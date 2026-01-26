सिनेमा हॉल का मजा घर पर, ये 75 इंच स्मार्ट टीवी जमा देंगी रंग, Amazon दे रहा बंपर छूट
सिनेमा हॉल का मजा अब घर पर लें! Amazon पर 75 इंच के शानदार 4K स्मार्ट टीवी बंपर छूट के साथ मिल रहे हैं। बड़ी स्क्रीन, दमदार साउंड और थिएटर जैसा अनुभव अब आपके लिविंग रूम में, अभी डील्स जरूर चेक करें।
घर बैठे सिनेमा हॉल का असली मजा लेना चाहते हैं? तो Amazon की धमाकेदार डील्स आपके लिए है, 75 इंच के शानदार 4K स्मार्ट टीवी अब इतनी भारी छूट पर उपलब्ध हैं कि बड़ा स्क्रीन वाला सपना अब आपके बजट में आसानी से फिट हो गया है। चाहे क्रिकेट का रोमांचक मैच हो, बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में हों या OTT की लेटेस्ट सीरीज, ये टीवी आपको हर सीन में पूरी तरह डुबो देंगे, प्रीमियम ब्रांड्स के साथ अब घर को थिएटर बना लें! अभी चेक करें और बंपर डिस्काउंट के साथ अपना पसंदीदा 75 इंच टीवी ग्रैब कर लें।
1. TCL 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75T8C
अमेजन में इस टीवी पर 72 फीसद की छूट के साथ 2,69,990 रुपये की विशाल एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी मात्र 74,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक हाई-एंड QLED टीवी है जो 120Hz के नेटिव रिफ्रेश रेट और गेमर्स के लिए 288Hz तक के गेम एक्सेलेरेटर के साथ आता है। इसकी 75 इंच की विशाल स्क्रीन आपके लिविंग रूम को पूरी तरह से एक आलीशान सिनेमा हॉल में बदल देती है।
इसमें 3GB रैम और 32GB की बड़ी स्टोरेज दी गई है, जो इसे बाज़ार के अन्य टीवी के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ और स्मूथ बनाती है। साथ ही, इसका AiPQ Processor और डॉल्बी विजन बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 75-इंच डिस्प्ले
72% का भारी डिस्काउंट
गेमिंग के लिए बेहतरीन
बड़ी मेमोरी
दमदार ऑडियो
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े टीवी स्टैंड या दीवार की ज़रूरत
भारी डिस्काउंट के बावजूद यह बजट यूज़र्स के लिए एक बड़ा निवेश
2. Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75PQT8100/94
अमेजन पर 52 फीसद की भारी 1,19,990 रुपये की एमआरपी वाला यह विशाल टीवी सेल में मात्र 57,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए सबसे किफायती 75-इंच टीवी है जो घर पर ही सिनेमा जैसा अनुभव लेना चाहते हैं। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है।
यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है, जो हज़ारों ऐप्स और पर्सनलाइज्ड सामग्री के सुझाव प्रदान करता है। इसकी A+ ग्रेड डी-लेड पैनल तकनीक तेज़ रोशनी वाले कमरों में भी साफ़ और फ्लॉलेस पिक्चर क्वालिटी सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती 75-इंच
120Hz रिफ्रेश रेट (HSR)
डॉल्बी एटमॉस साउंड
गूगल टीवी ओएस
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
दीवार पर लगाने के लिए अलग से चार्ज
3. Samsung 189 cm (75 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA75UE85AFULXL (Black)
अमेजन पर यह प्रीमियम टीवी 44 फीसद की भारी छूट के साथ 1,28,900 रुपये की एमआरपी वाला मात्र 71,990 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी सैमसंग के शक्तिशाली 'Crystal Processor 4K' और Samsung Tizen OS के साथ आता है, जो इसे चलाने में बेहद स्मूथ और स्मार्ट बनाता है। 75 इंच की बड़ी स्क्रीन और स्लिम डिज़ाइन के साथ यह आपके घर को एक लग्जरी थिएटर में बदल देता है।
इसमें SolarCell Remote दिया गया है, जो इनडोर लाइट से चार्ज होता है, यानी आपको बार-बार बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा के लिए इसमें 'Samsung Knox Security' और मनोरंजन के लिए Samsung TV Plus जैसे खास फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सैमसंग ब्रांड वैल्यू
SolarCell Remote
Samsung Knox Security
Samsung TV Plus
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के शौकीनों के लिए कम
20 वॉट का आउटपुट इतनी बड़ी स्क्रीन के हिसाब से थोड़ा कम
4. VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1
