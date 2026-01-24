Hindustan Hindi News
घर पर बनाएं टेस्टी और हेल्दी जूस, महज ₹3899 में हाथों-हाथ बिक रहा कोल्ड प्रेशर जूसर

संक्षेप:

Amazon Sale 2026: घर पर जूस निकालकर पीने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा कोल्ड प्रेस जूसर, जो आपको मिल जाएगा अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में और वो भी बेहद किफायती।

Jan 24, 2026 08:33 am ISTSaurabh Verma
Amazon Sale 2026: कोल्ड प्रेस जूसर उन लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा, जो सेहत के प्रति जागरूक रहते हैं। यह स्लो स्पीड से जूस निकालता है, जिससे फलों और सब्जियों के पोषक तत्व, विटामिन और एंजाइम सुरक्षित रहते हैं। ट्रेडिशनल जूसर की तुलना में इसमें कम गर्मी पैदा होती है, जिससे जूस ज्यादा फ्रेश और पौष्टिक होता है। कोल्ड प्रेस जूसर से निकला जूस ज्यादा समय तक खराब नहीं होता और स्वाद भी बेहतर रहता है। इन्हें अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल से 67% तक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा।

इसकी कीमत 21,999 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह कोल्ड प्रेस तकनीक पर काम करता है, जिससे फलों और सब्जियों का अधिक पोषण सुरक्षित रहता है। इससे निकला जूस स्वाद में बेहतर और लंबे समय तक ताजा रहता है। इसका इंटेलिजेंट ऑटो रिवर्स फीचर जाम होने पर मशीन को खुद सही कर देता है। आसान असेंबली और क्लीनिंग के कारण इसे रोजाना इस्तेमाल करना सुविधाजनक है। यह जूसर फल, सब्जी और नट मिल्क बनाने के लिए सही है।

Specifications

टेक्नोलॉजी
कोल्ड प्रेस जूसिंग तकनीक
पोषण
हाई न्यूट्रिशन और बेहतर जूस क्वालिटी
ऑटो रिवर्स
इंटेलिजेंट ऑटो रिवर्स फीचर
सेफ्टी
एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स

क्यों खरीदें

...

जूस में पोषण ज्यादा सुरक्षित रहता है

...

शोर कम और स्मूद ऑपरेशन

...

जाम होने पर ऑटो रिवर्स काम आता है

...

नट मिल्क और ग्रीन जूस के लिए बढ़िया

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत नॉर्मल जूसर से ज्यादा

...

जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी

...

ज्यादा जगह घेर सकता है

इसकी कीमत 35,900 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पेटेंटेड JMCS टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे नॉर्मल जूसर की तुलना में लगभग 10% ज्यादा जूस निकलता है और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। यह ऑल-इन-वन जूसर फल, सब्जी और नट मिल्क बनाने के लिए सही है। इसका स्लो कोल्ड प्रेस प्रोसेस जूस को लंबे समय तक ताजा रखता है। आसान असेंबली और क्लीनिंग इसे डेली यूज के लिए सुविधाजनक बनाती है। इसके साथ 12 साल की मोटर वारंटी दी गई है।

Specifications

टेक्नोलॉजी
पेटेंटेड JMCS Cold Press टेक्नोलॉजी
जूस आउटपुट
10% तक ज्यादा जूस
पोषण
अधिक न्यूट्रिशन और कम ऑक्सीडेशन
वारंटी
मोटर पर 12 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

...

ज्यादा जूस और बेहतर पोषण

...

स्लो जूसिंग से स्वाद और क्वालिटी बनी रहती है

...

नट मिल्क और ग्रीन जूस के लिए बढ़िया

...

साफ करना और इस्तेमाल करना आसान

...

12 साल की लंबी मोटर वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी

...

ज्यादा जगह घेरता है

...

कीमत ज्यादा

इसकी एमआरपी 12,999 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह स्लो जूसिंग कोल्ड प्रेस तकनीक पर काम करता है, जिससे फलों और सब्जियों के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। मस्टिकेटिंग सिस्टम जूस को धीरे-धीरे निकालता है, जिससे जूस का स्वाद बेहतर और झाग कम होता है। इसमें रिवर्स फंक्शन दिया गया है, जो जाम होने पर मशीन को आसानी से साफ कर देता है। BPA-Free मटेरियल से बना यह जूसर सुरक्षित है।

Specifications

टेक्नोलॉजी
स्लो कोल्ड प्रेस (मस्टिकेटिंग) जूसर
जूस आउटपुट
हाई जूस यील्ड, कम वेस्ट
रिवर्स फंक्शन
जाम हटाने में मददगार
सेफ्टी
बीपीए-फ्री मैटेरियल

क्यों खरीदें

...

पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट जूस

...

हाई जूस यील्ड के साथ कम पल्प

...

रिवर्स फंक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी

...

सेंट्रीफ्यूगल जूसर से महंगा

...

