लॉन्च हुई CMF Watch 3 Pro: AI कोच, AMOLED डिस्प्ले और 13 दिन बैटरी के साथ मचाएगी धूम

May 06, 2026 02:34 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Nothing ने अपनी नई स्मार्टवॉच CMF Watch 3 Pro भारत में लॉन्च कर दी है, जिसमें AI फिटनेस कोच और एडवांस हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 6,999 रुपये से शुरू होती है। 

टेक कंपनी Nothing से जुड़े ब्रैंड CMF की ओर से भारतीय मार्केट में CMF Watch 3 Pro लॉन्च कर दी गई है। इसके साथ Nothing ने साफ संकेत दे दिया है कि वह सिर्फ डिजाइन ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और फिटनेस एक्सपीरियंस में भी नया बेंचमार्क सेट करना चाहता है। 6,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आने वाली यह स्मार्टवॉच उन यूजर्स को टारगेट करती है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में समझौता नहीं करना चाहते।

नई वॉच की सबसे बड़ी ताकत इसका 1.43 इंच का ब्राइट AMOLED डिस्प्ले और प्रिसिशन मेटल डिजाइन है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। अल्ट्रा-थिन बेजल्स और Always-On Display सपोर्ट के साथ इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव बनता है। Light Green, Dark Grey, Light Grey और Orange जैसे कलर ऑप्शन्स के साथ यह पर्सनल स्टाइल का हिस्सा बन जाती है।

दिए गए हैं ढेर सारे फिटनेस फीचर्स

फिटनेस के मामले में CMF Watch 3 Pro एक स्मार्ट कोच की तरह काम करती है। इसमें डुअल-बैंड, मल्टी-सिस्टम GPS दिया गया है, जो सटीक ट्रैकिंग ऑफर करता है, चाहे आप शहर की गलियों में दौड़ रहे हों या फिर खुले मैदान में। 131 स्पोर्ट्स मोड्स और AI-पावर्ड रनिंग कोच यूजर के फिटनेस लेवल के हिसाब से ट्रेनिंग प्लान तैयार करता है और उसे लगातार अपडेट भी करता है। नया हार्ट रेट सेंसर हर स्किन टोन और वर्कआउट इंटेंसिटी में बेहतर एक्युरेसी देता है।

वॉच सिर्फ एक्टिविटी ट्रैक नहीं करती, बल्कि आपकी रिकवरी और हेल्थ पर भी फोकस करती है। AI बेस्ड पोस्ट-वर्कआउट एनालिसिस आपको बताता है कि कब आराम करना है, कितना ट्रेनिंग लोड लेना है, और यहां तक कि 5K या 10K रन के लिए आपकी तैयारी कैसी है। इसके साथ ही SpO2 मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और हाइड्रेशन रिमाइंडर्स जैसे फीचर्स इसे एक कम्पलीट हेल्थ कंपैनियन बनाते हैं।

मिलता है ChatGPT का इंटीग्रेशन

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो ChatGPT इंटीग्रेशन इसे और खास बनाता है। अब यूजर्स वॉइस कमांड के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग, क्विक रिप्लाई, वॉइस रिकॉर्डर और पर्सनलाइज्ड न्यूज डाइजेस्ट जैसे फीचर्स इसे एक स्मार्ट लाइफस्टाइल डिवाइस में बदल देते हैं।

फुल चार्ज पर 13 दिनों तक का बैकअप

बैटरी लाइफ भी इसकी बड़ी खासियत है। एक बार चार्ज करने पर यह 13 दिन तक चल सकती है, जबकि हेवी यूज में भी 11 दिन का बैकअप देती है। Always-On Display के साथ भी लगभग 4.5 दिन तक आराम से काम करती है, और फुल चार्ज होने में सिर्फ 99 मिनट का समय लेती है। IP68 रेटिंग के साथ यह धूल और पानी से भी सुरक्षित रहती है।

इसी हफ्ते शुरू होगी CMF वॉच की सेल

कीमत की बात करें तो CMF Watch 3 Pro को 7,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया है, लेकिन कंपनी ने इसे सीमित समय के लिए 6,999 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर उपलब्ध कराया है। 8 मई, 2026 से इसे Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर खरीदा जा सकेगा, जबकि 7 मई को दोपहर 12 बजे से अर्ली एक्सेस भी दिया जाएगा।

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

