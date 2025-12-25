तड़का लगाना हो या डीप फ्राइंग, ये चिमनी किचन को रखेंगी स्मोक फ्री, कीमत हो गई आधी से कम

संक्षेप: अपने किचन के लिए एक अच्छी चिमनी खरीदनी है तो अमेजन पर कुछ कमाल के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ये सभी चिमनी स्मोक फ्री एक्सपीरियंस देती हैं।

Dec 25, 2025 09:23 am IST

धुएं और बदबू से राहत पाने के लिए किचन में चिमनी एक बेहद ही जरूरी अप्लायंस है। यह खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं, तेल के पार्टिकल्स और ज्यादा गंध को इफेक्टिव तौर पर बाहर निकालने में मदद करती है। पावरफुल सक्शन, मल्टी-लेयर फिल्टर और ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी जैसी खूबियां इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती हैं। इसमें बेहतर वेंटिलेशन दिया गया है।

इसकी कीमत 26,590 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 10,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 60 सेमी कर्व्ड ग्लास डिजाइन किचन को प्रीमियम लुक देता है। 1450 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता ज्यादा कुकिंग के दौरान भी असरदार रहती है। यह फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन तकनीक के साथ आती है, जिससे सफाई आसान हो जाती है। टच कंट्रोल और मोशन सेंसर से इसे बिना छुए ऑपरेट किया जा सकता है। इसके साथ 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और मोटर पर लाइफटाइम वारंटी दी गई है।

Specifications डिजाइन कर्व्ड ग्लास, ब्लैक फिनिश सक्शन क्षमता 1450 m³/hr तकनीक फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन कंट्रोल टच पैनल और मोशन सेंसर वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, मोटर पर लाइफटाइम क्यों खरीदें फास्ट सक्शन से धुआं और गंध जल्दी रिमूव ऑटो-क्लीन से मेंटेनेंस आसान स्टाइलिश और प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प कीमत नॉर्मल चिमनी से ज्यादा इंस्टॉलेशन के लिए सही डक्टिंग जरूरी

इस चिमनी की कीमत 24,699 रुपये है। इस पर 57% का डिस्काउंट दिया गया है, जिसके बाद इसे 10,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कर्व्ड ग्लास डिजाइन किचन को स्टाइलिश लुक देता है। 1280 m³/hr की सक्शन क्षमता रोजमर्रा और हैवी कुकिंग दोनों के लिए प्रभावी है। यह फिल्टरलेस थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक के साथ आती है, जिससे तेल और ग्रीस आसानी से साफ हो जाते हैं। जेस्चर कंट्रोल से हाथ हिलाकर इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसके साथ 7 साल मोटर और 1 साल ओवरऑल वारंटी दी गई है।

Specifications डिजाइन कर्व्ड ग्लास सक्शन क्षमता 1280 m³/hr तकनीक फ़िल्टरलेस थर्मल ऑटो-क्लीन कंट्रोल जेस्चर कंट्रोल अतिरिक्त सुविधा बिल्ट-इन ऑयल कलेक्टर वारंटी मोटर पर 7 साल, प्रोडक्ट पर 1 साल क्यों खरीदें जेस्चर कंट्रोल से आसान इस्तेमाल ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर से कम मेंटेनेंस स्टाइलिश और मजबूत बनावट क्यों खोजें विकल्प बहुत ज्यादा हेवी कुकिंग में आवाज बढ़ सकती है कीमत बेसिक चिमनी से ज्यादा

इसकी कीमत 11,290 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका पिरामिड शेप डिजाइन किचन को सिंपल और एलिगेंट लुक देता है। 1000 m³/hr की सक्शन क्षमता हल्की से मीडियम कुकिंग में धुआं, तेल और बदबू को इफेक्टिव ढंग से बाहर निकालती है। इसमें बैफल फिल्टर दिया गया है, जो तेल को बेहतर तरीके से पकड़ता है और लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है।

Specifications डिजाइन पिरामिड शेप, ब्लैक फिनिश सक्शन क्षमता 1000 m³/hr फिल्टर टाइप बैफल फिल्टर कंट्रोल पुश बटन कंट्रोल क्यों खरीदें बैफल फिल्टर भारतीय कुकिंग के लिए बेहतर मजबूत और टिकाऊ बनावट आसान कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फीचर नहीं हेवी कुकिंग के लिए सक्शन सीमित

