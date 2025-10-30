Hindustan Hindi News
एयर प्यूरिफायर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, जानें किन फीचर्स पर गौर करना जरूरी

संक्षेप: भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एयर प्यूरिफायर की मांग तेजी से बढ़ी है, खासकर दिल्ली-NCR में, जहां सेल 20 गुना तक पहुंच गई है। सही एयर प्यूरिफायर चुनने के लिए फिल्ट्रेशन, कवरेज, नॉइस लेवल और स्मार्ट फीचर्स जैसे पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है।

Thu, 30 Oct 2025 10:01 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर भारत के शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं रह गया है और यह हर मौसम में हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। State of Global Air 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर विकसित देशों की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा है। ऐसे में जब हम अपना 90 प्रतिशत समय घर या ऑफिस जैसे इनडोर स्पेस में बिताते हैं, तो एक भरोसेमंद एयर प्यूरिफायर अब जरूरत बन चुका है।

Dyson के रिसर्च डायरेक्टर डॉ. केन आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं कि सही एयर प्यूरिफायर चुनना केवल ब्रैंड या कीमत देखने भर से नहीं, बल्कि कुछ अहम फीचर्स को समझने पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं वे कौन-से हैं और ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स को हटाने की क्षमता

हमारे घरों की हवा में मौजूद PM0.1 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में जाकर ब्लडस्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं, जो लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। प्यूरिफायर में Activated Carbon Filter मिलना चाहिए, जो गैस, गंध, VOCs और NO₂ को भी हटाता है।

कवरेज एरिया और एयर सर्कुलेशन

एयर प्यूरिफायर तभी असरदार होता है जब वह कमरे के हर कोने तक स्वच्छ हवा पहुंचा सके। ऐसा प्यूरिफायर चुनें, जो ढेर सारा एरिया कवर करे। उदाहरण के लिए, Dyson का Purifier Big+Quiet मॉडल 1000 वर्गफुट तक का एरिया कवर करता है। इसमें Cone Aerodynamics टेक दी गई है, जो 10 मीटर तक शुद्ध हवा प्रोजेक्ट कर सकती है।

साइज और पोर्टेबिलिटी

छोटे कमरे या बेडरूम के लिए हल्के प्यूरिफायर बेहतर रहते हैं, जबकि बड़े स्पेस के लिए थोड़े भारी मॉडल की आवश्यकता होती है। ऐसा एयर प्यूरिफायर चुनें जो छोटा हो, जिससे इसे आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जा सकता है।

नॉइस लेवल पर दें ध्यान

चूंकि एयर प्यूरिफायर 24x7 चलते हैं, इसलिए उनका शांत रहना बेहद जरूरी है। ऐसे मॉडल चुनें, जो कम नॉइस के साथ काम करें। इसके अलावा Sleep Timer हों तो और भी अच्छा है, ऐसे मॉडल 1, 2, 4 या 8 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाते हैं।

स्मार्ट फीचर्स और कंट्रोल

लेटेस्ट एयर प्यूरिफायर अब Auto Mode जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं, जो एयर क्वॉलिटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। जैसे- Dyson का MyDyson App आपके फोन या टैबलेट पर एयर क्वॉलिटी की लाइव रिपोर्ट दिखाता है, शेड्यूल सेट करने देता है और यह भी बताता है कि कौन-से पार्टिकल्स कैप्चर किए गए हैं।

भारत में तेजी से बढ़ रही है डिमांड

इस बढ़ती जागरूकता और खराब होती हवा का असर अब बाजार में साफ दिख रहा है। केएन श्रीकांत, डायरेक्टर – होम, किचन एंड आउटडोर्स, Amazon India बताते हैं, 'हमने देखा है कि एयर प्यूरिफायर की मांग सामान्य दिनों की तुलना में 5 गुना तक बढ़ी है, जबकि दिल्ली-NCR में यह बढ़ोतरी 20 गुना तक पहुंच चुकी है।'

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
