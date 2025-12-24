Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Christmas and New Year Gift Guide From Smart Gadgets to Premium Tech Picks for Every Budget
क्रिसमस और नए साल को इन टेक गिफ्ट्स के साथ बनाएं खास, देखें लिस्ट

क्रिसमस और नए साल को इन टेक गिफ्ट्स के साथ बनाएं खास, देखें लिस्ट

संक्षेप:

क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मार्केट में ऐसे टेक गिफ्ट्स उपलब्ध हैं, जो अफॉर्डेबल होने के साथ-साथ रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। स्मार्ट गैजेट्स से लेकर प्रीमियम डिवाइसेज तक, ये प्रोडक्ट्स त्योहार को खास बना सकते हैं।

Dec 24, 2025 08:33 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

47% OFF

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)

  • checkSony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)
amazon-logo

₹87990

₹164900

खरीदिये

discount

55% OFF

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP

  • checkTOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP
amazon-logo

₹49999

₹109999

खरीदिये

discount

62% OFF

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

  • checkTCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)
amazon-logo

₹46990

₹124990

खरीदिये

discount

38% OFF

Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

  • checkKodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035
amazon-logo

₹39998

₹64999

खरीदिये

discount

41% OFF

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30 (Black)

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30 (Black)

  • checkSony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30 (Black)
amazon-logo

₹97840

₹164900

खरीदिये

न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर सही गिफ्ट चुनना हर साल चुनौती बन जाता है। ऐसे में टेक प्रोडक्ट्स एक भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं होते, बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। मार्केट में ऐसे कई टेक गिफ्ट्स उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चुने जा सकते हैं। हम इनमें से कुछ की लिस्ट लेकर आए हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

47% OFF

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)

  • checkSony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)
amazon-logo

₹87990

₹164900

खरीदिये

discount

55% OFF

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP

  • checkTOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP
amazon-logo

₹49999

₹109999

खरीदिये

discount

62% OFF

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

  • checkTCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)
amazon-logo

₹46990

₹124990

खरीदिये

discount

38% OFF

Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

  • checkKodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035
amazon-logo

₹39998

₹64999

खरीदिये

discount

41% OFF

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30 (Black)

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30 (Black)

  • checkSony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30 (Black)
amazon-logo

₹97840

₹164900

खरीदिये

Elista ELS T-6200 Trolley Speaker (11,499 रुपये)

ट्रॉली स्पीकर डुअल 10-इंच सबवूफर और 60W साउंड आउटपुट के साथ आता है, जो घर और आउटडोर पार्टी दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें Bluetooth, USB, FM रेडियो और वायरलेस माइक का सपोर्ट मिलता है। Karaoke और फैमिली गेदरिंग के लिए यह एक दमदार गिफ्ट ऑप्शन बन सकता है।

Elista ELS T-6200 Trolley Speaker

Honeywell Air Touch V1 Air Purifier (4,999 रुपये)

एयर प्यूरीफायर छोटे कमरों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें H13 HEPA फिल्टर दिया गया है। यह धूल, एलर्जी और प्रदूषण से राहत देने में मदद करता है। कम शोर और आसान ऑपरेशन इसे रोज के इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया गिफ्ट बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

Kilig H01 Countertop Ice Maker (7,990 रुपये)

किचन काउंटर पर आसानी से फिट होने वाला यह आइस मेकर कुछ ही मिनटों में बर्फ तैयार कर देता है। पार्टी या मेहमानों की आवाजाही के दौरान यह काफी काम आता है। होस्टिंग पसंद करने वालों के लिए यह एक प्रैक्टिकल टेक गिफ्ट है।

Izi One+ 5K Action Camera (9,499 रुपये)

यह एक कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरा है, जो 5K और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। डुअल स्क्रीन और 6-axis स्टेबलाइजेशन के साथ यह ट्रैवल और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट है।

सम्बंधित सुझाव

discount

61% OFF

TCL 165 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65P71K

TCL 165 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65P71K

  • checkTCL 165 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65P71K
amazon-logo