इसकी कीमत 63% डिस्काउंट के साथ 5,199 रुपये हो गई है। इसमें 1250 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता दी गई है, जो धुआं, तेल और बदबू को जल्दी बाहर निकालने में मदद करती है। फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के कारण इसमें मेंटेनेंस कम लगता है और सफाई आसान रहती है। 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल से जरूरत के अनुसार सक्शन सेट की जा सकती है। इसका सिंपल और एलिगेंट ब्लैक डिजाइन किचन की शोभा बढ़ाता है।

Specifications डिजाइन वॉल माउंटेड, ब्लैक फिनिश सक्शन क्षमता 1250 m³/hr तकनीक फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल क्यों खरीदें फास्ट और असरदार सक्शन फिल्टरलेस होने से कम मेंटेनेंस मजबूत डिजाइन क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फीचर नहीं पुश बटन कंट्रोल में जेस्चर सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 19,900 रुपये है। इसे 69% डिस्काउंट के साथ 6,189 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1000 m³/hr की सक्शन क्षमता दी गई है, जो धुआं, तेल और बदबू को इफेक्टिव रूप से बाहर निकालती है। बैफल फिल्टर तकनीक तेल और ग्रीस को बेहतर तरीके से हटाती है। इसका सिंपल ब्लैक डिजाइन और पिरामिड शेप किचन को साफ-सुथरा लुक देता है। पुश बटन कंट्रोल से इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है।

Specifications डिजाइन पिरामिड शेप, ब्लैक फिनिश सक्शन क्षमता 1000 m³/hr फिल्टर टाइप बैफल फिल्टर कंट्रोल पुश बटन कंट्रोल क्यों खरीदें बैफल फिल्टर मजबूत और टिकाऊ बनावट क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फीचर नहीं हेवी कुकिंग के लिए सक्शन सीमित

इसकी कीमत 62% डिस्काउंट के साथ 5,299 रुपये हो गई है। इसमें 1250 m³/hr की फास्ट सक्शन क्षमता दी गई है, जो खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं, तेल और बदबू को जल्दी बाहर निकालती है। यह फ़िल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिससे मेंटेनेंस कम और सफाई आसान हो जाती है। 3 स्पीड पुश बटन कंट्रोल से जरूरत के अनुसार सक्शन चुनी जा सकती है। मेटैलिक ऑयल कलेक्टर तेल को अलग जमा करता है।

Specifications सक्शन क्षमता 1250 m³/hr तकनीक फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल 3-स्पीड पुश बटन ऑयल कलेक्टर मेटैलिक ऑयल कलेक्टर डिजाइन वॉल माउंटेड अतिरिक्त ISI अप्रूव्ड इंस्टॉलेशन किट और पाइप क्यों खरीदें फिल्टरलेस होने से कम मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन किट के साथ रेडी-टू-यूज़ क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फीचर नहीं जेस्चर या टच कंट्रोल की सुविधा नहीं

इसकी कीमत 16,990 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1350 m³/hr की पावरफुल एयरफ्लो क्षमता दी गई है, जो तड़के और फ्राई कुकिंग के दौरान भी धुआं और तेल को तेजी से बाहर निकालती है। ड्यूल बैफल फिल्टर भारतीय कुकिंग के लिए सही हैं और ग्रीस को अच्छे से पकड़ते हैं। 3 स्पीड पुश बटन कंट्रोल इसे इस्तेमाल में आसान बनाते हैं।

Specifications एयरफ्लो क्षमता 1350 m³/hr फिल्टर ड्यूल बैफल फिल्टर कंट्रोल 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल लाइट LED लाइट्स डिजाइन वॉल माउंटेड वारंटी 10 साल मोटर वारंटी अतिरिक्त फ्री इंस्टॉलेशन किट क्यों खरीदें फास्ट सक्शन, हैवी कुकिंग के लिए बेहतर ड्यूल बैफल फिल्टर से अच्छी ग्रीस पकड़ लंबी मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फीचर नहीं पुश बटन कंट्रोल, टच या जेस्चर सपोर्ट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।