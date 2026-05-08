13 दिन चलने वाली धांसू वॉच की सेल शुरू, 1000 रुपये कम में खरीदने का मौका, फीचर्स भी कमाल के

CMF Watch 3 Pro Sale live in India: आज से CMF Watch 3 Pro की बिक्री शुरू हो गई है। लॉन्च ऑफर के तहत यह पूरे 1000 रुपये सस्ती मिल रही है। यह डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रे और ऑरेंज कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

CMF Watch 3 Pro Sale live in India: नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान है लेकिन स्टाइलिश लुक के साथ धांसू फीचर्स भी चाहिए, तो CMF Watch 3 Pro आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से यह वॉच भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गई है। लॉन्च ऑफर के तहत यह पूरे 1000 रुपये सस्ती मिल रही है। वॉच में 1.43-इंच की एमोलेड स्क्रीन दी गई है। इसमें 130 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड के साथ-साथ डुअल-बैंड GPS और AI-पावर्ड फिटनेस फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। दावा है कि यह फुल चार्ज में 13 दिनों तक चल सकती है। बता दें कि ग्लोबल लॉन्च होने के करीब एक साल बाद इसे भारत में लॉन्च किया गया है। देखें कीमत और फीचर्स की डिटेल

इतनी है CMF Watch 3 Pro की कीमत

भारत में CMF Watch 3 Pro की कीमत 7,999 रुपये है। ग्राहक इस स्मार्टवॉच को एक लिमिटेड टाइम ऑफर के तहत, 6,999 रुपये की प्रमोशनल कीमत पर खरीद सकते हैं। यह डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रे और ऑरेंज कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसे Flipkart और देशभर में मौजूद ऑफलाइन रिटेल चैनल्स के जरिए खरीदा जा सकता है।

CMF Watch 3 Pro की खासियत

CMF Watch 3 Pro में 1.43-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 466x466 पिक्सेल, पिक्सेल डेंसिटी 326 पीपीआई और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 670 निट्स तक है और यह 'ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले' फंक्शन को सपोर्ट करती है। इस स्मार्टवॉच में 120 से ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेस भी हैं, जिनमें Watch Face Studio के जरिए डायनामिक, इंटरैक्टिव, स्टैटिक, फोटो, वीडियो और AI-जेनरेटेड ऑप्शन शामिल हैं।

CMF Watch 3 Pro में ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी है और यह Android 6.0 या उससे ऊपर, या iOS 13 या उससे ऊपर वाले स्मार्टफोन के साथ काम कर सकती है। यह 'Nothing X' ऐप के साथ काम करती है, जिससे यूजर्स हेल्थ डेटा देख सकते हैं, वॉच फेस कस्टमाइज कर सकते हैं, और Strava, Apple Health और Google Health Connect के साथ सिंक कर सकते हैं। यह स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, क्विक रिप्लाई और वॉइस असिस्टेंट एक्सेस को सपोर्ट करती है। इसके अन्य फीचर्स में कैमरा और म्यूजिक कंट्रोल, वेदर अपडेट, कैलकुलेटर और 'फाइंड माय फोन' फंक्शन शामिल हैं।

फुल चार्ज में 13 दिन चलेगी वॉच

CMF Watch 3 Pro में 350mAh की रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह नॉर्मल यूज में 13 दिनों तक, हैवी यूज में 10 दिनों तक और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले चालू रहने पर लगभग 4.5 दिनों तक चलती है। CMF Watch 3 Pro में 130 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और सात स्मार्ट एक्टिविटी रिकग्निशन मोड दिए गए हैं।

यह हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, SpO2 मेजरमेंट, स्ट्रेस ट्रैकिंग और महिलाओं की हेल्थ ट्रैकिंग को सपोर्ट करती है। इसके अन्य फिटनेस फीचर्स में हाइड्रेशन रिमाइंडर, इनएक्टिविटी अलर्ट, कैलोरी और डिस्टेंस ट्रैकिंग, और एक्टिव स्कोर मॉनिटरिंग शामिल हैं। यह वियरेबल L1 और L5 फ्रीक्वेंसी पर डुअल-बैंड GPS को सपोर्ट करता है, साथ ही GLONASS, Galileo, QZSS और BeiDou को भी सपोर्ट करता है।

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

