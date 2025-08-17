पहले से ज्यादा सेफ और जबर्दस्त हुआ यह पुराना स्मार्टफोन, नए अपडेट ने कराई यूजर्स की मौज

अगर आप भी CMF का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ब्रांड ने अपने एक पुराने फोन CMF Phone 1 के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। अपडेट अपने साथ ढेर सारे इम्प्रूवमेंट्स लेकर आता है, जिसे इंस्टॉल करने पर आपको पुराने फोन में भी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा।

अगर आप भी CMF का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ब्रांड ने अपने एक पुराने फोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। अपडेट अपने साथ ढेर सारे इम्प्रूवमेंट्स लेकर आता है, जिसे इंस्टॉल करने पर आपको पुराने फोन में भी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। हम बात कर रहे हैं CMF Phone 1 की। इस फोन को नथिंग ओएस अपडेट V3.2-250723-1800 मिलना शुरू हो गया है। यह नया अपडेट विजेट इम्प्रूवमेंट्स, कैमरा स्टेबिलिटी, बग फिक्स और सिस्टम परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है। इसमें अगस्त 2025 सिक्योरिटी पैच भी शामिल है। चलिए डिटेल में जानते हैं नए अपडेट में क्या खास है...

विजेट अपडेट्स शेयर्ड विजेट अब ज्यादा स्टिकर टाइप्स का सपोर्ट करते हैं। काउंटडाउन विजेट में एडिशनल शेप चॉइस के साथ एक नया रिकरिंग ऑप्शन भी शामिल है। पेडोमीटर और स्क्रीनटाइम विजेट अब शेयरिंग का सपोर्ट करते हैं।

कैमरा और ऐप पिक्स यूजर अब कैमरा सेटिंग्स में फोटो प्रिव्यू के लिए एक डिफॉल्ट गैलरी चुन सकते हैं। कैमरा स्टेबिलिटी में भी सुधार किया गया है। यह अपडेट टेलीग्राम पर ब्लूटूथ कॉल की समस्याओं को ठीक करता है जो कुछ वॉच और ईयरबड्स से कनेक्ट होने पर दिखाई देती थीं। यह इंस्टाग्राम, सुबितो और अन्य ऐप्स में इंटर फॉन्ट डिस्प्ले की समस्याओं को भी ठीक करता है।

सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स इस अपडेट में अगस्त सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल किया गया है। सिस्टम की स्टेबिलिटी बेहतर हुई है और परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हुआ है।

यूजर्स के लिए सलाह अपग्रेड इंस्टॉल करने के दौरान, फोन सामान्य से ज्यादा गर्म हो सकते हैं या ज्यादा पावर की खपत कर सकते हैं। यह अस्थायी है और अपडेट पूरा होने के बाद सामान्य हो जाएगा।

चलिए एक नजर डालते हैं CMF Phone 1 की खासियत पर इसमें 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 395 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। फोन डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और लॉन्च के समय फोन एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड नथिंग ओएस 2.6 के साथ आया था। लॉन्च के समय, कंपनी ने कहा था कि फोन दो एंड्रॉयड अपडेट और तीन साल तक सिक्योरिटी पैच के लिए एलिजिबल है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 5G प्रोसेसर से लैस है, जिसे 8GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है। रैम बूस्टर फीचर के साथ, फोन में 16GB तक रैम मिलती है। फोन में 256GB तक की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है, जिसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...