Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़CMF Headphone Pro Launched in India with 100 Hour Battery 40dB ANC and Modular Design at 6999 Rupees
CMF Headphone Pro पूरे 100 घंटे की बैटरी और 40dB ANC के साथ लॉन्च; 1000 रुपये की छूट

CMF Headphone Pro पूरे 100 घंटे की बैटरी और 40dB ANC के साथ लॉन्च; 1000 रुपये की छूट

संक्षेप:

टेक कंपनी CMF ने भारत में अपना पहला ओवर-इयर ANC हेडफोन CMF Headphone Pro लॉन्च किया है, जिसमें 100 घंटे तक की बैटरी और 40dB हाइब्रिड नॉइज कैंसलेशन मिलता है। मॉड्यूलर डिजाइन और पर्सनल साउंड फीचर वाले हेडफोन की कीमत 6,999 रुपये है।

Jan 13, 2026 01:25 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेक कंपनी CMF ने भारत में अपने पहले ओवर-इयर ANC हेडफोन CMF Headphone Pro को लॉन्च कर दिया है। यह हेडफोन ना सिर्फ दमदार फीचर्स के साथ आता है, बल्कि अपने कलरफुल और मॉड्यूलर डिजाइन के जरिए ट्रेडिशनल ओवर-इयर हेडफोन कैटेगरी को नए अंदाज में पेश करता है। CMF का फोकस इस बार सिर्फ साउंड पर नहीं, बल्कि पर्सनलाइजेशन, बैटरी लाइफ और यूजर एक्सपीरियंस पर भी है।

CMF Headphone Pro को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पहली नजर में ही अलग लगे। इसमें लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और लाइट ग्रीन जैसे तीन अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस दिए गए हैं। खास बात यह है कि इसके इयर कुशन्स बदले जा सकते हैं, जिससे यूजर अपने मूड और स्टाइल के हिसाब से हेडफोन का लुक और साउंड दोनों कस्टमाइज कर सकता है। यह डिजाइन हेडफोन को सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि यूजर की पर्सनालिटी का हिस्सा बना देता है।

धाकड़ बैटरी लाइफ के साथ आया डिवाइस

हेडफोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी है। CMF Headphone Pro एक बार चार्ज करने पर 100 घंटे तक का प्लेबैक देने का दावा करता है, जो इस सेगमेंट में बेहद खास है। ANC ऑन होने पर भी यह करीब 50 घंटे तक चलता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में 8 घंटे तक म्यूजिक सुना जा सकता है, जबकि फुल चार्ज होने में 2 घंटे से भी कम समय लगता है। जरूरत पड़ने पर इसे स्मार्टफोन से टाइप-C केबल के जरिए चार्ज किया जा सकता है।

फिजिकल बटन के साथ कर सकते हैं कंट्रोल

कंट्रोल्स की बात करें तो CMF ने फिजिकल बटन का अनुभव बरकरार रखा है। इसमें रोलर कंट्रोल दिया गया है, जिससे वॉल्यूम, प्ले-पॉज और ANC को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ दिया गया एनर्जी स्लाइडर यूजर को बेस और ट्रेबल को रियल टाइम में एडजस्ट करने की सुविधा देता है। एक कस्टमाइजेबल बटन भी है, जिससे स्पेशियल ऑडियो या AI जैसे फीचर्स को तुरंत एक्सेस किया जा सकता है।

ANC के साथ बेहतर म्यूजिक और कॉलिंग अनुभव

CMF Headphone Pro में 40dB तक का हाइब्रिड अडैप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसलेशन दिया गया है, जो आसपास के नॉइस को पहचानकर अपने आप ANC लेवल को एडजस्ट करता है। इससे लंबे वक्त तक म्यूजिक सुनने पर भी थकान कम होती है। साउंड क्वॉलिटी के लिए इसमें 40mm के कस्टम निकेल-प्लेटेड ड्राइवर्स, LDAC सपोर्ट और Hi-Res ऑडियो सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो हाई-फिडेलिटी और लो-डिस्टॉर्शन ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।

इसके अलावा, पर्सनल साउंड फीचर Audiodo टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो यूजर के कानों की बनावट और सुनने की क्षमता के हिसाब से साउंड प्रोफाइल तैयार करता है। वहीं, स्पेशियल ऑडियो के साथ सिनेमा और कॉन्सर्ट मोड भी दिए गए हैं, जिससे मूवी और म्यूजिक का एक्सपीरियंस और ज्यादा इमर्सिव हो जाता है।

इतनी रखी गई है हेडफोन की कीमत

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो CMF Headphone Pro की कीमत 7,999 रुपये रखी गई है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत इसे लिमिटेड टाइम के लिए 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह हेडफोन 20 जनवरी, 2026 से Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
