorOS 16 अपडेट? नवंबर 2025 Oppo Find N5

Oppo Find N3 / N3 Flip

Oppo Find X8 / X8 Pro

Oppo Reno 14 Series (14, 14 Pro, 14 Diwali Edition, 14 F)

Oppo Reno 13 Series (13, 13 Pro, 13 F)

Oppo Pad 3 Pro

दिसंबर 2025 Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 13 F 4G

Oppo K13, K13 Turbo, K13 Turbo Pro

2026 की पहली तिमाही Oppo Find X5 Pro

Oppo Reno 12 Series (12, 12 Pro, 12 F, 12 FS, Harry Potter Edition, 12 F 5G, 12 FS 4G)

Oppo Reno 11 Series (11, 11 Pro, 11 F, 11 FS)

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo F31 Series (F31, F31 Pro, F31 Pro+)

Oppo F29 Pro, F29 Pro+

Oppo K13, K13x, K12x