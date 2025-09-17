ऑरेंज कलर में आ रहा CMF Headphone Pro, कंपनी ने बताई लॉन्च डेट, देखें वीडियो cmf headphone pro to launched in india on 29 september video teaser teased, Gadgets Hindi News - Hindustan
ऑरेंज कलर में आ रहा CMF Headphone Pro, कंपनी ने बताई लॉन्च डेट, देखें वीडियो

CMF Headphone Pro भारत में 29 सितंबर को लॉन्च होगा। खुद कंपनी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने लॉन्च डेट के साथ अपकमिंग ओवर-द-ईयर हेडफोन के डिजाइन का भी टीजर जारी किया है, जिससे हिंट मिलता है कि यह दो कलर्स में आएगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:42 PM
CMF Headphone Pro India Launch Date: स्टाइलिश लुक और डिजाइन वाले हेडफोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। नथिंग का सबब्रांड सीएमएफ अब हेडफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। खुद कंपनी ने एक एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि CMF Headphone Pro भारत में 29 सितंबर को लॉन्च होगा। लॉन्च डेट के साथ कंपनी ने अपने अपकमिंग ओवर-द-ईयर हेडफोन के डिजाइन का भी टीजर जारी किया है, जिससे हिंट मिलता है कि यह दो कलर्स में आएगा।

सीएमएफ अपने नए ऑडियो डिवाइस को ऑरेंज और ब्लू कलर में पेश कर सकता है। कंपनी ने "रीमिक्स एवरीथिंग" टैगलाइन के साथ टीजर जारी किया है। ऐसा लगता है कि हेडफोन में गाने की आवाज कम-ज्यादा करने के लिए एक व्हील और चार्जिंग के लिए एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट होगा।

कंपनी ने दिखाई CMF Headphone Pro की झलक

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, CMF by Nothing ने घोषणा की है कि उसका अगला ऑडियो प्रोडक्ट, CMF Headphone Pro, भारतीय बाजार में 29 सितंबर को लॉन्च होगा। इसके अलावा, कंपनी ने अपने पहले ओवर-द-ईयर हेडफोन के डिजाइन और कलर्स का भी खुलासा किया है। ब्रांड अपने अपकमिंग हेडफोन प्रो को ऑरेंज और ब्लू कलर्स में लॉन्च कर सकता है।

आप भी देखें वीडियो टीजर

हेडफोन में क्या होगा खास

सीएमएफ हेडफोन प्रो के डिजाइन की बात करें तो इसमें वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रॉल बटन हो सकता है। हेडफोन के राइट साइड में एक पावर बटन भी दिखाई दे रहा है, साथ ही चार्जिंग के लिए एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और एक LED पावर इंडिकेटर लाइट भी है। पावर बटन का इस्तेमाल ब्लूटूथ पेयरिंग चालू करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे इस बात का हिंट मिलता है कि ये वायरलेस हेडफोन हो सकते हैं।

कंपनी अपने अपकमिंग हेडफोन प्रो को फोम ईयरकप से भी लैस कर सकती है। इसके अलावा, ईयरकप के अंदर जाली पर लेफ्ट और राइट के निशान दिखाई दे रहे हैं, और बाहर CMF by Nothing की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। इसमें एक स्लाइडर और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) को एक्टिवेट करने के लिए डेडिकेटेड स्विच भी हो सकता है। कंपनी ने CMF हेडफोन प्रो को "रीमिक्स एवरीथिंग" टैगलाइन के साथ टीज किया है। कंपनी ने अभी तक अपने अपकमिंग हेडफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने CMF हेडफोन प्रो को टीज किया हो। हाल ही में एक्स पर कंपनी ने जल्द ही लॉन्च होने वाले इस हेडफोन की एक धुंधली तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में, यह व्हाइट कलर में CMF by Nothing Phone 2 Pro और CMF Watch 3 Pro के बगल में दिखाई दे रहा था।

