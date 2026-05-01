Amazon पर किफायती WiFi कलर प्रिंटर: घर-ऑफिस के लिए स्मार्ट और आसान प्रिंटिंग समाधान
अमेज़न पर उपलब्ध आधुनिक वाईफाई कलर प्रिंटर्स अब किफायती दाम में बिना तारों के शानदार वायरलेस प्रिंटिंग की सुविधा दे रहे हैं। ये स्मार्ट डिवाइसेस हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग और आसान स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ घर और ऑफिस के काम को बेहद सरल बनाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के डिजिटल युग में वायरलेस तकनीक ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अमेज़न पर उपलब्ध आधुनिक WiFi कलर प्रिंटर्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। अब आपको प्रिंट निकालने के लिए कंप्यूटर से उलझे हुए तारों की ज़रूरत नहीं है। इन स्मार्ट प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी किफायती और हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग है, जो घर और छोटे व्यवसायों के लिए एक आदर्श समाधान पेश करती है।
इन डिवाइसेस को आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे वह बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट हो या ऑफिस के ज़रूरी दस्तावेज़, आप क्लाउड स्टोरेज या सोशल मीडिया से सीधे कमांड देकर शानदार रंगीन प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। अमेज़न पर उपलब्ध ये प्रिंटर्स न केवल बिजली की बचत करते हैं, बल्कि इनकी इंक रिफिलिंग तकनीक भी काफी सस्ती है, जिससे प्रति पेज खर्च बहुत कम आता है।
इनका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इन्हें छोटे डेस्क पर भी आसानी से फिट होने में मदद करता है। इसके अलावा, इनमें मौजूद स्कैनर और फोटोकॉपी के फीचर्स इन्हें 'ऑल-इन-वन' मशीन बनाते हैं। यदि आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हैं जो तकनीक में आधुनिक, चलाने में आसान और जेब पर हल्का हो, तो ये वायरलेस वाईफाई कलर प्रिंटर्स एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकते हैं।
1. Epson EcoTank L3252 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer (Black)
Epson L3252 एक मल्टीफ़ंक्शनल प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसमें एप्सन की खास Heat-Free Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो न केवल बिजली की बचत करती है बल्कि प्रिंटर की लाइफ भी बढ़ाती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और Wi-Fi कनेक्टिविटी इसे स्मार्टफोन के जरिए कहीं से भी इस्तेमाल करने के लिए बेहद आसान बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रति पेज प्रिंटिंग की लागत बहुत कम
वायरलेस सुविधा
स्पिल-फ्री रिफिलिंग
टिकाऊ तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
हाई-क्वालिटी कलर प्रिंटिंग में यह थोड़ा धीमा
ऑटो-डुप्लेक्स की कमी
2. HP Ink Advantage 2878 WiFi Colour Printer - Print/Scan/Copy Ideal for Home
HP 2878 एक बहुमुखी प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम आसानी से कर सकता है। इसका आकर्षक 'ब्लूब्रीज' कलर और छोटा साइज़ इसे घर के किसी भी कोने में फिट होने में मदद करता है। HP Smart App के जरिए इसे सेटअप करना और मोबाइल से इस्तेमाल करना बेहद सरल है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कनेक्टिविटी
आसान सेटअप
हल्का और कॉम्पैक्ट
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
प्रति पेज खर्च अधिक
धीमी स्पीड
3. Canon PIXMA E470 All in One (Print, Scan, Copy) WiFi Ink Efficient Colour Printer for Home
Canon PIXMA E470 एक किफायती वायरलेस प्रिंटर है जो कम कीमत में प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। यह अपनी 'इंक एफिशिएंट' तकनीक के लिए जाना जाता है, जो मानक कार्ट्रिज की तुलना में अधिक पेज प्रिंट करने में मदद करती है। इसमें PIXMA Cloud Link और Canon PRINT ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप मोबाइल से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती विकल्प
शानदार कनेक्टिविटी
