अब महंगी कॉफी पीने के लिए नहीं जाना होगा कैफे, महज 1099 रुपये में घर ले आएं Coffee Machine
अगर आपको कॉफी पीने का शौक है और आप अपने घर के लिए एक नई कॉफी मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें कुछ टॉप ऑप्शन्स।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कॉफी मशीन आपके घर में कैफ़े जैसा स्वाद लाने का आसान और एडवांस तरीका है। यह मशीन कुछ ही मिनटों में फ्रेश कॉफी तैयार कर देती है, जिससे आपकी सुबह का रूटीन और भी आरामदायक बन जाता है। कई कॉफी मशीनें ऑटोमैटिक फीचर्स के साथ आती हैं, जो सही पानी, टेम्प्रेचर और कॉफी मात्रा को खुद सेट कर देती हैं। चाहे आपको एस्प्रेसो, कैप्पुचीनो या फॉम वाली मिल्क कॉफी पसंद हो, एक अच्छी कॉफी मशीन हर स्वाद को पूरा करती है।
1. AGARO Imperial Espresso Coffee Maker, 15 Bars, With Foaming Milk, Frother Wand for Espresso, Cappuccino, Latte and Mocha, Steam, Adjustable Milk Frothing and Double Temperature Control System,1100W.
इसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसमें 15 बार प्रेशर दिया गया है, जिससे एस्प्रेसो, कैप्पुचीनो, लाटे और मोचा आसानी से तैयार होते हैं। इसका फोमिंग मिल्क फ्रॉदर क्रीमी और स्मूद फोम बनाता है। डबल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पानी और दूध को सही तापमान पर गरम करता है, जिससे कॉफ़ी का स्वाद और बेहतर हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
15 Bar प्रेशर से कैफ़े-क्वालिटी कॉफ़ी
एडजस्टेबल मिल्क फ्रॉदर से क्रीमी फोम
डबल टेम्परेचर कंट्रोल से बेहतर स्वाद
मल्टी-ड्रिंक सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
वॉटर टैंक थोड़ा छोटा
2. Morphy Richards Europa Drip Espresso Coffee Machine|600W Drip Coffee Maker|6-Cups Capacity|Anti-Drip Function|Dry Heat Protection|Warming Plate|2 Years Product Warranty|Black
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 3,095 रुपये के बजाय 1,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 600W की ड्रिप कॉफी मेकर है, जो 6 कप तक कॉफी तैयार कर सकती है। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए सही है। इसमें एंटी-ड्रिप फंक्शन दिया गया है, जिससे मशीन निकालते समय कॉफी टपकती नहीं है। वॉर्मिंग प्लेट कॉफी को लंबे समय तक गर्म रखती है। ड्राई हीट प्रोटेक्शन मशीन को ओवरहीट होने से बचाता है, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
6 कप क्षमता परिवार और ऑफिस के लिए सही
एंटी-ड्रिप सिस्टम से साफ-सफाई आसान
ड्राई हीट प्रोटेक्शन से सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
एस्प्रेसो-लेवल स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं बनाता
मिल्क फ्रॉदर नहीं
3. Pigeon Brewster Coffee Maker, 600 Watt, 4 Cups Drip Coffee maker (Black)
इसकी कीमत भी काफी कम है। इसे 1,099 रुपये में घर लाया जा सकता है। यह एडवांस्ड ब्रूइंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो हर बार स्मूद और फ्लेवरफुल कॉफी तैयार करता है। इसमें लगा हुआ मेष फिल्टर कॉफी को बेहतर तरीके से फिल्टर करता है और पेपर फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। 600W हीटिंग प्लेट तेजी से कॉफी बनाती है। इसका एंटी-ड्रिप मैकेनिज्म मशीन को साफ बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड ब्रूइंग से बेहतर फ्लेवर
मेष फिल्टर से पेपर फिल्टर की जरूरत नहीं
600 ml क्षमता छोटे परिवार के लिए सही
एंटी-ड्रिप मैकेनिज़्म से साफ-सफाई आसान
बटन से ऑपरेट करना बेहद आसान
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी मेटल जितनी मजबूत नहीं
मिल्क फ्रॉदर नहीं
