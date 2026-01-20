CMF Headphone Pro की सेल शुरू, 100 घंटे की बैटरी और 40dB ANC के साथ स्पेशल प्राइस भी
CMF ने भारत में अपने पहले ओवर-इयर हेडफोन CMF Headphone Pro को लॉन्च कर दिया है, जिसमें 100 घंटे की बैटरी और 40dB तक ANC दिया गया है। यह हेडफोन Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर मिल रहा है।
सम्बंधित सुझाव
65% OFF
Earbuds for CMF Phone 2 Pro Earbuds Original Like True Wireless Bluetooth in-Ear Headphones Earphones TWS with Mic, Touch Controls, Deep Bass, Sports (38 Hours Case, OPBR1)
- Earbuds for CMF Phone 2 Pro Earbuds Original Like True Wireless Bluetooth in-Ear Headphones Earphones TWS with Mic
- Touch Controls
- Deep Bass
₹699₹1999
खरीदिये
74% OFF
GOBOULT-Fluid X Pro Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime, 40mm Bass Drivers, Zen ENC Mic, Type-C Fast Charging, 4 EQ Modes, AUX, IPX5 Wireless Headphones (Beige)
- GOBOULT-Fluid X Pro Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime
- 40mm Bass Drivers
- Zen ENC Mic
₹2099₹7999
खरीदिये
74% OFF
Boat New Launch Rockerz 650 Pro, Touch/Swipe Controls, Dolby Audio, 80Hrs Battery, 2Mics ENx, Fast Charge, App Support, Dual Pair, Bluetooth Over Ear Headphones with Mic (Iris Black)
- Boat New Launch Rockerz 650 Pro
- Touch/Swipe Controls
- Dolby Audio
₹2299₹8990
खरीदिये
11% OFF
CMF BY NOTHING Buds Pro Wireless Earbuds, Bluetooth 5.3 Headphones with Active Noise Cancellation of 45 dB IP54 Waterproof, Wireless Bluetooth 39H Quick Charge Orange
- CMF BY NOTHING Buds Pro Wireless Earbuds
- Bluetooth 5.3 Headphones with Active Noise Cancellation of 45 dB IP54 Waterproof
- Wireless Bluetooth 39H Quick Charge Orange
₹3990₹4499
खरीदिये
Nothing के सब-ब्रैंड CMF ने भारत में अपने पहले ओवर-इयर हेडफोन CMF Headphone Pro की सेल शुरू कर दी है। यह कंपनी की ओवर-इयर ऑडियो कैटेगरी में एंट्री है, जिसमें CMF का सिग्नेचर बोल्ड और मॉड्यूलर डिजाइन देखने को मिलता है। Headphone Pro को खास तौर पर लंबे समय तक सुनने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
CMF Headphone Pro में मॉड्यूलर डिजाइन दिया गया है, जिसमें interchangeable ear cushions मिलते हैं। यह हेडफोन Dark Grey, Light Grey और Light Green रंगों में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि यह हेडफोन लंबे सेशन के दौरान भी आरामदायक अनुभव देता है, जिससे यह वर्क-फ्रॉम-होम और ट्रैवल यूजर्स के लिए परफेक्ट बनता है।
ऑडियो क्वॉलिटी और ANC
ऑडियो के लिए इसमें कस्टम 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो दमदार साउंड आउटपुट का दावा करते हैं। हेडफोन में Hi-Res Audio और LDAC सपोर्ट मिलता है, जिससे हाई-क्वॉलिटी वायरलेस ऑडियो स्ट्रीमिंग संभव होती है। इसके अलावा, इसमें Hybrid Adaptive Active Noise Cancellation (ANC) दिया गया है, जो वातावरण के हिसाब से नॉइस को एडजस्ट करते हुए 40dB तक नॉइज कैंसिलेशन प्रदान करता है।
यूनिक कंट्रोल फीचर्स
CMF Headphone Pro की सबसे खास बात इसके on-device tactile controls हैं। इसमें एक मल्टीफंक्शन रोलर और नया Energy Slider दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर रियल-टाइम में bass और treble के बीच साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। यह फीचर इसे इस प्राइस सेगमेंट में अलग पहचान देता है।
बैटरी और कनेक्टिविटी
कंपनी के मुताबिक, CMF Headphone Pro ANC बंद होने पर 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है, जबकि ANC चालू होने पर भी यह लंबा बैक-अप ऑफर करता है। यह USB-C चार्जिंग को सपोर्ट करता है और लंबे ट्रैवल के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth सपोर्ट और मल्टी-डिवाइस कनेक्शन की सुविधा दी गई है।
कीमत और उपलब्धता
CMF Headphone Pro की लॉन्च प्राइस 6,999 रुपये रखी गई है, जो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होगी। इसके बाद इसकी कीमत 7,999 रुपये हो जाएगी। हेडफोन की सेल 20 जनवरी, 2026 से Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू हो चुकी है।