नट मिल्क के लिए सीमित इस्तेमाल

इसकी कीमत 4,990 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 3,899 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। यह स्लो कोल्ड प्रेस तकनीक पर काम करता है, जिससे जूस में कम ऑक्सीडेशन होता है और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन छोटी किचन के लिए भी सही है। एंटी-ड्रिप आउटलेट लिड जूस निकालते समय टपकने से बचाता है और किचन को साफ रखता है। यह जूसर फलों और सब्जियों दोनों के लिए सही है।

Specifications

पावर
130W मोटर
टेक्नोलॉजी
स्लो कोल्ड प्रेस, कम ऑक्सीडेशन
आउटलेट
एंटी-ड्रिप लिड
वारंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

पोषण से भरपूर जूस

...

कम ऑक्सीडेशन और बेहतर स्वाद

...

छोटी किचन के लिए कॉम्पैक्ट साइज

...

एंटी-ड्रिप फीचर से साफ-सफाई आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

पावर थोड़ी कम

...

बड़ी मात्रा में जूस के लिए धीमा

...

नट मिल्क के लिए सीमित उपयोग

इसकी कीमत 20,000 रुपये है। इस पर 65% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 6,999 रुपये हो जाती है। इसमें एडवांस स्लो मस्टिकेटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कम मात्रा में फलों और सब्जियों से भी ज्यादा जूस और पोषक तत्व निकलते हैं। जूस बनाते समय झाग कम बनता है और मशीन जाम नहीं होती। यह जूसर संतरा, टमाटर जैसे सॉफ्ट फल से लेकर गाजर और सेलरी जैसी हार्ड सब्जियों के लिए भी सही है।

Specifications

टेक्नोलॉजी
एडवांस स्लो मस्टिकेटिंग कोल्ड प्रेस
जूस क्वालिटी
ज्यादा न्यूट्रिशन, कम ऑक्सीडेशन
जूस यील्ड
हाई जूस एक्सट्रैक्शन, कम वेस्ट
सेफ्टी
सेफ्टी लॉक सिस्टम
मैटेरियल
BPA-Free, फूड ग्रेड बॉडी

क्यों खरीदें

...

पोषक तत्व और नेचुरल फ्लेवर सुरक्षित

...

जूस में झाग कम और पल्प-फ्री रिजल्ट

...

जाम होने की समस्या नहीं

...

अलग-अलग फल और सब्जियों के लिए उपयोगी

क्यों खोजें विकल्प

...

सेंट्रीफ्यूगल जूसर की तुलना में धीमा

...

कीमत सामान्य जूसर से ज्यादा हो सकती है

...

ज्यादा जगह घेर सकता है

इसकी कीमत 26,000 रुपये है। इस पर 67% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद जूसर की कीमत 8,499 रुपये है। यह कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे फलों, सब्जियों और नट्स से करीब 10% ज्यादा जूस निकलता है और वेस्ट कम होता है। स्लो जूसिंग के कारण जूस में पोषण और नेचुरल स्वाद बना रहता है। इसका लो-नॉइज ऑपरेशन, एंटी-ड्रिप सिस्टम और आसान क्लीनिंग इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications

टेक्नोलॉजी
कोल्ड प्रेस स्लो जूसिंग
जूस यील्ड
10% ज्यादा जूस, कम वेस्ट
आवाज
लो नॉइज ऑपरेशन
ड्रिप कंट्रोल
एंटी-ड्रिप सिस्टम

क्यों खरीदें

...

ज्यादा पोषण और बेहतर स्वाद वाला जूस

...

आइसक्रीम मेकर के साथ मल्टी-यूज

...

कम शोर में काम करता है

...

एंटी-ड्रिप से किचन साफ रहती है

क्यों खोजें विकल्प

...

जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी

...

कीमत नॉर्मल जूसर से ज्यादा हो सकती है

...

ज्यादा जगह घेर सकता है

इसकी कीमत 21,999 रुपये है। इस पर 32% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे फलों और सब्जियों का अधिकतम पोषण सुरक्षित रहता है और जूस का स्वाद भी बेहतर होता है। इसका इंटेलिजेंट ऑटो रिवर्स फीचर जाम होने की स्थिति में मशीन को अपने आप सही कर देता है। आसान असेंबली और क्लीनिंग इसे डेली यूज के लिए सुविधाजनक बनाती है।

Specifications

टेक्नोलॉजी
कोल्ड प्रेस स्लो जूसिंग
पोषण
हाई न्यूट्रिशन, कम ऑक्सीडेशन
ऑटो रिवर्स
इंटेलिजेंट ऑटो रिवर्स फीचर
सेफ्टी
एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स

क्यों खरीदें

...

जूस में पोषक तत्व ज्यादा सुरक्षित रहते हैं

...

ऑटो रिवर्स से जाम की समस्या नहीं

...

कम शोर में काम करता है

...

नट मिल्क और ग्रीन जूस के लिए बढ़िया

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत सामान्य जूसर से ज्यादा

...

जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी

...

साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

