CMF Buds Neo इस हफ्ते भारत में होंगे लॉन्च, बजट सेगमेंट में Nothing का नया दांव
CMF Buds Neo को भारत में 20 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा और यह कंपनी का किफायती TWS ईयरबड्स विकल्प हो सकता है। नए ईयरबड्स में आकर्षक डिजाइन और टच कंट्रोल मिलने की उम्मीद है।
Nothing का सब-ब्रैंड CMF भारतीय मार्केट में अपने नए वायरलेस ईयरबड्स CMF Buds Neo को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने नए TWS ईयरबड्स की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। CMF Buds Neo को भारत में 20 अगस्त, 2026 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसके लॉन्च का समय दोपहर 12 बजे रखा है। नए ईयरबड्स को लेकर कंपनी लगातार टीजर जारी कर रही है, जिससे इसके डिजाइन और कुछ खास फीचर्स की जानकारी सामने आई है।
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CMF Buds Neo को कंपनी अपने मौजूदा ऑडियो प्रोडक्ट्स की तुलना में ज्यादा अफॉर्डेबल ऑप्शन के तौर पर पेश कर सकती है। ऐसे में यह उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है जो कम बजट में TWS ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं और उन्हें बेहतर डिजाइन के साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स चाहिए।
20 अगस्त को होगा CMF Buds Neo का लॉन्च
CMF Buds Neo भारत में 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए इसकी लॉन्च डेट की जानकारी दी है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने ईयरबड्स के सभी स्पेसिफिकेशंस और कीमत का खुलासा नहीं किया है। CMF Buds Neo को कंपनी के मौजूदा Buds 2 सीरीज के नीचे रखा जा सकता है। मौजूदा CMF Buds 2 की शुरुआती कीमत 2,699 रुपये है। ऐसे में नए Buds Neo की कीमत इससे कम रखे जाने की उम्मीद है।
डिजाइन में दिखेगा CMF का अलग अंदाज
कंपनी की ओर से शेयर किए गए टीजर में CMF Buds Neo का डिजाइन दिखाई दिया है। ईयरबड्स में सफेद रंग का स्टेम और सिल्वर फिनिश नजर आती है। इसके साथ ऑरेंज कलर के ईयर टिप्स दिए गए हैं। यह कलर कॉम्बिनेशन CMF के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाता है। ईयरबड्स के स्टेम पर टच कंट्रोल दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है। इसकी मदद से यूजर्स म्यूजिक को प्ले या पॉज करने, कॉल रिसीव करने या अन्य कंट्रोल्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
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बेहतर होगा ऑडियो एक्सपीरियंस
CMF ने अभी Buds Neo के ऑडियो हार्डवेयर से जुड़ी पूरी जानकारी पब्लिक नहीं की है। ऐसे में इसके ड्राइवर का साइज, ऑडियो कोडेक, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन यानी ANC और माइक्रोफोन से जुड़ी जानकारी के लिए लॉन्च का इंतजार करना होगा।
अगर कंपनी इसे बजट सेगमेंट में उतारती है तो इसका फोकस रोजमर्रा के इस्तेमाल, म्यूजिक, वीडियो देखने और कॉलिंग पर हो सकता है। इस कीमत वाले सेगमेंट में बैटरी बैकअप और कॉलिंग क्वालिटी भी ग्राहकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए लॉन्च के समय इन दोनों पहलुओं पर भी नजर रहेगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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