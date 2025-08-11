10000 रुपये से कम में मिलेगी ये स्टाइलिश और पावरफुल Kitchen Chimney, तेल और धुएं को कर देगी बाहर
Chimney Under Rs 10000: अगर आप अपने घर के किचन के लिए एक अच्छी चिमनी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन से बेहतर ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। यहां आपको 10,000 रुपये से कम में इनैल्सा से लेकर ग्लेन तक कई अच्छे विकल्प मिलेंगे, जिनके साथ कई तरह के डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं।
Chimney Under Rs 10000: अगर आप अपने किचन को धुएं, तेल की बूंदों और बदबू से दूर रखना चाहते हैं, तो किचन चिमनी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। आजकल बाजार में कई तरह की चिमनियां उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आपका बजट 10,000 रुपये तक है, तो भी आपको अच्छे फीचर्स वाली, स्टाइलिश और ड्यूरेबल चिमनी मिल सकती है। इस कीमत में कई टॉप ब्रांड के अच्छे ऑप्शन्स मिल जाएंगे। ये चिमनियां न सिर्फ आपके किचन को साफ-सुथरा रखती हैं, बल्कि खाना बनाने के एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाते हैं। इन्हें इंस्टॉल करना आसान है और बिजली भी कम खर्च होती है।
इसकी कीमत 28,000 रुपये है, जिसे 65% डिस्काउंट के साथ 9,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक मॉर्डन और स्टाइलिश चिमनी है जो आपके किचन को धुएं, तेल और गंध से साफ रखती है। इसका ऑटो-क्लीन फीचर, इसे इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। इसमें फिल्टरलेस डिजाइन दिया गया है, जो लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। 60 सेमी साइज और 1250 m³/hr की हाई सक्शन क्षमता इसे छोटे और मीडियम साइज किचन के लिए परफेक्ट बनाती है। इसमें मोशन सेंसर और टच कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो काफी यूजर फ्रेंडली है।
Specifications
क्यों खरीदें
INALSA Kitchen Chimney
क्यों खोजें विकल्प
INALSA Kitchen Chimney
इसकी कीमत 22,900 रुपये है। इस चिमनी को 67% डिस्काउंट के साथ 7,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 363 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। इसका साइज 60 सेमी है, जो छोटे और मीडियम साइज किचन के लिए सही रहेगा। यह 2-4 बर्नर स्टोव के लिए सही रहेगा। साथ ही 1000 m³/hr की सक्शन पावर से धुआं और गंध दोनों हट जाती है। इसमें फिल्टरलेस डिजाइन और टू-लेयर बैफल फिल्टर दिया गया है, जो तेल और ग्रीस को अच्छे से कैप्चर करता है। इसमें 3 स्पीड कंट्रोल के लिए पुश बटन दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम शोर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस, आसान ऑपरेशन और सफाई, मॉडर्न डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सक्शन पावर बड़े किचन के लिए थोड़ी कम, ऑटो-क्लीन फीचर की कमी
इसकी कीमत 70% डिस्काउंट के साथ 8,490 रुपये है। Ventair 60 सेमी ऑटो-क्लीन किचन चिमनी एक स्टाइलिश और पावरफुल ऑप्शन है। इसकी सक्शन क्षमता 1200 m³/hr है, जो किचन से धुआं और गंध दोनों को ही साफ करती है। इसका 11° फिल्टरलेस डिजाइन और मेटालिक ऑयल कलेक्टर मेंटेनेंस को आसान बनाता है। इसमें मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप हाथ के इशारे से इसे ऑन-ऑफ कर सकते हैं। इसका कर्व ग्लास डिजाइन और ब्लैक फिनिश इसे मॉडर्न लुक देते हैं।
यह एक किफायती ऑप्शन साबित होगा। इसकी कीमत 11,990 रुपये है, जिसे 50% डिस्काउंट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। अगर आप इसे ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं, तो हर महीने 291 रुपये देने होंगे। यह 60 सेमी किचन चिमनी आपके किचन को साफ रखता है। यह 900 m³/hr की सक्शन पावर के साथ आती है, जिससे धुआं खींचकर बाहर निकल जाता है। इसमें कैसट फिल्टर और 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार स्पीड सेट कर सकते हैं। इसकी ब्लैक फिनिश और कॉम्पैक्ट साइज इसे हर किचन में फिट बनाता है। इसकी मोटर पर 5 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
अच्छी सक्शन पावर छोटे और मिड-साइज किचन के लिए, 3-स्पीड कंट्रोल ऑप्शन, लंबी मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कैसट फिल्टर को बार-बार साफ करना पड़ता है, ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है
इसे 72% डिस्काउंट के साथ 5,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। अगर आपका किचन छोटा है, तो यह 60 सेमी चिमनी आपके लिए सही रहेगी। यह धूएं और स्मोक को किचन से बाहर करता है। इसमें 1050 CMH की दमदार सक्शन पावर दी गई है। इसमें हेवी ड्यूटी मोटर दी गई है, जो लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देती है। वॉल माउंट डिजाइन और आकर्षक किचन हुड इसे हर तरह के किचन में फिट बनाता है। इसमें मोटर पर 5 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर, लंबी मोटर वारंटी, हेवी ड्यूटी मोटर से टिकाऊ परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है, डिजाइन में लिमिटेड कलर ऑप्शन
इसकी कीमत 7,998 रुपये है। हर महीने 388 रुपये की ईएमआई के साथ इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह एक पिरामिड शेप डिजाइन वाली स्टाइलिश चिमनी है, जो आपके किचन को साफ और धुआं से फ्री रखने में मदद करती है। इसमें 1000 m³/h की सक्शन पावर है, जो तेल और धुएं को आसानी से बाहर निकाल देती है। इसके बैफल फिल्टर दिए गए हैं, जो लंबे समय तक ड्यूरेबल रहते हैं। इसमें इटैलियन मोटर के साथ 7 साल की प्रोडक्ट वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूरेबल और पावरफुल मोटर, स्टाइलिश पिरामिड शेप डिजाइन, लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है
यह एक स्टाइलिश चिमनी है, जिसकी कीमत 9,299 रुपये है। यह एक मॉडर्न और हाई-परफॉर्मेंस चिमनी है, जो 1350 m³/hr की पावरफुल सक्शन पावर के साथ आती है। इसका ऑटो-क्लीन और फिल्टरलेस डिजाइन सफाई को बेहद आसान बनाता है, जबकि ऑयल कलेक्टर एक्स्ट्रा ऑयल को जमा करके मोटर की लाइफ को बढ़ाता है। टच और जेस्चर कंट्रोल के साथ इसका संचालन आसान और सुविधाजनक है। LED लाइट खाना बनाते समय बेहतरीन रोशनी देती है, और इसका ब्लैक फिनिश इसे प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई सक्शन पावर, ऑटो-क्लीन और फिल्टरलेस तकनीक, टच और जेस्चर कंट्रोल की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वारंटी की पूरी जानकारी अलग से देखनी होगी
