पहले से ज्यादा सेफ और जबर्दस्त हुआ यह पुराना स्मार्टफोन, नए अपडेट ने कराई यूजर्स की मौज

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 08:36 PM
अगर आप भी CMF का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ब्रांड ने अपने एक पुराने फोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। अपडेट अपने साथ ढेर सारे इम्प्रूवमेंट्स लेकर आता है, जिसे इंस्टॉल करने पर आपको पुराने फोन में भी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। हम बात कर रहे हैं CMF Phone 1 की। इस फोन को नथिंग ओएस अपडेट V3.2-250723-1800 मिलना शुरू हो गया है। यह नया अपडेट विजेट इम्प्रूवमेंट्स, कैमरा स्टेबिलिटी, बग फिक्स और सिस्टम परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है। इसमें अगस्त 2025 सिक्योरिटी पैच भी शामिल है। चलिए डिटेल में जानते हैं नए अपडेट में क्या खास है...

विजेट अपडेट्स

शेयर्ड विजेट अब ज्यादा स्टिकर टाइप्स का सपोर्ट करते हैं। काउंटडाउन विजेट में एडिशनल शेप चॉइस के साथ एक नया रिकरिंग ऑप्शन भी शामिल है। पेडोमीटर और स्क्रीनटाइम विजेट अब शेयरिंग का सपोर्ट करते हैं।

कैमरा और ऐप पिक्स

यूजर अब कैमरा सेटिंग्स में फोटो प्रिव्यू के लिए एक डिफॉल्ट गैलरी चुन सकते हैं। कैमरा स्टेबिलिटी में भी सुधार किया गया है। यह अपडेट टेलीग्राम पर ब्लूटूथ कॉल की समस्याओं को ठीक करता है जो कुछ वॉच और ईयरबड्स से कनेक्ट होने पर दिखाई देती थीं। यह इंस्टाग्राम, सुबितो और अन्य ऐप्स में इंटर फॉन्ट डिस्प्ले की समस्याओं को भी ठीक करता है।

ये भी पढ़ें:पर्सनल बातचीत से ट्रेनिंग ले रहा Gemini AI, रोकने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स

इस अपडेट में अगस्त सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल किया गया है। सिस्टम की स्टेबिलिटी बेहतर हुई है और परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हुआ है।

यूजर्स के लिए सलाह

अपग्रेड इंस्टॉल करने के दौरान, फोन सामान्य से ज्यादा गर्म हो सकते हैं या ज्यादा पावर की खपत कर सकते हैं। यह अस्थायी है और अपडेट पूरा होने के बाद सामान्य हो जाएगा।

चलिए एक नजर डालते हैं CMF Phone 1 की खासियत पर

इसमें 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 395 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। फोन डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और लॉन्च के समय फोन एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड नथिंग ओएस 2.6 के साथ आया था। लॉन्च के समय, कंपनी ने कहा था कि फोन दो एंड्रॉयड अपडेट और तीन साल तक सिक्योरिटी पैच के लिए एलिजिबल है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 5G प्रोसेसर से लैस है, जिसे 8GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है। रैम बूस्टर फीचर के साथ, फोन में 16GB तक रैम मिलती है। फोन में 256GB तक की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है, जिसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सेल का पोर्ट्रेट कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, फोन में 16-मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी है, जो 33W फास्ट चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फोन एक बार फुल चार्ज करने पर दो दिन तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है। कंपनी के अनुसार, यह 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3 और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए फोन में IP52 रेटिंग दी गई है। फोन के स्टैंडर्ड वर्जन की मोटाई 8 एमएम है और यह 197 ग्राम वजनी है जबकि वीगन लेदर वाले वेरिएंट की मोटाई 9 एमएम और यह 202 ग्राम वजनी है।

