Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़CMF Headphone Pro Launched in India with 100 Hour Battery and 40dB ANC at a special price
CMF Headphone Pro की सेल शुरू, 100 घंटे की बैटरी और 40dB ANC के साथ स्पेशल प्राइस भी

CMF Headphone Pro की सेल शुरू, 100 घंटे की बैटरी और 40dB ANC के साथ स्पेशल प्राइस भी

संक्षेप:

CMF ने भारत में अपने पहले ओवर-इयर हेडफोन CMF Headphone Pro को लॉन्च कर दिया है, जिसमें 100 घंटे की बैटरी और 40dB तक ANC दिया गया है। यह हेडफोन Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर मिल रहा है।

Jan 20, 2026 01:43 pm ISTPranesh Tiwari
Nothing के सब-ब्रैंड CMF ने भारत में अपने पहले ओवर-इयर हेडफोन CMF Headphone Pro की सेल शुरू कर दी है। यह कंपनी की ओवर-इयर ऑडियो कैटेगरी में एंट्री है, जिसमें CMF का सिग्नेचर बोल्ड और मॉड्यूलर डिजाइन देखने को मिलता है। Headphone Pro को खास तौर पर लंबे समय तक सुनने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

CMF Headphone Pro में मॉड्यूलर डिजाइन दिया गया है, जिसमें interchangeable ear cushions मिलते हैं। यह हेडफोन Dark Grey, Light Grey और Light Green रंगों में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि यह हेडफोन लंबे सेशन के दौरान भी आरामदायक अनुभव देता है, जिससे यह वर्क-फ्रॉम-होम और ट्रैवल यूजर्स के लिए परफेक्ट बनता है।

ये भी पढ़ें:Flipkart Sale में Nothing स्मार्टफोन्स पर बंपर छूट! केवल ₹19999 से शुरू

ऑडियो क्वॉलिटी और ANC

ऑडियो के लिए इसमें कस्टम 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो दमदार साउंड आउटपुट का दावा करते हैं। हेडफोन में Hi-Res Audio और LDAC सपोर्ट मिलता है, जिससे हाई-क्वॉलिटी वायरलेस ऑडियो स्ट्रीमिंग संभव होती है। इसके अलावा, इसमें Hybrid Adaptive Active Noise Cancellation (ANC) दिया गया है, जो वातावरण के हिसाब से नॉइस को एडजस्ट करते हुए 40dB तक नॉइज कैंसिलेशन प्रदान करता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

4% OFF

CMF by Nothing Buds 2a Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with 42 dB ANC, 12.4mm Driver, Dirac-tuned, Ultra Bass Tech, 35.5 hrs playback (Light Grey)

CMF by Nothing Buds 2a Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with 42 dB ANC, 12.4mm Driver, Dirac-tuned, Ultra Bass Tech, 35.5 hrs playback (Light Grey)

  • checkCMF by Nothing Buds 2a Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with 42 dB ANC
  • check12.4mm Driver
  • checkDirac-tuned
amazon-logo

₹2399

₹2499

खरीदिये

discount

47% OFF

Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black

Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black

  • checkSony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
  • checkAdaptive Sound Control
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹7989

₹14990

खरीदिये

discount

70% OFF

soundcore by Anker,Space One Active Noise Cancelling Bluetooth Over Ear Headphones with Travel Pouch,2X Stronger Voice Reduction,40H ANC Playtime,App Control,Ldac Hi-Res,Ergo Design for Comfort Fit

soundcore by Anker,Space One Active Noise Cancelling Bluetooth Over Ear Headphones with Travel Pouch,2X Stronger Voice Reduction,40H ANC Playtime,App Control,Ldac Hi-Res,Ergo Design for Comfort Fit

  • checksoundcore by Anker
  • checkSpace One Active Noise Cancelling Bluetooth Over Ear Headphones with Travel Pouch
  • check2X Stronger Voice Reduction
amazon-logo

₹5999

₹19998

खरीदिये

discount

46% OFF

acer FreeBeats Wireless Headphones | Open Shell On-Ear Design | Bluetooth 5.4 | 40mm Drivers | Up to 20H Playtime | Lightweight Headset for Music, Gaming, Online Classes, Calls & Daily Use | Blue

acer FreeBeats Wireless Headphones | Open Shell On-Ear Design | Bluetooth 5.4 | 40mm Drivers | Up to 20H Playtime | Lightweight Headset for Music, Gaming, Online Classes, Calls & Daily Use | Blue

  • checkacer FreeBeats Wireless Headphones | Open Shell On-Ear Design | Bluetooth 5.4 | 40mm Drivers | Up to 20H Playtime | Lightweight Headset for Music
  • checkGaming
  • checkOnline Classes
amazon-logo

₹1399

₹2599

खरीदिये

discount

76% OFF

pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic, Low-Latency Game/Movie/Music Modes, Punchy Bass, BT5.3, Dual Device Pairing, Voice Assistant & Type-C Fast Charging (Beige)

pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic, Low-Latency Game/Movie/Music Modes, Punchy Bass, BT5.3, Dual Device Pairing, Voice Assistant & Type-C Fast Charging (Beige)

  • checkpTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic
  • checkLow-Latency Game/Movie/Music Modes
  • checkPunchy Bass
amazon-logo

₹759

₹3199

खरीदिये

यूनिक कंट्रोल फीचर्स

CMF Headphone Pro की सबसे खास बात इसके on-device tactile controls हैं। इसमें एक मल्टीफंक्शन रोलर और नया Energy Slider दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर रियल-टाइम में bass और treble के बीच साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। यह फीचर इसे इस प्राइस सेगमेंट में अलग पहचान देता है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में मिल रहे Samsung M07, Redmi A4 5G समेत ये दमदार स्मार्टफोन

बैटरी और कनेक्टिविटी

कंपनी के मुताबिक, CMF Headphone Pro ANC बंद होने पर 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है, जबकि ANC चालू होने पर भी यह लंबा बैक-अप ऑफर करता है। यह USB-C चार्जिंग को सपोर्ट करता है और लंबे ट्रैवल के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth सपोर्ट और मल्टी-डिवाइस कनेक्शन की सुविधा दी गई है।

कीमत और उपलब्धता

CMF Headphone Pro की लॉन्च प्राइस 6,999 रुपये रखी गई है, जो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होगी। इसके बाद इसकी कीमत 7,999 रुपये हो जाएगी। हेडफोन की सेल 20 जनवरी, 2026 से Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू हो चुकी है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
