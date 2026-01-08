अगले हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं CMF Headphone Pro, फीचर्स कर देंगे एकदम खुश
CMF Headphone Pro जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है और इसमें 40mm ड्राइवर्स, हाइब्रिड ANC और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये अगले हफ्ते 13 जनवरी को पेश होंगे।
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
CMF BY NOTHING Buds Pro TWS Earbuds, 45 dB Hybrid ANC, 10 mm Drivers, Ultra Bass, 39 Hrs Playtime, IP54, Bluetooth 5.3, Fast Charging, Clear Calls with 6 Mics, Low Latency Mode for Gaming (Dark Grey)
- CMF BY NOTHING Buds Pro TWS Earbuds
- 45 dB Hybrid ANC
- 10 mm Drivers
₹3990₹4499
खरीदिये
67% OFF
Boat New Launch Rockerz 650 Pro, Touch/Swipe Controls, Dolby Audio, 80Hrs Battery, 2Mics ENx, Fast Charge, App Support, Dual Pair, Bluetooth Over Ear Headphones with Mic (Iris Black)
- Boat New Launch Rockerz 650 Pro
- Touch/Swipe Controls
- Dolby Audio
₹2999₹8990
खरीदिये
71% OFF
GOBOULT-Fluid X Pro Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime, 40mm Bass Drivers, Zen ENC Mic, Type-C Fast Charging, 4 EQ Modes, AUX, IPX5 Wireless Headphones (Black)
- GOBOULT-Fluid X Pro Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime
- 40mm Bass Drivers
- Zen ENC Mic
₹2299₹7999
खरीदिये
41% OFF
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black
- Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
- Adaptive Sound Control
- Quick Charge
₹8849₹14990
खरीदिये
अमेरिकी कंपनी Nothing के सब‑ब्रैंड CMF ने नए CMF Headphone Pro को भारतीय मार्केट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस हेडफोन को पहली बार ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया जा चुका है और अब भारतीय ग्राहकों के लिए भी यह लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि इस ऑडियो वियरेबल भारतीय मार्केट में अगले सप्ताह 13 जनवरी को पेश किया जाएगा। आइए आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं।
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
CMF BY NOTHING Buds Pro TWS Earbuds, 45 dB Hybrid ANC, 10 mm Drivers, Ultra Bass, 39 Hrs Playtime, IP54, Bluetooth 5.3, Fast Charging, Clear Calls with 6 Mics, Low Latency Mode for Gaming (Dark Grey)
- CMF BY NOTHING Buds Pro TWS Earbuds
- 45 dB Hybrid ANC
- 10 mm Drivers
₹3990₹4499
खरीदिये
67% OFF
Boat New Launch Rockerz 650 Pro, Touch/Swipe Controls, Dolby Audio, 80Hrs Battery, 2Mics ENx, Fast Charge, App Support, Dual Pair, Bluetooth Over Ear Headphones with Mic (Iris Black)
- Boat New Launch Rockerz 650 Pro
- Touch/Swipe Controls
- Dolby Audio
₹2999₹8990
खरीदिये
71% OFF
GOBOULT-Fluid X Pro Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime, 40mm Bass Drivers, Zen ENC Mic, Type-C Fast Charging, 4 EQ Modes, AUX, IPX5 Wireless Headphones (Black)
- GOBOULT-Fluid X Pro Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime
- 40mm Bass Drivers
- Zen ENC Mic
₹2299₹7999
खरीदिये
41% OFF
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black
- Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
- Adaptive Sound Control
- Quick Charge
₹8849₹14990
खरीदिये
CMF Headphone Pro को सबसे अफॉर्डेबल लेकिन फीचर‑रिच ओवर‑ईयर हेडफोन के रूप में डिजाइन किया गया है। यह हेडफोन 40mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आता है, जो हाई‑रेज ऑडियो और LDAC कोडेक सपोर्ट के साथ बेहतर साउंड क्वॉलिटी देने का दावा करते हैं। साथ ही हेडफोन में हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन (ANC) शामिल है, जो आसपास के नॉइस को लगभग 40dB तक कम कर सकता है, जिससे म्यूजिक और कॉल का एक्सपीरियंस और क्लियर हो जाता है।
हेडफोन का हाइलाइट है बैटरी लाइफ
बैटरी लाइफ इस हेडफोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। कंपनी का दावा है कि ANC ऑफ होने पर 100 घंटे तक प्लेबैक, और ANC ऑन होने पर लगभग 50 घंटे तक बैटरी सपोर्ट मिल सकता है। USB‑C फास्ट चार्जिंग से सिर्फ 5 मिनट के चार्ज में 4-5 घंटे तक म्यूजिक सुनना संभव है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहद काम का है।
