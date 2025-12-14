Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Coffee machine Under Rs 2500 Discount On Amazon Sale From Agaro To Morphy Richards

घर पर बन जाएगी 5 स्टार होटल जैसी टेस्टी कॉफी, महज 999 रुपये में खरीदें कॉफी मशीन

संक्षेप:

अगर आप अपने लिए कॉफी मशीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां देखें अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे विकल्पों के बारे में।

Dec 14, 2025 09:18 am IST Saurabh Verma
प्रोडक्ट्स के सुझाव

कॉफी मशीन आज कॉफी प्रेमियों के लिए एक जरूरी अप्लायंस बन गया है। यह घर या ऑफिस में कुछ ही मिनटों में फ्रेश और कैफे जैसे कॉफी बनाने में मदद करती है। एडवांस कॉफी मशीनें आसान ऑपरेशन, फास्ट ब्रूइंग और बेहतर फ्लेवर एक्सट्रैक्शन के लिए जानी जाती हैं। इनमें एस्प्रेसो, कैपुचीनो और ब्लैक कॉफी जैसे कई विकल्प मिलते हैं, जिससे हर किसी की पसंद पूरी होती है। अमेजन पर कई ऑप्शन्स कम कीमत पर उपलब्ध हैं।

1. AGARO Royal 4 Big Cups Drip Coffee Maker, 600 Ml Borosilicate Glass Carafe Jar, 750W, Water tank with Level Indicator, Brewer Machine with Cone Filter, Auto Shut Off, Stainless Steel Body, Black

इसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 1,699 रुपये हो जाती है। इसमें 600ml की बोरोसिलिकेट ग्लास कैराफ दी गई है, जिसमें एक बार में लगभग 4 बड़े कप कॉफी तैयार की जा सकती है। 750W पावर के कारण कॉफी जल्दी ब्रू होती है। इसका स्टेनलेस स्टील बॉडी डिजाइन मजबूत और प्रीमियम लुक देता है। वॉटर टैंक पर लेवल इंडिकेटर से पानी की मात्रा आसानी से दिख जाती है।

Specifications

क्षमता
600 ml (4 बड़े कप)
पावर
750 वॉट
कैराफ
बोरोसिलिकेट ग्लास जार
फिल्टर
कोन फिल्टर
वॉटर टैंक
लेवल इंडिकेटर के साथ
सुरक्षा
ऑटो शट-ऑफ

क्यों खरीदें

...

एक बार में 4 कप कॉफी बनाने की सुविधा

...

मजबूत और प्रीमियम स्टील बॉडी

...

ऑटो शट-ऑफ से सुरक्षित इस्तेमाल

...

लेवल इंडिकेटर से आसान ऑपरेशन

...

फिल्टर कॉफी का बेहतर स्वाद

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल ड्रिप कॉफी के लिए सही

...

दूध वाली कॉफी सीधे नहीं बना सकते

...

600 ml क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

2. Morphy Richards Europa Drip Espresso Coffee Machine|600W Drip Coffee Maker|6-Cups Capacity|Anti-Drip Function|Dry Heat Protection|Warming Plate|2 Years Product Warranty|Black

इसकी कीमत 1,599 रुपये है। इसमें 6 कप तक कॉफी बनाने की क्षमता है, जो परिवार या मेहमानों के लिए सही है। 600W पावर के साथ यह कॉफी को धीरे और समान रूप से ब्रू करती है। एंटी-ड्रिप फंक्शन कप निकालते समय कॉफी टपकने से रोकता है। वार्मिंग प्लेट कॉफी को लंबे समय तक गर्म रखती है। ड्राई हीट प्रोटेक्शन मशीन को ओवरहीटिंग से बचाता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications

क्षमता
6 कप
पाव
600 वॉट
फंक्शन
एंटी-ड्रिप
सुरक्षा
ड्राई हीट प्रोटेक्शन
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

एक बार में 6 कप कॉफी बनाने की सुविधा

...

एंटी-ड्रिप से साफ और आसान इस्तेमाल

...

वार्मिंग प्लेट से कॉफी देर तक गर्म

...

ड्राई हीट प्रोटेक्शन से सुरक्षित

...

भरोसेमंद ब्रांड और 2 साल वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

600W पावर के कारण ब्रूइंग थोड़ा स्लो

...

केवल ड्रिप कॉफी के लिए सीमित

...

दूध वाली कॉफी डायरेक्ट नहीं बनती

3. Philips HD7430/90 1000W Drip Coffee Maker

इसकी कीमत 2,995 रुपये है, जिसे 20% डिस्काउंट के साथ 2,409 रुपये हो जाती है। यह ड्रिप कॉफी मेकर रोजाना घर पर आसान और टेस्टी कॉफी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Aroma Twister टेक्नोलॉजी दी गई है, जो जग के अंदर कॉफी को बराबर घुमाकर हर कप में एक-सा स्वाद देता है। 30 मिनट का ऑटोमैटिक शट-ऑफ फीचर मशीन को अपने-आप बंद कर देता है, जिससे सुरक्षा और बिजली की बचत होती है।

Specifications

अरोमा ट्विस्टर
हर कप में समान स्वाद और खुशबू
ऑटो शट-ऑफ
30 मिनट बाद अपने-आप बंद
ड्रिप स्टॉप
बीच में कॉफी निकालने की सुविधा
डिजाइन
कॉम्पैक्ट, कम जगह लेने वाला

क्यों खरीदें

...

