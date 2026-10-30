CNAP Explained: अनजान नंबर से कॉल आने पर दिखेगा कॉलर का नाम; 1 नवंबर से शुरुआत

सरकार 1 नवंबर, 2026 से CNAP सर्विस शुरू करने जा रही है। इसके साथ अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखाई देगा, जो टेलीकॉम ऑपरेटर के KYC रिकॉर्ड से लिया जाएगा।

मोबाइल पर अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान करना जल्द ही आसान हो सकता है। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां Calling Name Presentation (CNAP) सर्विस शुरू करने जा रही हैं। इस सुविधा के आने के बाद यूजर्स को अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम भी दिखाई देगा। खास बात यह है कि इसके लिए Truecaller जैसे किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। कॉल करने वाले का नाम टेलीकॉम ऑपरेटर के पास मौजूद उसके KYC रिकॉर्ड के आधार पर दिखाया जाएगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस सुविधा को 1 नवंबर, 2026 से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है CNAP और कैसे करेगी काम? CNAP का पूरा नाम Calling Name Presentation है। यह एक ऐसी टेलीकॉम सुविधा है, जिसके जरिए कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति को कॉल करने वाले का रजिस्टर्ड नाम दिखाई देगा। अभी तक मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर केवल उसका नंबर दिखाई देता है। ऐसे में कॉल करने वाले की पहचान जानने के लिए लोग Truecaller जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं।

CNAP लागू होने के बाद यह काम सीधे टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए होगा। जब कोई व्यक्ति आपको कॉल करेगा, तो उसके टेलीकॉम ऑपरेटर के पास मौजूद KYC रिकॉर्ड से नाम लेकर आपके फोन तक पहुंचाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आती है और वह नंबर राहुल शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो मोबाइल स्क्रीन पर राहुल शर्मा का नाम दिखाई दे सकता है। इसके लिए किसी अलग ऐप या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी।

Truecaller से कितनी अलग है CNAP? CNAP को सरकारी Truecaller भी कहा जा रहा है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग है। Truecaller अपने डेटाबेस, यूजर्स की रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर कॉल करने वाले की पहचान बताता है। वहीं CNAP में नाम टेलीकॉम ऑपरेटर के आधिकारिक ग्राहक रिकॉर्ड यानी KYC डेटा से लिया जाएगा।

Truecaller में स्पैम कॉल की पहचान, यूजर रिपोर्ट, नंबर ब्लॉक करने और बिजनेस कॉलर की पहचान जैसी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरी ओर CNAP का मुख्य उद्देश्य कॉल करने वाले का रजिस्टर्ड नाम दिखाना है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि CNAP आने के बाद Truecaller की सभी सुविधाओं की जरूरत खत्म हो जाएगी।

1 नवंबर से शुरू होगी सर्विस भारत में CNAP को लागू करने की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। TRAI ने फरवरी 2024 में इस सुविधा को लेकर अपनी सिफारिशें दी थीं। इसके बाद दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों ने इसे लागू करने की दिशा में काम किया। अब DoT ने 13 अक्टूबर 2026 को नए निर्देश जारी करते हुए 1 नवंबर, 2026 से 4G और इससे नई टेक्नोलॉजी वाले नेटवर्क पर इसे शुरू करने की तारीख तय की है।

इस सुविधा को देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel, Vodafone Idea और BSNL के नेटवर्क पर लागू किया जाना है। शुरुआती चरण में 4G और 5G नेटवर्क को शामिल किया गया है। 2G और 3G नेटवर्क के लिए इसे लागू करने पर बाद में फैसला लिया जाएगा।

क्या मोबाइल में बदलनी होगी कोई सेटिंग? CNAP को डिफॉल्ट सर्विस के रूप में उपलब्ध कराने की योजना है। ऐसे में यूजर्स को इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने या कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इसका इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल और टेलीकॉम नेटवर्क में जरूरी टेक सपोर्ट होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नंबर आपके फोन में पहले से सेव है, तो आमतौर पर आपके फोन में सेव किया गया नाम ही दिखाई देगा। अनजान नंबर की स्थिति में ऑपरेटर के रिकॉर्ड वाला नाम दिखाया जाएगा।

KYC में रजिस्टर्ड नाम ही आएगा नजर CNAP में कॉल करने वाले का नाम टेलीकॉम ऑपरेटर के KYC रिकॉर्ड से लिया जाएगा। ऐसे में जरूरी नहीं कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का नाम ही दिखाई दे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिता या किसी अन्य परिवार के सदस्य के नाम पर सिम लिया है, तो कॉल करने पर स्क्रीन पर उसी व्यक्ति का नाम दिखाई दे सकता है जिसके नाम पर सिम रजिस्टर्ड है।

इसके अलावा पुराने KYC रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग गलत होने या नाम अपडेट नहीं होने की स्थिति में भी परेशानी आ सकती है। बिजनेस और कंपनियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। वेरिफिकेशन के बाद कंपनियां अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या GST रिकॉर्ड में दर्ज ट्रेड नेम को कॉलर नेम के रूप में यूज कर सकती हैं।

क्या CNAP से बंद हो जाएंगे फ्रॉड कॉल? CNAP आने से स्पैम और फ्रॉड कॉल की पहचान करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे सभी फर्जी कॉल बंद नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बैंक कर्मचारी बनकर कॉल करता है, तो स्क्रीन पर उसके सिम के KYC रिकॉर्ड में दर्ज नाम दिखाई देगा। इससे यह साबित नहीं होता कि वह वास्तव में बैंक का कर्मचारी है।

इसलिए यूजर्स को अनजान कॉल पर अपनी बैंकिंग डिटेल, OTP और दूसरी निजी जानकारियां शेयर करने से बचना होगा। CNAP को फ्रॉड से बचाव की एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में देखना चाहिए।

क्या कॉल करने वाले का नाम छिपा सकेंगे यूजर्स? DoT के निर्देशों के मुताबिक, जिन ग्राहकों ने Calling Line Identification Restriction (CLIR) सुविधा ली हुई है, उनका नाम CNAP के जरिए दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाया जाएगा। CLIR का इस्तेमाल कॉल करते समय अपनी कॉलर पहचान छिपाने के लिए किया जाता है। हालांकि, सभी यूजर्स के लिए CNAP बंद करने का अलग सामान्य विकल्प नहीं दिया गया है।

इंटरनेशनल कॉल पर क्या दिखेगा? विदेश से भारत में आने वाली अनजान कॉल के मामले में कॉल करने वाले का नाम दिखाने के बजाय स्क्रीन पर International Call लिखा दिखाई देगा। वहीं, अगर किसी विदेशी नंबर को यूजर ने पहले से अपने कॉन्टैक्ट में सेव किया है, तो फोन में सेव किया गया नाम दिखाई दे सकता है।