बेहद कंफर्टेबल होगा इनका डिजाइन
वहीं, डिजाइन की बात करें तो CMF Headphone Pro स्वैपेबल इयर कुशन्स, रोलेर डायल कंट्रोल, एनर्जी स्लाइडर (जो बास और ट्रेबल को तुरंत एडजस्ट करने देता है) और एक कस्टमाइजेबल बटन जैसी सुविधाओं के साथ आता है, जिससे यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से सेटिंग बदल सकते हैं। ये फिजिकल कंट्रोल्स इसे टच‑सेंसिटिव हेडफोन से अलग और आसान बनाते हैं।
सम्बंधित सुझाव
52% OFF
JBL Tune 770NC Wireless Over Ear ANC Headphones with Mic, Upto 70 Hrs Battery, Speed Charge : 5 min Charge Gives up to 3H of Playback, Customized EQ, Google Fast Pair, Dual Pairing, BT 5.3 (Black)
- JBL Tune 770NC Wireless Over Ear ANC Headphones with Mic
- Upto 70 Hrs Battery
- Speed Charge : 5 min Charge Gives up to 3H of Playback
₹4799₹9999
खरीदिये
75% OFF
pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic, Low-Latency Game/Movie/Music Modes, Punchy Bass, BT5.3, Dual Device Pairing, Voice Assistant & Type-C Fast Charging (Beige)
- pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic
- Low-Latency Game/Movie/Music Modes
- Punchy Bass
₹799₹3199
खरीदिये
70% OFF
Neckband Pro Bluetooth in-Ear Headphones Compatible with CMF by Nooting 50Db Hybrid Active Noise CancellingEarbuds with 5 Hd Mics,Ip55 Bt5.3 37Hrs Long Play TimeDual DevicConnectionHeadphones-Orange
- Neckband Pro Bluetooth in-Ear Headphones Compatible with CMF by Nooting 50Db Hybrid Active Noise CancellingEarbuds with 5 Hd Mics
- Ip55 Bt5.3 37Hrs Long Play TimeDual DevicConnectionHeadphones-Orange
₹599₹1999
खरीदिये
35% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹3849₹5900
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback, 50MM Drivers, Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation (Red)
- boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback
- 50MM Drivers
- Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation (Red)
₹999₹4999
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC, 100HRS Battery, Hybrid ANC(~35Db), Fast Charge, Ambient Sound Mode & Dual EQ Modes, Enx Tech, Bluetooth Headphones, Over Ear Wireless Headphone with Mic (Sage Green)
- boAt Rockerz 551ANC
- 100HRS Battery
- Hybrid ANC(~35Db)
₹1599₹7990
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC Bluetooth Hybrid Active Noise Cancellation Over Ear Headphones with Up to 100H Playtime, ASAP Charge, Ambient Sound Mode &Dual EQ Modes, Enx Technology(Stellar Black)
- boAt Rockerz 551ANC Bluetooth Hybrid Active Noise Cancellation Over Ear Headphones with Up to 100H Playtime
- ASAP Charge
- Ambient Sound Mode &Dual EQ Modes
₹1599₹7990
खरीदिये
43% OFF
ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup, Gaming Mode, Dual Pairing, ENC, AUX, Micro SD, Voice Assistant, Comfortable Earcups, Call Function (Brown)
- ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup
- Gaming Mode
- Dual Pairing
₹799₹1399
खरीदिये
60% OFF
boAt 2025 Launch Rockerz 411, 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)
- boAt 2025 Launch Rockerz 411
- 40Ms Low Latency
- 40Hrs Battery
₹1199₹2999
खरीदिये
28% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹4319₹5990
खरीदिये
23% OFF
Audio-Technica ATH-AWKT Over-Ear Headphones with Kokutan (Striped Ebony)
- Audio-Technica ATH-AWKT Over-Ear Headphones with Kokutan (Striped Ebony)
₹429526₹558384
खरीदिये
53% OFF
boAt Rockerz 480, RGB LEDs,6 Light Modes, 40mm Drivers,Beast Mode, 60H Battery, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Black Sabre)
- boAt Rockerz 480
- RGB LEDs
- 6 Light Modes
₹1799₹3790
खरीदिये
बता दें, अगले सप्ताह इन हेडफोन्स की कीमत और इनकी उपलब्धता का खुलासा हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।