₹51990

₹133990

खरीदिये

discount

55% OFF

Hisense 164 cm (65 inches) E7Q PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65E7Q PRO

Hisense 164 cm (65 inches) E7Q PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65E7Q PRO

  • checkHisense 164 cm (65 inches) E7Q PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65E7Q PRO
amazon-logo

₹49999

₹109999

खरीदिये

discount

47% OFF

Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV

Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV

  • checkVu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
amazon-logo

₹31990

₹60000

खरीदिये

discount

53% OFF

Hisense 164 cm (65 inches) E75Q Series 4K Ultra HD Smart 48W Speakers QLED TV 65E75Q (Black)

Hisense 164 cm (65 inches) E75Q Series 4K Ultra HD Smart 48W Speakers QLED TV 65E75Q (Black)

  • checkHisense 164 cm (65 inches) E75Q Series 4K Ultra HD Smart 48W Speakers QLED TV 65E75Q (Black)
amazon-logo

₹46999

₹99999

खरीदिये

discount

35% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹38490

₹58900

खरीदिये

discount

54% OFF

Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black)

Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black)

  • checkSony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black)
amazon-logo

₹124990

₹269900

खरीदिये

discount

46% OFF

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
amazon-logo

₹11299

₹20999

खरीदिये

discount

21% OFF

Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL

Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL

  • checkSamsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
amazon-logo

₹152990

₹193500

खरीदिये

discount

31% OFF

Samsung 163 cm (65 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA65UE86AFULXL

Samsung 163 cm (65 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA65UE86AFULXL

  • checkSamsung 163 cm (65 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA65UE86AFULXL
amazon-logo

₹58990

₹85600

खरीदिये

discount

30% OFF

Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2

Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2

  • checkSony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2
amazon-logo

₹60290

₹85900

खरीदिये

discount

56% OFF

TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K

TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K

  • checkTCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less
  • checkFHD Smart QLED Google TV 50S5K
amazon-logo

₹26490

₹59990

खरीदिये

discount

65% OFF

VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1

VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
amazon-logo

₹17299

₹49999

खरीदिये

discount

34% OFF

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

  • checkLG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
amazon-logo

₹13990

₹21240

खरीदिये

Elista 65-inch 4K Google TV

Elista 65-inch 4K Google TV (73,990 रुपये)

बड़ा 65-इंच स्मार्ट टीवी 4K रेजोल्यूशन, HDR सपोर्ट और Google TV इंटरफेस के साथ आता है। Dolby ऑडियो और वॉइस कंट्रोल फीचर इसे फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए बेहतर बनाते हैं। बड़े बजट में यह एक प्रीमियम गिफ्ट साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में ये हैं 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन; लिस्ट में Samsung, Realme भी

Fujifilm Instax Mini 12 Instant Camera (8,295 रुपये)

इंस्टेंट कैमरा आसान ऑपरेशन और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। फोटो क्लिक करते ही प्रिंट मिलने की सुविधा इसे खास बनाती है। फैमिली मोमेंट्स और सेलिब्रेशन को तुरंत यादगार बनाने के लिए यह बढ़िया गिफ्ट है।

Apple iPhone 17 (256GB) (82,900 रुपये)

iPhone 17 दमदार परफॉर्मेंस, बेहतर कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसका नया प्रोसेसर और बेहतर डिस्प्ले इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद बनाता है। प्रीमियम स्मार्टफोन गिफ्ट करने के लिए यह एक धाकड़ ऑप्शन है।

Elista ELS T-6200 Trolley Speaker

PlayStation 5 Digital Edition (Slim) (49,990 रुपये)

PS5 Slim डिजिटल एडिशन हल्के डिजाइन और 1TB स्टोरेज के साथ आता है। तेज लोडिंग और बेहतर ग्राफिक्स के कारण यह गेमिंग का शानदार अनुभव देता है। सर्दियों की छुट्टियों में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह एक परफेक्ट गिफ्ट है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Christmas New Year अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।