Amazon पर किफायती WiFi कलर प्रिंटर: घर-ऑफिस के लिए स्मार्ट और आसान प्रिंटिंग समाधान

May 01, 2026 02:50 pm IST

अमेज़न पर उपलब्ध आधुनिक वाईफाई कलर प्रिंटर्स अब किफायती दाम में बिना तारों के शानदार वायरलेस प्रिंटिंग की सुविधा दे रहे हैं। ये स्मार्ट डिवाइसेस हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग और आसान स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ घर और ऑफिस के काम को बेहद सरल बनाते हैं।

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आज के डिजिटल युग में वायरलेस तकनीक ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अमेज़न पर उपलब्ध आधुनिक WiFi कलर प्रिंटर्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। अब आपको प्रिंट निकालने के लिए कंप्यूटर से उलझे हुए तारों की ज़रूरत नहीं है। इन स्मार्ट प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी किफायती और हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग है, जो घर और छोटे व्यवसायों के लिए एक आदर्श समाधान पेश करती है।

इन डिवाइसेस को आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे वह बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट हो या ऑफिस के ज़रूरी दस्तावेज़, आप क्लाउड स्टोरेज या सोशल मीडिया से सीधे कमांड देकर शानदार रंगीन प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। अमेज़न पर उपलब्ध ये प्रिंटर्स न केवल बिजली की बचत करते हैं, बल्कि इनकी इंक रिफिलिंग तकनीक भी काफी सस्ती है, जिससे प्रति पेज खर्च बहुत कम आता है।

इनका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इन्हें छोटे डेस्क पर भी आसानी से फिट होने में मदद करता है। इसके अलावा, इनमें मौजूद स्कैनर और फोटोकॉपी के फीचर्स इन्हें 'ऑल-इन-वन' मशीन बनाते हैं। यदि आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हैं जो तकनीक में आधुनिक, चलाने में आसान और जेब पर हल्का हो, तो ये वायरलेस वाईफाई कलर प्रिंटर्स एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकते हैं।

Epson L3252 एक मल्टीफ़ंक्शनल प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसमें एप्सन की खास Heat-Free Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो न केवल बिजली की बचत करती है बल्कि प्रिंटर की लाइफ भी बढ़ाती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और Wi-Fi कनेक्टिविटी इसे स्मार्टफोन के जरिए कहीं से भी इस्तेमाल करने के लिए बेहद आसान बनाती है।

Specifications प्रिंटिंग तकनीक एप्सन हीट-फ्री टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी वाई-फाई (Wi-Fi), यूएसबी (USB) और ऐप सपोर्ट प्रिंट स्पीड 33 ppm (ब्लैक) और 15 ppm (कलर) तक वजन लगभग 5.6 किलोग्राम डिज़ाइन स्पेस-सेविंग और एकीकृत इंक टैंक क्यों खरीदें प्रति पेज प्रिंटिंग की लागत बहुत कम वायरलेस सुविधा स्पिल-फ्री रिफिलिंग टिकाऊ तकनीक क्यों खोजें विकल्प हाई-क्वालिटी कलर प्रिंटिंग में यह थोड़ा धीमा ऑटो-डुप्लेक्स की कमी

HP 2878 एक बहुमुखी प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम आसानी से कर सकता है। इसका आकर्षक 'ब्लूब्रीज' कलर और छोटा साइज़ इसे घर के किसी भी कोने में फिट होने में मदद करता है। HP Smart App के जरिए इसे सेटअप करना और मोबाइल से इस्तेमाल करना बेहद सरल है।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई (Wi-Fi), हाई-स्पीड USB 2.0 प्रिंट स्पीड 7.5 ppm (ब्लैक) और 5.5 ppm (कलर) वजन 3.42 किलोग्राम सपोर्टेड मीडिया A4, B5, A6, और DL एनवेलप क्यों खरीदें स्मार्ट कनेक्टिविटी आसान सेटअप हल्का और कॉम्पैक्ट किफायती कीमत क्यों खोजें विकल्प प्रति पेज खर्च अधिक धीमी स्पीड

Canon PIXMA E470 एक किफायती वायरलेस प्रिंटर है जो कम कीमत में प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। यह अपनी 'इंक एफिशिएंट' तकनीक के लिए जाना जाता है, जो मानक कार्ट्रिज की तुलना में अधिक पेज प्रिंट करने में मदद करती है। इसमें PIXMA Cloud Link और Canon PRINT ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप मोबाइल से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई, यूएसबी (USB) और ऐप सपोर्ट प्रिंट स्पीड 8.0 ipm (ब्लैक) और 4.0 ipm (कलर) स्कैनर रेजोल्यूशन 600 x 1200 dpi वजन 3.5 किलोग्राम क्यों खरीदें किफायती विकल्प शानदार कनेक्टिविटी कॉम्पैक्ट और हल्का इंक एफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प धीमी गति सीमित उपयोग

HP Deskjet 2820 एक वर्सटाइल प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा एक ही डिवाइस में प्रदान करता है। इसका साफ़ सफेद डिज़ाइन और हल्का वजन इसे घर के छोटे डेस्क के लिए उपयुक्त बनाता है। यह प्रिंटर HP Smart App के साथ आता है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन से ही प्रिंटिंग और स्कैनिंग को नियंत्रित कर सकते हैं।

