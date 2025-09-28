पूरे 100 घंटे सुनाएगा गाने, ऑरेंज कलर में धांसू लग रहा CMF Headphone Pro, कल होगा लॉन्च cmf headphone pro to offer 100h battery life launch set for tomorrow, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़cmf headphone pro to offer 100h battery life launch set for tomorrow

पूरे 100 घंटे सुनाएगा गाने, ऑरेंज कलर में धांसू लग रहा CMF Headphone Pro, कल होगा लॉन्च

नथिंग का सब-ब्रांड CMF अपने नए ऑडियो डिवाइस को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी कल यानी 29 सितंबर को भारतीय बाजार में CMF Headphone Pro लॉन्च करेगी। सीएमएफ हेडफोन प्रो 100 घंटे का ऑडियो प्लेबैक टाइम प्रदान करता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 12:02 PM
नथिंग का सब-ब्रांड CMF अपने नए ऑडियो डिवाइस को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी कल यानी 29 सितंबर को भारतीय बाजार में CMF Headphone Pro लॉन्च करेगी। फिलहाल कंपनी ने इसका पूरा लुक तो नहीं दिखाया है लेकिन कंपनी इसके कई टीजर जारी कर चुकी हैं, जिसमें इसकी झलक देखने को मिलती है। उम्मीद है कि यह एक बजट हेडफोन होगा, जो प्राइसिंग के मामले में Nothing Headphone (1) से किफायती होगा, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है। अब एक नए वीडियो टीजर में कंपनी ने इसकी प्रभावशाली बैटरी लाइफ का खुलासा किया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

100 घंटे गाने सुनाएगा हेडफोन

CMF ने हाल ही में एक्स पर एक वीडियो टीजर वीडियो अपलोड किया है, जिससे कंफर्म होता है कि सीएमएफ हेडफोन प्रो 100 घंटे का ऑडियो प्लेबैक टाइम प्रदान करता है। बता दें कि, हाई-एंड नथिंग हेडफोन (1) एएनसी ऑन होने पर केवल 35 घंटे और एएनसी बंद होने पर 80 घंटे तक का प्लेबैक टाइम प्रदान करता है।

ये भी पढ़ें:रियलमी लाया नई वॉच, दिखने में ऐप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी, 14 दिनों की बैटरी लाइफ

हेडफोन में क्या होगा खास

कंपनी पहले भी इसके कई वीडियो टीजर जारी कर चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि हेडफोन को लाइट ब्लू और ऑरेंज कलर में लॉन्च किया जाएगा। इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रॉल बटन हो सकता है। हेडफोन के राइट साइड में एक पावर बटन भी दिखाई दे रहा है, साथ ही चार्जिंग के लिए एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और एक LED पावर इंडिकेटर लाइट भी है।

पावर बटन का इस्तेमाल ब्लूटूथ पेयरिंग चालू करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे इस बात का हिंट मिलता है कि ये वायरलेस हेडफोन हो सकते हैं। हेडफोन में फोम ईयरकप्स होंगे। ईयरकप के अंदर जाली पर लेफ्ट और राइट के निशान दिखाई दे रहे हैं, और बाहर कंपनी की ब्रांडिंग की गई है। इसमें एक स्लाइडर और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) को एक्टिवेट करने के लिए डेडिकेटेड स्विच भी हो सकता है।

