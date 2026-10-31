1 नवंबर से नया नियम, किसी ने अनजाने नंबर से किया कॉल तो नाम भी दिखेगा; ऐसे काम करेगी CNAP सर्विस

भारत में 1 नवंबर से नई CNAP (Calling Name Presentation) सर्विस लागू हो रही है। अब अनजाने नंबर से कॉल आने पर नाम भी दिखाई देगा। यह नाम सीधे उन KYC डॉक्यूमेंट्स से लिया जाएगा, जिन्हें ग्राहक ने सिम कार्ड खरीदते समय जमा किया था, जैसे आधार या पैन कार्ड।

अनजाने नंबर से आने वाली कॉल्स से अब छुटकारा मिलने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की नई CNAP (Calling Name Presentation) सर्विस कल यानी 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। CNAP का मतलब है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। इसके लागू होने जाने के बाद, जब भी आपके पास किसी अनजान नंबर से कोई कॉल आएगा, तो स्क्रीन पर नंबर से साथ-साथ वो नाम दिखाई देगा, जिससे SIM रजिस्टर्ड है। वर्तमान में, जब किसी अनजान नंबर से कॉल आता है, तो स्क्रीन पर केवल नंबर ही दिखाई देता है, ऐसे में लोग यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि दूसरी तरफ कोई पहचान का व्यक्ति है या फिर कोई जालसाज। कई लोग नाम पता करने के लिए अपने फोन में Truecaller जैसे ऐप करके रखते हैं। लेकिन नई सर्विस के लागू हो जाने के बाद यह झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि CNAP लागू होने से लोगों को क्या फायदा होगा और सरकार इस सर्विस को क्यों ला रही है...

1 नवंबर से सर्विस लागू हो जाएगी CNAP (Calling Name Presentation) भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा शुरू की जा रही एक नेटवर्क बेस्ड सर्विस है। ये 1 नवंबर 2026 से 4G और 5G नेटवर्क पर लागू हो जाएगी। इसमें आने वाली कॉल पर कॉलर का रजिस्टर्ड नाम नंबर के साथ स्क्रीन पर दिखेगा। यह नाम सीधे उन KYC डॉक्यूमेंट्स से लिया जाएगा, जिन्हें ग्राहक ने सिम कार्ड खरीदते समय जमा किया था, जैसे आधार या पैन कार्ड।

अगर नंबर आपके कॉन्टैक्ट में पहले से सेव है, तो सेव किया नाम दिखाई देगा। लेकिन अगर नंबर आपकी फोन बुक में सेव नहीं है, तो वो नाम दिखाई देगी, जिस नाम से सिम खरीदी गई है, यानी सिम खरीदते समय जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे, उसमें जो नाम दर्ज है, वो नाम दिखाई देगा।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय कॉल आने पर 'International Call' लिखा दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि यह सर्विस डिफास्ट रूप से एक्टिव रहेगी, यूजर को इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा।

चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि CNAP लागू होने जाने के बाद अगर किसी अनजाने नंबर से कॉल आती है, जो आपके फोन बुक में सेव नहीं है और वह नंबर किसी अर्पित शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको उस नंबर से साथ अर्पित शर्मा नाम दिखाई देगा। यानी सिम लेते वक्त जिस नाम से KYC कराया गया होगा, वहीं नाम अब फोन आने पर स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा कॉलर की पहचान: सर्विस लागू होने के बाद फोन बुक में नंबर सेव नहीं होने के बाद भी स्क्रीन पर नाम दिखाई देगा। इससे पता चल जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है। आप तय कर सकेंगे कि कॉल उठाना है या नहीं।

धोखाधड़ी से सुरक्षा: इस सर्विस के लागू हो जाने के बाद धोखाधड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, यह तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इससे काफी हद तक फर्जी या संदिग्ध कॉल को पहचानने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी अनजाने नंबर से आई कॉल पर अपनी बैंकिंग डिटेल, OTP और अन्य पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें।