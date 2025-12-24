क्रिसमस और नए साल को इन टेक गिफ्ट्स के साथ बनाएं खास, देखें लिस्ट
क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मार्केट में ऐसे टेक गिफ्ट्स उपलब्ध हैं, जो अफॉर्डेबल होने के साथ-साथ रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। स्मार्ट गैजेट्स से लेकर प्रीमियम डिवाइसेज तक, ये प्रोडक्ट्स त्योहार को खास बना सकते हैं।
न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर सही गिफ्ट चुनना हर साल चुनौती बन जाता है। ऐसे में टेक प्रोडक्ट्स एक भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं होते, बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। मार्केट में ऐसे कई टेक गिफ्ट्स उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चुने जा सकते हैं। हम इनमें से कुछ की लिस्ट लेकर आए हैं।
Elista ELS T-6200 Trolley Speaker (11,499 रुपये)
ट्रॉली स्पीकर डुअल 10-इंच सबवूफर और 60W साउंड आउटपुट के साथ आता है, जो घर और आउटडोर पार्टी दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें Bluetooth, USB, FM रेडियो और वायरलेस माइक का सपोर्ट मिलता है। Karaoke और फैमिली गेदरिंग के लिए यह एक दमदार गिफ्ट ऑप्शन बन सकता है।
Honeywell Air Touch V1 Air Purifier (4,999 रुपये)
एयर प्यूरीफायर छोटे कमरों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें H13 HEPA फिल्टर दिया गया है। यह धूल, एलर्जी और प्रदूषण से राहत देने में मदद करता है। कम शोर और आसान ऑपरेशन इसे रोज के इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया गिफ्ट बनाते हैं।
Kilig H01 Countertop Ice Maker (7,990 रुपये)
किचन काउंटर पर आसानी से फिट होने वाला यह आइस मेकर कुछ ही मिनटों में बर्फ तैयार कर देता है। पार्टी या मेहमानों की आवाजाही के दौरान यह काफी काम आता है। होस्टिंग पसंद करने वालों के लिए यह एक प्रैक्टिकल टेक गिफ्ट है।
Izi One+ 5K Action Camera (9,499 रुपये)
यह एक कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरा है, जो 5K और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। डुअल स्क्रीन और 6-axis स्टेबलाइजेशन के साथ यह ट्रैवल और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट है।
Elista 65-inch 4K Google TV (73,990 रुपये)
बड़ा 65-इंच स्मार्ट टीवी 4K रेजोल्यूशन, HDR सपोर्ट और Google TV इंटरफेस के साथ आता है। Dolby ऑडियो और वॉइस कंट्रोल फीचर इसे फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए बेहतर बनाते हैं। बड़े बजट में यह एक प्रीमियम गिफ्ट साबित हो सकता है।
Fujifilm Instax Mini 12 Instant Camera (8,295 रुपये)
इंस्टेंट कैमरा आसान ऑपरेशन और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। फोटो क्लिक करते ही प्रिंट मिलने की सुविधा इसे खास बनाती है। फैमिली मोमेंट्स और सेलिब्रेशन को तुरंत यादगार बनाने के लिए यह बढ़िया गिफ्ट है।
Apple iPhone 17 (256GB) (82,900 रुपये)
iPhone 17 दमदार परफॉर्मेंस, बेहतर कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसका नया प्रोसेसर और बेहतर डिस्प्ले इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद बनाता है। प्रीमियम स्मार्टफोन गिफ्ट करने के लिए यह एक धाकड़ ऑप्शन है।
PlayStation 5 Digital Edition (Slim) (49,990 रुपये)
PS5 Slim डिजिटल एडिशन हल्के डिजाइन और 1TB स्टोरेज के साथ आता है। तेज लोडिंग और बेहतर ग्राफिक्स के कारण यह गेमिंग का शानदार अनुभव देता है। सर्दियों की छुट्टियों में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह एक परफेक्ट गिफ्ट है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