यह बड़े स्क्रीन साइज़ में सबसे किफायती QLED विकल्पों में से एक है। इसमें गूगल टीवी और शक्तिशाली 'Pro Processor' दिया गया है, जो 1 बिलियन रंगों के साथ शानदार विजुअल्स प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 52 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 54,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इस टीवी की सबसे बड़ी खूबी इसका 48 वॉट का साउंड आउटपुट है, जो 2.1 चैनल और इन-बिल्ट सबवूफर के साथ आता है। यह आपको घर पर ही बिना किसी अतिरिक्त साउंडबार के गहरा और सराउंड साउंड अनुभव देने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती QLED
दमदार ऑडियो
हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल
18 महीने की वारंटी
स्मार्ट फीचर्स
बेजल-लेस डिज़ाइन जो इसे दिखने में काफी महंगा और क्लासी
क्यों खोजें विकल्प
ब्रैंड वैल्यू सैमसंग, एलजी या सोनी जैसे बड़े नामों के मुकाबले कम
बड़े साइज और हेवी-ड्यूटी साउंड के कारण बिजली की खपत मध्यम से थोड़ी अधिक
5. Vu 189cm (75 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 75VIBE-DV
यह 2025 एडिशन QLED टीवी है, जो विशेष रूप से अपने शक्तिशाली ऑडियो अनुभव के लिए जाना जाता है। इसमें 88 वॉट का इन-बिल्ट साउंडबार दिया गया है, जो इस साइज़ के अधिकांश टीवी के मुकाबले कहीं ज़्यादा दमदार आवाज़ प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 36 फीसद की छूट के साथ 64,169 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें QLED डिस्प्ले के साथ 400 Nits की पीक ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन मिलता है, जो विजुअल्स को बेमिसाल क्लेरिटी और जीवंत रंग देता है। यह गूगल टीवी ओएस और गेमिंग के लिए आधुनिक फीचर्स जैसे HDMI 2.1 और ALLM से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त साउंड
ब्राइट डिस्प्ले
स्मार्ट फीचर्स
स्पेशल मोड्स
HDMI 2.1 और VRR सपोर्ट के साथ बेहतरीन रिस्पॉन्स
हेडफोन और अन्य डिवाइस के साथ तेज़ और स्थिर कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त भुगतान
केवल 1 साल की वारंटी
6. Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black)
यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है, जो अपने बेमिसाल पिक्चर और साउंड इंजन के लिए जाना जाता है। इसमें 4K HDR Processor X1 और Triluminos PRO तकनीक दी गई है, जो रंगों को प्राकृतिक और जीवंत बनाती है। अमेजन पर इसे 55 फीसद की भारी छूट और 2000 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 1,21,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें Dolby Vision और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है, जो आपको घर पर ही सिनेमा जैसा अनुभव प्रदान करता है। साथ ही, गेमर्स के लिए इसमें एक विशेष 'गेम मेनू' और ALLM दिया गया है, जो PS5 और अन्य कंसोल के साथ बेहतरीन काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सोनी की प्रीमियम तकनीक
Dolby Vision और Atmos
गूगल टीवी ओएस
2 साल की वारंटी
स्मूथ विजुअल्स
क्यों खोजें विकल्प
: डिस्काउंट के बाद भी यह अन्य ब्रांड्स (जैसे TCL या VW) के मुकाबले काफी महंगा
साउंड आउटपुट 20W की आवाज़ इतनी बड़ी स्क्रीन और प्रीमियम प्राइस के हिसाब से थोड़ी कम
2-स्टार रेटिंग होने के कारण बिजली की खपत मध्यम से थोड़ी अधिक
7. Hisense 189 cm (75 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 75E7Q (Black)
यह 2025 एडिशन स्मार्ट QLED टीवी है, जो बजट और फीचर्स का एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है। इसमें QLED डिस्प्ले तकनीक और Quantum Dot प्रोसेसर दिया गया है, जो 1 बिलियन रंगों के साथ शानदार विजुअल्स प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 52 फीसद की भारी छूट के साथ 1,39,999 रुपये की जगह पर मात्र 66,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें HSR 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट और Dolby Vision & Atmos का सपोर्ट मिलता है, जो आपको घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव देने के लिए पर्याप्त है। साथ ही, यह VIDAA ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसमें हिंदी वॉइस कंट्रोल और एलेक्सा इन-बिल्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती QLED
Dolby Vision & Atmos
हिंदी वॉइस कंट्रोल
गेमिंग के लिए तैयार
ब्राइट डिस्प्ले 1200:1 का नेटिव कंट्रास्ट रेशियो और वाइड कलर गैमट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
वजन और साइज के कारण इसे लगाने के लिए काफी जगह और मज़बूत स्टैंड की ज़रूरत
कुछ चुनिंदा ऐप्स के लिए सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