Specifications प्रिंट स्पीड 7.5 ppm (ब्लैक) और 5.5 ppm (कलर) वजन 3.42 किलोग्राम वारंटी 1 साल की ऑन-साइट वारंटी कनेक्टिविटी वाई-फाई (Wi-Fi), हाई-स्पीड USB 2.0 क्यों खरीदें बजट के अनुकूल स्मार्ट कनेक्टिविटी उपयोग में आसान बहुमुखी प्रिंटिंग क्यों खोजें विकल्प धीमी स्पीड इंक की लागत

HP Smart Tank 589 एक ऑल-इन-वन वायरलेस प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी इंक टैंक तकनीक है, जिससे आप एक बार इंक भरने पर 4000 ब्लैक और 6000 कलर पेज तक प्रिंट कर सकते हैं। इसमें Self-healing Wi-Fi की सुविधा है जो कनेक्शन टूटने पर उसे अपने आप ठीक कर लेती है, जिससे आपको निर्बाध वायरलेस अनुभव मिलता है।

Specifications सपोर्टेड मीडिया A4, B5, A6, DL एनवेलप और लीगल साइज वजन 5.03 किलोग्राम प्रिंट स्पीड 30 ppm (ब्लैक) और 24 ppm (कलर) तक कनेक्टिविटी वाई-फाई (Wi-Fi), हाई-स्पीड USB 2.0 और ब्लूटूथ क्यों खरीदें शानदार स्पीड स्मार्ट फीचर्स बेहतर कनेक्टिविटी बेहद कम प्रिंटिंग लागत क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत (M.R.P. से डिस्काउंट के बाद भी) थोड़ी अधिक फोटो पेपर पर धीमा

Epson L3250 एक मल्टीफ़ंक्शनल प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसमें एप्सन की क्रांतिकारी Heat-Free Technology का उपयोग किया गया है, जो प्रिंट हेड को ठंडा रखती है और बिजली की खपत को न्यूनतम करती है। इसका एकीकृत इंक टैंक डिज़ाइन इसे कॉम्पैक्ट बनाता है, जिससे यह छोटे कार्यस्थलों के लिए आदर्श है।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई (Wi-Fi), वाई-फाई डायरेक्ट और USB प्रिंट स्पीड 33 ppm (ब्लैक) और 15 ppm (कलर) तक इंक रिफिल स्पिल-फ्री बॉटल डिज़ाइन वारंटी 1 साल या 30,000 पेज क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती स्मार्ट कनेक्टिविटी बॉर्डरलेस प्रिंटिंग टिकाऊ डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले की कमी गति थोड़ी कम

Brother DCP-T436W एक मल्टीफ़ंक्शनल इंक टैंक प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। यह हाल ही में लॉन्च हुआ मॉडल है जो अपनी तेज़ प्रिंटिंग स्पीड (27 ppm ब्लैक) और डुअल-बैंड वाई-फाई के लिए जाना जाता है। इसका पारदर्शी इंक टैंक डिज़ाइन आपको इंक लेवल पर आसानी से नज़र रखने में मदद करता है।

Specifications प्रिंट स्पीड 27 ppm (ब्लैक) और 11 ppm (कलर) तक पेपर ट्रे क्षमता 150 पेज वारंटी 1 साल की मानक वारंटी कनेक्टिविटी डुअल-बैंड वाई-फाई (Wi-Fi), USB और मोबाइल ऐप क्यों खरीदें उच्च प्रिंट क्षमता तेज़ परफॉरमेंस एडवांस कनेक्टिविटी बॉर्डरलेस प्रिंटिंग क्यों खोजें विकल्प पोर्टेबल प्रिंटर्स की तुलना में थोड़ा भारी ऑटो डुप्लेक्स की कमी

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क्या वायरलेस प्रिंटर वाई-फाई हैं?

हाँ, लगभग सभी आधुनिक वायरलेस प्रिंटर वाई-फाई तकनीक का उपयोग करते हैं। कुछ प्रिंटर 'वाई-फाई डायरेक्ट' की सुविधा भी देते हैं, जिससे आप बिना इंटरनेट राउटर के भी मोबाइल को सीधे प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या वाई-फाई प्रिंटर सेट करना आसान है?

हाँ, आजकल कंपनियों के मोबाइल ऐप्स (जैसे HP Smart, Epson Smart Panel) की मदद से इसे सेट करना बहुत आसान हो गया है। बस ऐप डाउनलोड करें और ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। प्रिंटर में वाई-फाई कैसे जोड़ें?

प्रिंटर के कंट्रोल पैनल पर वाई-फाई बटन दबाएं या सेटिंग्स में जाकर Wireless Setup Wizard चुनें। इसके बाद अपने घर के वाई-फाई का पासवर्ड डालकर उसे कनेक्ट करें। HP कलर प्रिंटर को वाई-फाई से कैसे जोड़ें?

HP Smart App डाउनलोड करें, प्रिंटर चालू करें और ऐप में 'Add Printer' पर क्लिक करें। ऐप अपने आप प्रिंटर को ढूंढ लेगा और वाई-फाई से कनेक्ट कर देगा।

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