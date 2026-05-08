13 दिन चलने वाली धांसू वॉच की सेल शुरू, 1000 रुपये कम में खरीदने का मौका, फीचर्स भी कमाल के
CMF Watch 3 Pro Sale live in India: आज से CMF Watch 3 Pro की बिक्री शुरू हो गई है। लॉन्च ऑफर के तहत यह पूरे 1000 रुपये सस्ती मिल रही है। यह डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रे और ऑरेंज कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध है।
CMF Watch 3 Pro Sale live in India: नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान है लेकिन स्टाइलिश लुक के साथ धांसू फीचर्स भी चाहिए, तो CMF Watch 3 Pro आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से यह वॉच भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गई है। लॉन्च ऑफर के तहत यह पूरे 1000 रुपये सस्ती मिल रही है। वॉच में 1.43-इंच की एमोलेड स्क्रीन दी गई है। इसमें 130 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड के साथ-साथ डुअल-बैंड GPS और AI-पावर्ड फिटनेस फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। दावा है कि यह फुल चार्ज में 13 दिनों तक चल सकती है। बता दें कि ग्लोबल लॉन्च होने के करीब एक साल बाद इसे भारत में लॉन्च किया गया है। देखें कीमत और फीचर्स की डिटेल
फुल चार्ज में 13 दिन चलेगी वॉच
CMF Watch 3 Pro में 350mAh की रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह नॉर्मल यूज में 13 दिनों तक, हैवी यूज में 10 दिनों तक और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले चालू रहने पर लगभग 4.5 दिनों तक चलती है। CMF Watch 3 Pro में 130 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और सात स्मार्ट एक्टिविटी रिकग्निशन मोड दिए गए हैं।
यह हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, SpO2 मेजरमेंट, स्ट्रेस ट्रैकिंग और महिलाओं की हेल्थ ट्रैकिंग को सपोर्ट करती है। इसके अन्य फिटनेस फीचर्स में हाइड्रेशन रिमाइंडर, इनएक्टिविटी अलर्ट, कैलोरी और डिस्टेंस ट्रैकिंग, और एक्टिव स्कोर मॉनिटरिंग शामिल हैं। यह वियरेबल L1 और L5 फ्रीक्वेंसी पर डुअल-बैंड GPS को सपोर्ट करता है, साथ ही GLONASS, Galileo, QZSS और BeiDou को भी सपोर्ट करता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
