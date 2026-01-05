Hindustan Hindi News
CMF Headphone Pro and Watch 3 Pro Confirmed for India Launch
CMF ला रहा है दो नए प्रोडक्ट! सस्ते में आएंगे स्टाइलिश स्मार्टवॉच और हेडफोन्स

CMF ला रहा है दो नए प्रोडक्ट! सस्ते में आएंगे स्टाइलिश स्मार्टवॉच और हेडफोन्स

संक्षेप:

CMF by Nothing भारत में अपने नए Headphone Pro और Watch 3 Pro लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें प्रीमियम डिजाइन और एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। लंबी बैटरी लाइफ, ANC, AMOLED डिस्प्ले और AI सपोर्ट के साथ ये दोनों प्रोडक्ट्स खूब पसंद किए जा सकते हैं।

Jan 05, 2026 07:14 pm IST
टेक मार्केट में अपने यूनीक डिजाइन और सॉलिड फीचर्स के साथ पहचान बनाने वाला CMF (by Nothing) अब भारत में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने जा रहा है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि उसके दो नए प्रीमियम प्रोडक्ट- CMF Headphone Pro और CMF Watch 3 Pro जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च होंगे। हालांकि लॉन्च डेट और कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों डिवाइसेज को लेकर यूजर्स एक्साइटेड हैं।

CMF Headphone Pro के संभावित स्पेसिफिकेशंस

CMF Headphone Pro कंपनी का पहला ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन है, जिसे पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी बैटरी लाइफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ANC बंद होने पर यह हेडफोन करीब 100 घंटे तक चल सकता है, जबकि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ भी लगभग 50 घंटे का बैकअप देता है।

ये भी पढ़ें:कभी हर फोन और कंप्यूटर में थे, अब हमेशा के लिए बंद हो गए ये टेक सेवाएं और ऐप्स

हेडफोन में Bluetooth 5.4, LDAC सपोर्ट, एडजस्टेबल ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। डिजाइन की बात करें तो इसमें CMF की पहचान बन चुका मिनिमल और इंडस्ट्रियल लुक देखने को मिलता है। फिजिकल कंट्रोल्स जैसे वॉल्यूम रॉलर और ANC बटन इसे बाकी हेडफोन्स से अलग बनाते हैं।

CMF Watch 3 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशंस

CMF Watch 3 Pro कंपनी की अब तक की सबसे एडवांस स्मार्टवॉच मानी जा रही है। इसमें 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो शार्प रेजोल्यूशन और स्मूद 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यूजर्स को इसमें 120 से ज्यादा वॉचफेस, ब्लूटूथ कॉलिंग और ड्यूल-बैंड GPS जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट स्मार्टफोन डील

हेल्थ फीचर्स की बात करें तो यह वॉच हार्ट रेट, SpO2, स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग जैसे जरूरी ऑप्शंस के साथ आती है। खास बात यह है कि इसमें फोन से कनेक्ट होकर AI और ChatGPT सपोर्ट भी दिया गया है, जो इसे बाकी बजट स्मार्टवॉच से अलग बनाता है। कंपनी का दावा है कि यह वॉच नॉर्मल यूज में करीब 13 दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकती है।