कॉम्पैक्ट और हल्का
इंक एफिशिएंट
क्यों खोजें विकल्प
धीमी गति
सीमित उपयोग
4. HP Deskjet 2820 WiFi Colour Printer - Print/Scan/Copy Ideal for Home
HP Deskjet 2820 एक वर्सटाइल प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा एक ही डिवाइस में प्रदान करता है। इसका साफ़ सफेद डिज़ाइन और हल्का वजन इसे घर के छोटे डेस्क के लिए उपयुक्त बनाता है। यह प्रिंटर HP Smart App के साथ आता है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन से ही प्रिंटिंग और स्कैनिंग को नियंत्रित कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट के अनुकूल
स्मार्ट कनेक्टिविटी
उपयोग में आसान
बहुमुखी प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
धीमी स्पीड
इंक की लागत
5. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
HP Smart Tank 589 एक ऑल-इन-वन वायरलेस प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी इंक टैंक तकनीक है, जिससे आप एक बार इंक भरने पर 4000 ब्लैक और 6000 कलर पेज तक प्रिंट कर सकते हैं। इसमें Self-healing Wi-Fi की सुविधा है जो कनेक्शन टूटने पर उसे अपने आप ठीक कर लेती है, जिससे आपको निर्बाध वायरलेस अनुभव मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार स्पीड
स्मार्ट फीचर्स
बेहतर कनेक्टिविटी
बेहद कम प्रिंटिंग लागत
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत (M.R.P. से डिस्काउंट के बाद भी) थोड़ी अधिक
फोटो पेपर पर धीमा
6. Epson Ecotank L3250 A4 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Colour Printer Ink, Black
Epson L3250 एक मल्टीफ़ंक्शनल प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसमें एप्सन की क्रांतिकारी Heat-Free Technology का उपयोग किया गया है, जो प्रिंट हेड को ठंडा रखती है और बिजली की खपत को न्यूनतम करती है। इसका एकीकृत इंक टैंक डिज़ाइन इसे कॉम्पैक्ट बनाता है, जिससे यह छोटे कार्यस्थलों के लिए आदर्श है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
स्मार्ट कनेक्टिविटी
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
टिकाऊ डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले की कमी
गति थोड़ी कम
7. Brother DCP-T436W (New Launch) WiFi Multifunction Print Scan Copy Ink Tank Color Printer Best for Home, 27/11 PPM BK/CL, Print Upto 7.5 K Pages in Black & 5 K in Color Each for(CMY),Free Installation
Brother DCP-T436W एक मल्टीफ़ंक्शनल इंक टैंक प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। यह हाल ही में लॉन्च हुआ मॉडल है जो अपनी तेज़ प्रिंटिंग स्पीड (27 ppm ब्लैक) और डुअल-बैंड वाई-फाई के लिए जाना जाता है। इसका पारदर्शी इंक टैंक डिज़ाइन आपको इंक लेवल पर आसानी से नज़र रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
उच्च प्रिंट क्षमता
तेज़ परफॉरमेंस
एडवांस कनेक्टिविटी
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
पोर्टेबल प्रिंटर्स की तुलना में थोड़ा भारी
ऑटो डुप्लेक्स की कमी
- क्या वायरलेस प्रिंटर वाई-फाई हैं?
हाँ, लगभग सभी आधुनिक वायरलेस प्रिंटर वाई-फाई तकनीक का उपयोग करते हैं। कुछ प्रिंटर 'वाई-फाई डायरेक्ट' की सुविधा भी देते हैं, जिससे आप बिना इंटरनेट राउटर के भी मोबाइल को सीधे प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं।
- क्या वाई-फाई प्रिंटर सेट करना आसान है?
हाँ, आजकल कंपनियों के मोबाइल ऐप्स (जैसे HP Smart, Epson Smart Panel) की मदद से इसे सेट करना बहुत आसान हो गया है। बस ऐप डाउनलोड करें और ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।
- प्रिंटर में वाई-फाई कैसे जोड़ें?
प्रिंटर के कंट्रोल पैनल पर वाई-फाई बटन दबाएं या सेटिंग्स में जाकर Wireless Setup Wizard चुनें। इसके बाद अपने घर के वाई-फाई का पासवर्ड डालकर उसे कनेक्ट करें।
- HP कलर प्रिंटर को वाई-फाई से कैसे जोड़ें?
HP Smart App डाउनलोड करें, प्रिंटर चालू करें और ऐप में 'Add Printer' पर क्लिक करें। ऐप अपने आप प्रिंटर को ढूंढ लेगा और वाई-फाई से कनेक्ट कर देगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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