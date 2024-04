वाह जी वाह! ₹20 हजार से कम में आ रहा Nothing का नया फोन; BIS लिस्टिंग में दिखा

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing ने पारदर्शी डिजाइन वाले स्मार्टफोन्स के साथ पूरी दुनिया को दीवाना बनाया है और बड़े मार्केट शेयर पर कब्जा किया है। अब संकेत मिले हैं कि इसका सब-ब्रैंड CMF by Nothing जल्द एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। CMF by Nothing को कंपनी सस्ते में दमदार फीचर्स वाले डिवाइसेज का वादा करते हुए लाई थी और जल्द इसका पहला स्मार्टफोन मार्केट में कदम रख सकता है।

नथिंग का एक नया डिवाइस दो रेग्युलेटरी वेबसाइट्स पर दिखा है, जहां से संकेत मिले हैं कि यह जल्द लॉन्च होगा। कयास लग रहे हैं कि नया फोन नथिंग के बजाय CMF by Nothing की ब्रैंडिंग के साथ आएगा। इसका मतलब है कि फोन की कीमत बेहद कम रहने वाली है। बता दें, CMF by Nothing ने अब तक वायरलेस ऑडियो प्रोडक्ट्स, चार्जर और वियरेबल फिटनेस ट्रैकर पेश किया है। यह Nothing Phone 2a से भी सस्ते में अपना पहला फोन लॉन्च कर सकता है।

Phone 3 के नाम से से मिली जानकारी बीते दिनों Android Headlines को रेग्युलेटरी वेबसाइट पर मॉडल नंबर A015 के साथ एक नथिंग का फोन दिखा था। पब्लिकेशन ने दावा किया था कि यह Nothing Phone 3 हो सकता है, जिसे कंपनी अगले कुछ महीनों में लेकर आएगी। पिछली रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि Nothing Phone 3 में फ्लैगशिप ग्रेड मोबाइल प्रोसेसर के बजाय Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट मिल सकता है।

91Mobiles को इसी A015 मॉडल नंबर वाला डिवाइस BIS India की वेबसाइट पर दिखा है, जिसका मतलब है कि यह फोन भारतीय मार्केट में जल्द लॉन्च होने जा रहा है। हालांकि, इस लिस्टिंग से एक नई बात पता चली है कि फोन को CMF by Nothing की ब्रैंडिंग के साथ उतारा जाएगा।

