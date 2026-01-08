Hindustan Hindi News
CMF Headphone Pro Set to launch in India Next Week Features Battery Life teased
अगले हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं CMF Headphone Pro, फीचर्स कर देंगे एकदम खुश

अगले हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं CMF Headphone Pro, फीचर्स कर देंगे एकदम खुश

संक्षेप:

CMF Headphone Pro जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है और इसमें 40mm ड्राइवर्स, हाइब्रिड ANC और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये अगले हफ्ते 13 जनवरी को पेश होंगे।

Jan 08, 2026 01:23 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी कंपनी Nothing के सब‑ब्रैंड CMF ने नए CMF Headphone Pro को भारतीय मार्केट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस हेडफोन को पहली बार ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया जा चुका है और अब भारतीय ग्राहकों के लिए भी यह लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि इस ऑडियो वियरेबल भारतीय मार्केट में अगले सप्ताह 13 जनवरी को पेश किया जाएगा। आइए आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं।

CMF Headphone Pro को सबसे अफॉर्डेबल लेकिन फीचर‑रिच ओवर‑ईयर हेडफोन के रूप में डिजाइन किया गया है। यह हेडफोन 40mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आता है, जो हाई‑रेज ऑडियो और LDAC कोडेक सपोर्ट के साथ बेहतर साउंड क्वॉलिटी देने का दावा करते हैं। साथ ही हेडफोन में हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन (ANC) शामिल है, जो आसपास के नॉइस को लगभग 40dB तक कम कर सकता है, जिससे म्यूजिक और कॉल का एक्सपीरियंस और क्लियर हो जाता है।

हेडफोन का हाइलाइट है बैटरी लाइफ

बैटरी लाइफ इस हेडफोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। कंपनी का दावा है कि ANC ऑफ होने पर 100 घंटे तक प्लेबैक, और ANC ऑन होने पर लगभग 50 घंटे तक बैटरी सपोर्ट मिल सकता है। USB‑C फास्ट चार्जिंग से सिर्फ 5 मिनट के चार्ज में 4-5 घंटे तक म्यूजिक सुनना संभव है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहद काम का है।

बेहद कंफर्टेबल होगा इनका डिजाइन

वहीं, डिजाइन की बात करें तो CMF Headphone Pro स्वैपेबल इयर कुशन्स, रोलेर डायल कंट्रोल, एनर्जी स्लाइडर (जो बास और ट्रेबल को तुरंत एडजस्ट करने देता है) और एक कस्टमाइजेबल बटन जैसी सुविधाओं के साथ आता है, जिससे यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से सेटिंग बदल सकते हैं। ये फिजिकल कंट्रोल्स इसे टच‑सेंसिटिव हेडफोन से अलग और आसान बनाते हैं।

बता दें, अगले सप्ताह इन हेडफोन्स की कीमत और इनकी उपलब्धता का खुलासा हो जाएगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
