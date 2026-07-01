चाइनीज ऐप ‘हैक’ कर रहा है ई-रिक्शा? कोई भी कर सकता है बंद; वायरल वीडियो से सनसनी
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में दावा किया जा रहा है कि एक चाइनीज ऐप की मदद से कुछ Bluetooth BMS वाली ई-रिक्शा बैटरियों को दूर से कंट्रोल कर बंद किया जा सकता है। जानिए पूरा मामला, यह ऐप कैसे काम करता है और एक्सपर्ट्स इस दावे को लेकर क्या कहते हैं।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चाइनीज मोबाइल ऐप BAT-BMS तेजी से चर्चा में आया है। शेयर किए जा रहे वायरल वीडियोज में दावा किया जा रहा है कि इस ऐप की मदद से किसी भी ई-रिक्शा की बैटरी को दूर से बंद किया जा सकता है। इन दावों ने ई-रिक्शा चालकों के बीच चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चलते वाहन का अचानक रुक जाना चालक और सवारियों दोनों के लिए खतरा बन सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। हालांकि अभी तक तकनीकी रूप से साबित नहीं हुआ है कि यह खतरा सभी ई-रिक्शा और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर लागू होता है।
क्या है BAT-BMS ऐप?
BAT-BMS एक चाइनीज Battery Management System (BMS) ऐप है, जिसे ब्लूटूथ सपोर्ट वाली लिथियम बैटरियों की निगरानी या मॉनीटरिंग के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से बैटरी की चार्जिंग, वोल्टेज, तापमान, सेल की कंडीशन और बाकी तकनीकी जानकारी देखी जा सकती है। यानी इसका ऐप का मकसद बैटरी की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट है, ना कि किसी भी वाहन को नुकसान पहुंचाना।
क्यों मचा है बवाल?
हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियोज सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि BAT-BMS ऐप के जरिए पास में मौजूद कुछ ई-रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट होकर उसका आउटपुट बंद किया जा सकता है। यदि किसी ई-रिक्शा में ब्लूटूथ बेस्ड BMS लगा है और उसकी सुरक्षा कमजोर है, तो कोई भी यूजर उसके BMS तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि इस ऐप का गलत इस्तेमाल करने को लेकर बहस तेज हो गई है।
सबसे ज्यादा ई-रिक्शा चालक परेशान
ई-रिक्शा चालक रोजाना अपनी कमाई के लिए पूरे दिन सड़क पर रहते हैं। ऐसे में अगर चलते समय ई-रिक्शा अचानक बंद हो जाए तो ना सिर्फ उनकी कमाई पर असर होगा, बल्कि सड़क दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बाद कई चालक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके वाहन भी ऐसे किसी साइबर मिसयूज का शिकार ना बन जाएं।
क्या सभी ई-रिक्शा खतरे में हैं?
इस सवाल का जवाब फिलहाल 'नहीं' है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, BAT-BMS केवल उन्हीं बैटरियों के साथ काम करता है जिनमें उसके हिसाब से Bluetooth-enabled BMS लगा हो। भारत में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा अब भी साधारण लीड-एसिड बैटरी या अलग तरह के BMS का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि यह कहना सही नहीं होगा कि हर ई-रिक्शा इस ऐप से प्रभावित हो सकता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में मजबूत ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड सिक्योरिटी या सिक्योर ब्लूटूथ पेयरिंग नहीं है, तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में सवाल केवल BAT-BMS ऐप का नहीं, बल्कि स्मार्ट बैटरी सिस्टम की सुरक्षा का भी है।
ब्लूटूथ सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत
बैटरी मेकर कंपनियों को Bluetooth सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए, डिफॉल्ट पासवर्ड हटाने चाहिए और सुरक्षित ऑथेंटिकेशन लागू करना चाहिए। वहीं ई-रिक्शा मालिकों को केवल भरोसेमंद सर्विस सेंटर से बैटरी और BMS की जांच करानी चाहिए। अगर किसी बैटरी में Bluetooth फंक्शन है, तो उसकी सुरक्षा सेटिंग्स कन्फर्म करना भी जरूरी है।
फिलहाल, इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए अभी ऐप पर बैन लगाए जाने की मांग भी उठ रही है। कुछ यूजर्स का कहना है कि उनके डिवाइस में यह ऐप डाउनलोड करने का विकल्प नहीं दिख रहा है। ऐसे में संभव है कि अभी इस ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाएं। हम अपने पाठकों से अपील करते हैं कि वे ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें और ना ही उसका गलत इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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