हर कप में एक-सा फ्लेवर

...

कम जगह में आसानी से फिट

...

साफ करना बहुत आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल ड्रिप कॉफी के लिए सही

...

डिजिटल डिस्प्ले या टाइमर नहीं

...

दूध वाली कॉफी सीधे नहीं बनती

4. Wonderchef Swift Brew Coffee Machine for Home | 650W | Brew 6 Cups at a Time | Anti-Drip System | Keep Warm Plate | Borosilicate Glass Carafe | Compact Design | 2-Year Warranty

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 2,500 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 650W पावर दी गई है, जिससे कॉफी बैलेंस्ड तरीके से ब्रू होती है। यह मशीन एक बार में 6 कप तक कॉफी बना सकती है, जो परिवार या मेहमानों के लिए सही रहेगी। एंटी-ड्रिप सिस्टम के कारण कप निकालते समय कॉफी टपकती नहीं है। कीप-वॉर्म प्लेट कॉफी को लंबे समय तक गर्म रखती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी भरोसा बढ़ाती है।दी गई है। दी गई है।

Specifications

पावर
650 वॉट
क्षमता
एक बार में 6 कप
सिस्टम
एंटी-ड्रिप
कैराफ
बोरोसिलिकेट ग्लास
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

एक साथ 6 कप कॉफी बनाने की सुविधा

...

एंटी-ड्रिप

...

कॉफी देर तक गर्म

...

मजबूत और सुरक्षित ग्लास कैराफ

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल ड्रिप कॉफी के लिए सही

...

दूध वाली कॉफी सीधे नहीं बनती

...

डिजिटल टाइमर या डिस्प्ले नहीं

5. Pigeon Brewster Coffee Maker, 600 Watt, 4 Cups Drip Coffee maker (Black)

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये हो गई है। इसकी 600 वॉट पावर कॉफी को संतुलित तरीके से ब्रू करती है और एक बार में 4 कप तक कॉफी तैयार कर सकती है। इसका सिंपल ड्रिप सिस्टम इस्तेमाल में बहुत आसान है, इसलिए नए यूजर्स के लिए भी सही है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह लेता है और छोटी फैमिली या ऑफिस डेस्क के लिए सही रहता है।

Specifications

पावर
600 वॉट
क्षमता
4 कप
टाइप
ड्रिप कॉफी मेकर

क्यों खरीदें

...

बजट में मिलने वाला कॉफी मेकर

...

इस्तेमाल में आसान

...

कम जगह में फिट

...

छोटी फैमिली के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 4 कप क्षमता

...

ऑटो शट-ऑफ फीचर नहीं

...

दूध वाली कॉफी सीधे नहीं बनती

6. Preethi Dripcafe Coffee Maker (White)

इसकी कीमत 3,659 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 2,293 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 450 वॉट का कंसील्ड हीटिंग एलिमेंट दिया गे बना है। यह हाई ग्रेड हीट-रेजिस्टेंट प्लास्टिक बॉडी से बना है। माइक्रोफाइन फिल्टर की मदद से बारीक और गाढ़ा डेकोक्शन मिलता है, जिससे कॉफी का स्वाद बेहतर होता है। 230 वोल्ट पर चलने वाली यह मशीन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही है।

Specifications

हीटिंग एलिमेंट
450W कंसील्ड हीटिंग
बॉडी
हीट रेजिस्टेंट हाई ग्रेड प्लास्टिक
फिल्टर
माइक्रोफाइन फिल्टर
सुरक्षा
हीट सेंसिटिव थर्मल फ्यूज
वोल्टेज
230 वोल्ट
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

कम समय में कॉफी तैयार

...

माइक्रोफाइन फिल्टर से बेहतर स्वाद

...

सुरक्षित और मजबूत बॉडी

...

सही टेम्प्रेचर कंट्रोल

...

कम बिजली खपत

क्यों खोजें विकल्प

...

पावर कम होने से बड़ी मात्रा में समय लगना

...

डिजिटल कंट्रोल या टाइमर नहीं

...

केवल ड्रिप/फिल्टर कॉफी के लिए सही

7. Russell Hobbs Quiet Brew 1 Cup Coffee Maker | 300W, 0.125L Capacity, Fast Brewing in Under 3 Minutes | Includes Ceramic Cup & Permanent Filter | Compact Design, Anti-Slip Coaster | 2-Year Warranty

इस कॉफी मेकर की कीमत 1,519 रुपये है। इसमें 300W पावर दी गई है, जिससे 3 मिनट से कम समय में कॉफी तैयार हो जाती है। 0.125 लीटर क्षमता एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही है। इसके साथ मिलने वाला सिरेमिक कप और परमानेंट फिल्टर इसे और सुविधाजनक बनाते हैं। कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह लेता है और एंटी-स्लिप कोस्टर सुरक्षित इस्तेमाल में मदद करता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

पावर
300 वॉट
क्षमता
0.125 लीटर (1 कप)
ब्रू टाइम
3 मिनट से कम
एक्सेसरी
सिरेमिक कप, परमानेंट फिल्टर
सुरक्षा
एंटी-स्लिप कोस्टर
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

बहुत जल्दी कॉफी तैयार

...

एक कप के लिए परफेक्ट

...

कम जगह

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 1 कप क्षमता

...

फैमिली इस्तेमाल के लिए सही नहीं

...

एडवांस फीचर्स की कमी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें

