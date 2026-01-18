Amazon Sale Live: साल की सबसे सस्ती चिमनी डील, तुरंत करें ऑर्डर
Amazon Sale Live: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में चिमनी को साल की सबसे सस्ती कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है, जहां से आप सस्ते में खरीद पाएंगे।
Amazon Republic Day Sale 2026: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल लाइव हो चुकी है। इसकी शुरुआती 16 जनवरी 2026 से हुई थी। इस सेल में इलेक्ट्रिक चिमनी को अब तक की सबसे कम कीमत में बिक्री के लिए पेश किया गया है। इस सेल में Elica की 29,999 रुपये वाली चिमनी को 14,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही Faber चिमनी को 34,490 रुपये को 19,990 रुपये में खरीद पाएंगे। इसके अलावा Beyond, Elica, Glen को उनकी वास्तविक कीमत से आधी कीमत में खरीद पाएंगे।
सेल में SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड से चिमनी खरीदने पर 10 फीसद तक की छूट का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट ऑफर दिये जा रहे हैं।
1. Faber 60 cm 1000 m³/hr Pyramid Kitchen Chimney || Baffle Filter || Push Button || 12 Years warranty on Motor|| Motor- 240 Watt || HOOD CLASS PRO PB BK LTW 60, Black
यह Faber 60 cm Pyramid Kitchen Chimney है, जो शानदार 1000 m³/hr सक्शन क्षमता के लिए जानी जाती है। इसे अमेजन से 71 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 7,175 रुपये में खरीदा जा सकता है। चिमनी में बैफल फिल्टर दिया गया है, जो भारी तेल और ग्रीस को हवा से अलग करने में बेहद प्रभावी है, जो इसे भारतीय मसालों वाली कुकिंग के लिए बेहतरीन बनाता है। साथ ही, इसके 240 वॉट के शक्तिशाली मोटर पर 12 साल की लंबी वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेल और धुएं को साफ को करने के लिए उपयुक्त
मोटर पर 12 साल की वारंटी
चलाने में बेहद आसान और टिकाऊ
लंबे समय तक सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
कम पावर सक्शन
पुश बटन कंट्रोल टच कंट्रोल के मुकाबले पुराने फैशन के लग सकते हैं
2. Wonderchef Power Elite Chimney | 60cm |1050 m3/hr| Baffle Filter | 3 Speed Push Button Controls | Powerful Suction | Low Noise| 7 Year Wr | Black
चिमनी को 51 फीसद की भारी छूट और 500 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 10,000 रुपये की जगह पर मात्र 4,949 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बजट-फ्रेंडली और क्लासिक डिज़ाइन वाली चिमनी है, जो 1050 m³/hr की सक्शन क्षमता के साथ आती है। इसमें स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर दिया गया है।
इसमें 5 सरल पुश बटन कंट्रोल दिए गए हैं। साथ ही, इसका ब्लैक मैट पाउडर कोटेड फिनिश और इन-बिल्ट LED लाइट आपके कुकिंग एरिया को एक मॉडर्न और प्रोफेशनल लुक प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मात्र 4,500 के आसपास एक दमदार 60cm चिमनी मिलना एक जबरदस्त डील है
तड़के और तेल के लिए सबसे प्रभावी फिल्टर तकनीक
हाई-ग्रेड पाउडर कोटेड माइल्ड स्टील बॉडी
लंबी वारंटी
इसकी मोटर आवाज़ कम करती है
क्यों खोजें विकल्प
पुश बटन कंट्रोल पुराने लग सकते हैं
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
3. Wonderchef Power Curve Wall-Mount Chimney|Auto Clean Function|1200M3/H |Suction Capacity|Baffle filter |3 Speed Suction|Gesture and Touch Control|Oil Collector|Low Noise|LED Lamp|60cm|Black
यह वॉल माउंट किचन चिमनी है, जो अपने अल्ट्रा-बजट फ्रेंडली दाम और बेसिक कुकिंग जरूरतों के लिए जानी जाती है। इसमें 800 m³/hr की सक्शन क्षमता और पीतल की मोटर दी गई है, जो रसोई के धुएं और तेल को बाहर निकालने में मदद करती है। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल और 3W की LED लाइट दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
4,000 से कम में 60cm किचन चिमनी एक किफायती और बढ़िया डील है
इंस्टॉलेशन किट साथ मिलने से अतिरिक्त खर्च नहीं होता
कॉपर मोटर ज़्यादा टिकाऊ है और 5 साल की वारंटी के साथ आती है
बैफल फिल्टर तेल और गंदगी हटाने में प्रभावी और साफ़ करने में आसान है
LED लाइट कुकिंग एरिया को अच्छे से रोशन करती है
क्यों खोजें विकल्प
800 m³/hr सक्शन पावर बड़े किचन के लिए कम है
वारंटी के लिए अधिकृत टेक्नीशियन से इंस्टॉलेशन जरूरी है
2.6 स्टार रेटिंग क्वालिटी पर संदेह पैदा करती है
4. Hindware Smart Appliances | Marvia 60 cm Chimney | 1000 CMH | Pyramid | Push Button | Efficient Dual LED Lamps and Double Baffle Filter | 5 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product (Black)
चिमनी को 60 फीसद की भारी छूट के साथ 14,990 रुपये की जगह पर 5,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही 500 रुपये का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। यह एक क्लासिक पिरामिड डिजाइन वाली चिमनी है, जो 1000 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन क्षमता और प्रीमियम ब्लैक फिनिश के साथ आती है। इसमें डबल बैफल फिल्टर दिया गया है, जो भारी भारतीय कुकिंग और मसालों के धुएं को तेज़ी से सोखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
मध्यम और भारी फ्राइंग वाली कुकिंग के लिए बेहतरीन
डबल बैफल फिल्टर
मोटर पर 5 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की भरोसेमंद वारंटी
पाउडर कोटेड ब्लैक फिनिश
कुकिंग स्पेस को रोशन करने के लिए दो हाई-एफिशिएंसी लाइट्स
क्यों खोजें विकल्प
पुश बटन कंट्रोल आधुनिक टच या जेस्चर कंट्रोल के मुकाबले थोड़े पुराने लग सकते हैं
ऑटो-क्लीन फीचर की कमी
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान करना होगा।
5. Glen Chimney 60 cm 1000 m3/hr Straight Line Chimney With 7 years warranty on Product & Baffle Filters Push buttons (6000 Junior, Black)
इसमें जबरदस्त 1000 m³/hr की सक्शन क्षमता के लिए जानी जाती है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 6,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें पावरफुल इटैलियन मोटर दी गई है, जो 'थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर' के साथ आती है, जिससे मोटर के जलने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही, इसके स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर और 7 साल की लंबी वारंटी इसे भारतीय रसोई के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन
7 साल की वारंटी
इटैलियन मोटर
प्रीमियम ब्लैक फिनिश
पुश बटन कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
डिजाइन थोड़ा ट्रेडिशनल
ऑटो-क्लीन फीचर की कमी
3.4 स्टार रेटिंग
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
