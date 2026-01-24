घर पर बनाएं टेस्टी और हेल्दी जूस, महज ₹3899 में हाथों-हाथ बिक रहा कोल्ड प्रेशर जूसर
Amazon Sale 2026: घर पर जूस निकालकर पीने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा कोल्ड प्रेस जूसर, जो आपको मिल जाएगा अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में और वो भी बेहद किफायती।
Amazon Sale 2026: कोल्ड प्रेस जूसर उन लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा, जो सेहत के प्रति जागरूक रहते हैं। यह स्लो स्पीड से जूस निकालता है, जिससे फलों और सब्जियों के पोषक तत्व, विटामिन और एंजाइम सुरक्षित रहते हैं। ट्रेडिशनल जूसर की तुलना में इसमें कम गर्मी पैदा होती है, जिससे जूस ज्यादा फ्रेश और पौष्टिक होता है। कोल्ड प्रेस जूसर से निकला जूस ज्यादा समय तक खराब नहीं होता और स्वाद भी बेहतर रहता है। इन्हें अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल से 67% तक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा।
1. Atomberg Althea Cold Press Juicer | High Nutrition | Easy Assembly & Cleaning | Intelligent Auto Reverse | Advanced Safety Features | Ideal for Fruit, Veggie Juices & Nut Milks
इसकी कीमत 21,999 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह कोल्ड प्रेस तकनीक पर काम करता है, जिससे फलों और सब्जियों का अधिक पोषण सुरक्षित रहता है। इससे निकला जूस स्वाद में बेहतर और लंबे समय तक ताजा रहता है। इसका इंटेलिजेंट ऑटो रिवर्स फीचर जाम होने पर मशीन को खुद सही कर देता है। आसान असेंबली और क्लीनिंग के कारण इसे रोजाना इस्तेमाल करना सुविधाजनक है। यह जूसर फल, सब्जी और नट मिल्क बनाने के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
जूस में पोषण ज्यादा सुरक्षित रहता है
शोर कम और स्मूद ऑपरेशन
जाम होने पर ऑटो रिवर्स काम आता है
नट मिल्क और ग्रीन जूस के लिए बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
कीमत नॉर्मल जूसर से ज्यादा
जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी
ज्यादा जगह घेर सकता है
2. Kuvings B1700 Cold Press Juicer for Home
इसकी कीमत 35,900 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पेटेंटेड JMCS टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे नॉर्मल जूसर की तुलना में लगभग 10% ज्यादा जूस निकलता है और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। यह ऑल-इन-वन जूसर फल, सब्जी और नट मिल्क बनाने के लिए सही है। इसका स्लो कोल्ड प्रेस प्रोसेस जूस को लंबे समय तक ताजा रखता है। आसान असेंबली और क्लीनिंग इसे डेली यूज के लिए सुविधाजनक बनाती है। इसके साथ 12 साल की मोटर वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा जूस और बेहतर पोषण
स्लो जूसिंग से स्वाद और क्वालिटी बनी रहती है
नट मिल्क और ग्रीन जूस के लिए बढ़िया
साफ करना और इस्तेमाल करना आसान
12 साल की लंबी मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी
ज्यादा जगह घेरता है
कीमत ज्यादा
3. SOLARA Cold Press Juicer for Home, Slow Juicer Cold Pressed Machine for Fruits & Vegetables, Masticating Juicer Machine Electric with Reverse Function, High Juice Yield, Easy Clean, BPA-Free, Black
इसकी एमआरपी 12,999 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह स्लो जूसिंग कोल्ड प्रेस तकनीक पर काम करता है, जिससे फलों और सब्जियों के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। मस्टिकेटिंग सिस्टम जूस को धीरे-धीरे निकालता है, जिससे जूस का स्वाद बेहतर और झाग कम होता है। इसमें रिवर्स फंक्शन दिया गया है, जो जाम होने पर मशीन को आसानी से साफ कर देता है। BPA-Free मटेरियल से बना यह जूसर सुरक्षित है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट जूस
हाई जूस यील्ड के साथ कम पल्प
रिवर्स फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी
सेंट्रीफ्यूगल जूसर से महंगा
नट मिल्क के लिए सीमित इस्तेमाल
4. Borosil 130W Easy Cold Press Slow Juicer | Compact Design Portable Less Oxidation, Anti Drip Outlet Lid | Fruit & Vegetable Juicer | 1 Year Warranty | Black
इसकी कीमत 4,990 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 3,899 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। यह स्लो कोल्ड प्रेस तकनीक पर काम करता है, जिससे जूस में कम ऑक्सीडेशन होता है और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन छोटी किचन के लिए भी सही है। एंटी-ड्रिप आउटलेट लिड जूस निकालते समय टपकने से बचाता है और किचन को साफ रखता है। यह जूसर फलों और सब्जियों दोनों के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोषण से भरपूर जूस
कम ऑक्सीडेशन और बेहतर स्वाद
छोटी किचन के लिए कॉम्पैक्ट साइज
एंटी-ड्रिप फीचर से साफ-सफाई आसान
क्यों खोजें विकल्प
पावर थोड़ी कम
बड़ी मात्रा में जूस के लिए धीमा
नट मिल्क के लिए सीमित उपयोग
5. Cookwell Cold Press Slow Juicer and Ice Cream Maker, Stainless Steel (500W)
इसकी कीमत 20,000 रुपये है। इस पर 65% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 6,999 रुपये हो जाती है। इसमें एडवांस स्लो मस्टिकेटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कम मात्रा में फलों और सब्जियों से भी ज्यादा जूस और पोषक तत्व निकलते हैं। जूस बनाते समय झाग कम बनता है और मशीन जाम नहीं होती। यह जूसर संतरा, टमाटर जैसे सॉफ्ट फल से लेकर गाजर और सेलरी जैसी हार्ड सब्जियों के लिए भी सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोषक तत्व और नेचुरल फ्लेवर सुरक्षित
जूस में झाग कम और पल्प-फ्री रिजल्ट
जाम होने की समस्या नहीं
अलग-अलग फल और सब्जियों के लिए उपयोगी
क्यों खोजें विकल्प
सेंट्रीफ्यूगल जूसर की तुलना में धीमा
कीमत सामान्य जूसर से ज्यादा हो सकती है
ज्यादा जगह घेर सकता है
6. Rico Cold Press Juicer with Ice Cream Maker | All-in-1 Slow Juicer for Fruits, Vegetables, Nut Milk | 10% More Juice, Less Waste |Low Noise | Anti-Drip | Easy to Clean.
इसकी कीमत 26,000 रुपये है। इस पर 67% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद जूसर की कीमत 8,499 रुपये है। यह कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे फलों, सब्जियों और नट्स से करीब 10% ज्यादा जूस निकलता है और वेस्ट कम होता है। स्लो जूसिंग के कारण जूस में पोषण और नेचुरल स्वाद बना रहता है। इसका लो-नॉइज ऑपरेशन, एंटी-ड्रिप सिस्टम और आसान क्लीनिंग इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा पोषण और बेहतर स्वाद वाला जूस
आइसक्रीम मेकर के साथ मल्टी-यूज
कम शोर में काम करता है
एंटी-ड्रिप से किचन साफ रहती है
क्यों खोजें विकल्प
जूस बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी
कीमत नॉर्मल जूसर से ज्यादा हो सकती है
ज्यादा जगह घेर सकता है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
