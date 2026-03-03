Claude AI फिर से डाउन: 24 घंटे में दूसरी बार सर्विस ठप, दुनियाभर के लाखों यूजर्स परेशान
दुनियाभर का लोकप्रिय एआई चैटबोट Claude AI, 24 घंटे में दूसरी बार डाउन हो गया है। इससे हजारों यूजर्स को Chat, App और Website एक्सेस में समस्या आ रही है। Anthropic इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है।
दुनियाभर के यूजर्स आज फिर AI चैटबोट Claude के बार-बार डाउन होने से परेशान हैं। Anthropic का यह एआई टूल पिछले 24 घंटों में दूसरी बार आउटेज का सामना कर रहा है। Claude ऐसे समय में प्रभावित हुआ है जब यह टेक जगत में तेजी से पॉपुलर हो रहा है और कई लोग, स्टूडेंट्स से लेकर डेवलपर्स तक, इसका रोज इस्तेमाल करते हैं। आउटेज की रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा समस्या Claude Chat में आई है, साथ ही ऐप और वेबसाइट को भी एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं। भारत में भी सैकड़ों यूजर्स ने इस समस्या का जिक्र किया है, जिसमें ज़्यादातर ने चैट सर्विस का उपयोग करते समय एरर मैसेज या फ्रीज का सामना किया।
Anthropic ने आधिकारिक तौर पर इस समस्या को स्वीकार किया है और इंजीनियरिंग टीम को इसे ठीक करने का काम दिया है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या कब पूरी तरह हल हो जाएगी। यह लगातार दूसरा आउटेज है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पर रोज काम करते हैं जैसे लिखने, कोडिंग या बिजनेस टूल के रूप में।
समस्या बार-बार क्यों हो रही
Claude के आउटेज का कारण कंपनी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। Anthropic ने केवल कहा है कि तकनीकी टीम इस मुद्दे की जांच में लगी हुई है और वे समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कई तकनीकी रिपोर्टों में यह बताया गया है कि लोग HTTP 500 और 529 एरर देख रहे हैं ये सर्वर के अंदरूनी एरर या ओवरलोड का संकेत हैं, मतलब सिस्टम पर जो लोड है वह संभालना मुश्किल हो रहा है।
यूजर्स हो आ रहे ये एरर मैसेज
यूजर्स ने बताया कि Claude को खोलते ही उन्हें “Service Disruption” या “Temporary outage” जैसे मैसेज दिख रहे हैं। कई लोगों के मोबाइल ऐप में कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, लॉगिन करके चैट शुरू नहीं हो रही, और कुछ लोग तो वेबसाइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। समस्या सिर्फ एक देश में ही नहीं है यह ग्लोबली, यानि दुनिया भर में फैली हुई है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
