चार पैरों वाले रोबोट ने बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिर्फ 16.33 सेकंड में पूरी की 100 मीटर दौड़

Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़chinas white rhino robot set guinness world record completed 100 meter sprint in 16.33 seconds

White Rhino Robot World Record: चीन में एक रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस रोबोट का नाम White Rhino है। इसमें 100 मीटर की दौड़ 16.33 सेकंड में पूरी करके, कोरिया के हाउंड नाम के रोबोट द्वारा बनाए गए 19.87 सेकंड के पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:54 PM
White Rhino Robot Sets World Record: चीन में एक रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस रोबोट का नाम व्हाइट राइनो (White Rhino) है और इसे झेजियांग यूनिवर्सिटी की टीम में बनाया है। झेजियांग यूनिवर्सिटी के चार पैरों वाले रोबोट, व्हाइट राइनो, ने 100 मीटर की दौड़ 16.33 सेकंड में पूरी कर ली है, और कोरिया के हाउंड नाम के रोबोट द्वारा बनाए गए 19.87 सेकंड के पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह विशेष रूप से एक क्वाडरूप रोबोट (quadruped robot) के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बता दें कि, किसी व्यक्ति द्वारा 100 मीटर की दौड़ का वर्तमान वर्ल्ड रिकार्ड 9.58 सेकंड का है, जो 2009 में बर्लिन में उसैन बोल्ट द्वारा बनाया गया था।

इमरजेंसी कंडीशन्स में काम आएगा यह रोबोट

Xinhua की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट राइनो रोबोट को यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्स-मैकेनिक्स, स्कूल ऑफ एयरोनॉटिक्स एवं एस्ट्रोनॉटिक्स तथा हांग्जो ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से बनाया किया गया है। यह रिकार्ड झेजियांग प्रांत की राजधानी हांग्जो स्थित टेस्ट साइट पर बनाया गया है। रोबोट बनाने वाली टीम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन इसे इंडस्ट्रियल और इमरजेंसी कंडीशन दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा, जहां स्पीड और स्टेबिलिटी महत्वपूर्ण हैं।

chinas white rhino robot set new guinness world record
प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रोफेसर वांग होंगताओ ने कहा, "यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था।" उन्होंने बताया कि 100 मीटर की दौड़ न केवल रोबोट की विस्फोटक शक्ति और गति का परीक्षण करती है, बल्कि तेज गति से चलने में रोबोट की स्थिरता और सटीक नियंत्रण का भी परीक्षण करती है। "इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमें यह पता चलता है कि क्या हम सही शोध पथ पर हैं।"

100 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम

टीम के सदस्य डॉ. चेंग शाओवेन ने कहा, "सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी लोड उठाने की अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम है, जिससे यह एक ऐसा क्वाडरूप रोबोट बन जाता है जो तेज-गति से दौड़ने और और भारी भार उठाने में सक्षम है।" चेंग ने कहा कि भविष्य में, व्हाइट राइनो के अलग-अलग क्षेत्रों में काम में लिए जाने की उम्मीद है, जिसमें आपदा में रेस्क्यू करने और कठिन रास्तों पर सामान ले जाना तक शामिल है, जिससे इसकी क्षमताओं को "तेज गति से दौड़ने" से लेकर "उपयोगी रूप से दौड़ने" तक बढ़ाया जा सकेगा।

टीम का कहना है कि अब हमारा अगला कदम इसकी एनर्जी एफिशियंसी में सुधार करना और इसमें नेविगेशन सिस्टम जोड़ना है ताकि रोबोट कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सके, खासतौर से ऐसी जगाहों पर, जहां पहिए वाले रोबोट का काम करना मुश्किल है।