बड़े परिवारों के लिए क्षमता कम
4. Philips HD7430/90 1000W Drip Coffee Maker
इसकी कीमत 2,995 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 2,409 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह कॉफी मेकर Aroma Twister तकनीक के साथ आता है। इसमें 30 मिनट बाद ऑटोमैटिक शट-ऑफ फीचर है, जो एनर्जी बचाता है और सुरक्षा भी बढ़ाता है। ड्रिप-स्टॉप फीचर के कारण आप ब्रूइंग पूरा होने से पहले भी कॉफी आसानी से डाल सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह लेता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Aroma Twister से हर कप में एक जैसा स्वाद
30 मिनट ऑटो शट-ऑफ से सुरक्षा
ड्रिप-स्टॉप फीचर इस्तेमाल में सुविधाजनक
कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
मिल्क फ्रॉदर मौजूद नहीं
ग्लास जग टूटने का जोखिम
ऐप कंट्रोल या स्मार्ट फीचर्स नहीं
5. CPENSUS Smart Coffee Maker Machine for Home 20 Bar Semi-Automatic Espresso Cappuccino Latte & Mocha machine With Steam Milk Frother Touch Panel Kitchen Appliances (20 Bar Machine)
इसकी कीमत 6,999 रुपये है। यह सेमी-ऑटोमैटिक मशीन है, जो घर पर कैफ़े जैसी एस्प्रेसो, कैपुचीनो, लट्टे और मोचा बनाने में सक्षम है। इसका टच पैनल ऑपरेशन इसे आधुनिक और इस्तेमाल में बेहद आसान बनाता है। इसमें दिया गया स्टीम मिल्क फ्रॉदर क्रीमी और प्रोफेशनल-क्वालिटी फोम तैयार करता है। 20 बार हाई प्रेशर कॉफी के असली फ्लेवर और रिच क्रीमा को बाहर लाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
20 बार प्रेशर से कैफे-क्वालिटी कॉफी
टच पैनल से आसान और एडवांस ऑपरेशन
क्रीमी फोम के लिए पावरफुल स्टीम फ्रॉदर
मल्टी-ड्रिंक मेकिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआत करने वालों के लिए थोड़ा सीखने की जरूरत
वॉटर टैंक बड़ा नहीं
ऑटो-क्लीन सुविधा नहीं
6. IBELL Coffee Maker Machine for Home, 20 BAR Espresso Coffee Machine, Touch Controls, Milk Frothing & Temperature Control, 1200W, 2-Year Warranty, For Cappuccino, Latte & Americano (BARISTAMAX200)
इसकी कीमत 7,290 रुपये है। इसमें टच कंट्रोल दिए गए हैं, जिससे मशीन को चलाना बेहद आसान हो जाता है। 1200W की पावर फास्ट हीटिंग और स्मूद ब्रूइंग सुनिश्चित करती है। इसका मिल्क फ्रॉथर क्रीमी और प्रोफेशनल-क्वालिटी फोम बनाता है। टेम्प्रेचर कंट्रोल सिस्टम कॉफी का स्वाद बढ़ाता है। यह मशीन स्टाइलिश, ड्यूरेबल और छोटे परिवार या कॉफी प्रेमियों के लिए एक शानदार विकल्प है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
20 बार प्रेशर से रिच और फ्लेवरफुल कॉफी
आसान टच कंट्रोल
क्रीमी फोम के लिए पावरफुल फ्रॉदर
फास्ट हीटिंग और स्टेबल टेम्प्रेचर
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा वाटर टैंक नहीं
ऑटो-क्लीन विकल्प नहीं
7. Wonderchef Swift Brew Coffee Machine for Home | 650W | Brew 6 Cups at a Time | Anti-Drip System | Keep Warm Plate | Borosilicate Glass Carafe | Compact Design | 2-Year Warranty
इसकी कीमत 1,199 रुपये है। 650W की पावर के साथ यह मशीन एक बार में 6 कप तक कॉफी तैयार कर सकती है, जिससे यह छोटे परिवारों या ऑफिस इस्तेमाल के लिए भी परफेक्ट बन जाती है। इसमें Anti-Drip सिस्टम दिया गया है, जो कॉफी गिरने से रोकता है। कीप वॉर्म प्लेट कॉफी को लंबे समय तक गरम रखती है। इसके साथ आने वाला borosilicate ग्लास कैराफ सुरक्षित और टिकाऊ है।
Specifications
क्यों खरीदें
चलाने में आसान और कॉम्पैक्ट
6 कप कॉफी एक साथ तैयार
कॉफी को लंबे समय तक गरम
Anti-Drip फीचर साफ-सफाई आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली के लिए कैपेसिटी कम
मिल्क फ्रॉदर उपलब्ध नहीं
