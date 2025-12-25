तड़का लगाना हो या डीप फ्राइंग, ये चिमनी किचन को रखेंगी स्मोक फ्री, कीमत हो गई आधी से कम
अपने किचन के लिए एक अच्छी चिमनी खरीदनी है तो अमेजन पर कुछ कमाल के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ये सभी चिमनी स्मोक फ्री एक्सपीरियंस देती हैं।
धुएं और बदबू से राहत पाने के लिए किचन में चिमनी एक बेहद ही जरूरी अप्लायंस है। यह खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं, तेल के पार्टिकल्स और ज्यादा गंध को इफेक्टिव तौर पर बाहर निकालने में मदद करती है। पावरफुल सक्शन, मल्टी-लेयर फिल्टर और ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी जैसी खूबियां इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती हैं। इसमें बेहतर वेंटिलेशन दिया गया है।
1. KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black
इसकी कीमत 26,590 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 10,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 60 सेमी कर्व्ड ग्लास डिजाइन किचन को प्रीमियम लुक देता है। 1450 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता ज्यादा कुकिंग के दौरान भी असरदार रहती है। यह फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन तकनीक के साथ आती है, जिससे सफाई आसान हो जाती है। टच कंट्रोल और मोशन सेंसर से इसे बिना छुए ऑपरेट किया जा सकता है। इसके साथ 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और मोटर पर लाइफटाइम वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट सक्शन से धुआं और गंध जल्दी रिमूव
ऑटो-क्लीन से मेंटेनेंस आसान
स्टाइलिश और प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
कीमत नॉर्मल चिमनी से ज्यादा
इंस्टॉलेशन के लिए सही डक्टिंग जरूरी
2. Crompton Aeries Curved 60cm 1280m3/hr Kitchen Curved Chimney| Filterless Thermal Autoclean| Gesture Control| Built In Oil Collector| 7 Yrs Motor & 1 Yr Overall Warranty
इस चिमनी की कीमत 24,699 रुपये है। इस पर 57% का डिस्काउंट दिया गया है, जिसके बाद इसे 10,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कर्व्ड ग्लास डिजाइन किचन को स्टाइलिश लुक देता है। 1280 m³/hr की सक्शन क्षमता रोजमर्रा और हैवी कुकिंग दोनों के लिए प्रभावी है। यह फिल्टरलेस थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक के साथ आती है, जिससे तेल और ग्रीस आसानी से साफ हो जाते हैं। जेस्चर कंट्रोल से हाथ हिलाकर इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसके साथ 7 साल मोटर और 1 साल ओवरऑल वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
जेस्चर कंट्रोल से आसान इस्तेमाल
ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर से कम मेंटेनेंस
स्टाइलिश और मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ज्यादा हेवी कुकिंग में आवाज बढ़ सकती है
कीमत बेसिक चिमनी से ज्यादा
3. Glen 60 cm 1000 m³/hr Baffle Filter Kitchen Chimney
इसकी कीमत 11,290 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका पिरामिड शेप डिजाइन किचन को सिंपल और एलिगेंट लुक देता है। 1000 m³/hr की सक्शन क्षमता हल्की से मीडियम कुकिंग में धुआं, तेल और बदबू को इफेक्टिव ढंग से बाहर निकालती है। इसमें बैफल फिल्टर दिया गया है, जो तेल को बेहतर तरीके से पकड़ता है और लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बैफल फिल्टर भारतीय कुकिंग के लिए बेहतर
मजबूत और टिकाऊ बनावट
आसान कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं
हेवी कुकिंग के लिए सक्शन सीमित
4. AMBBER Marvel Black Wall Mounted Kitchen Chimney 60 CM 1250 m³/hr. Powerful Suction,3 Speed Push Button Control, Filter less Technology
इसकी कीमत 63% डिस्काउंट के साथ 5,199 रुपये हो गई है। इसमें 1250 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता दी गई है, जो धुआं, तेल और बदबू को जल्दी बाहर निकालने में मदद करती है। फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के कारण इसमें मेंटेनेंस कम लगता है और सफाई आसान रहती है। 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल से जरूरत के अनुसार सक्शन सेट की जा सकती है। इसका सिंपल और एलिगेंट ब्लैक डिजाइन किचन की शोभा बढ़ाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट और असरदार सक्शन
फिल्टरलेस होने से कम मेंटेनेंस
मजबूत डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं
पुश बटन कंट्रोल में जेस्चर सपोर्ट नहीं
5. Faber 60 cm 1000 m³/hr Kitchen Chimney (HOOD PLUTO PB BF BK 60, Baffle Filter, Push Button, Black)
इसकी कीमत 19,900 रुपये है। इसे 69% डिस्काउंट के साथ 6,189 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1000 m³/hr की सक्शन क्षमता दी गई है, जो धुआं, तेल और बदबू को इफेक्टिव रूप से बाहर निकालती है। बैफल फिल्टर तकनीक तेल और ग्रीस को बेहतर तरीके से हटाती है। इसका सिंपल ब्लैक डिजाइन और पिरामिड शेप किचन को साफ-सुथरा लुक देता है। पुश बटन कंट्रोल से इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बैफल फिल्टर
मजबूत और टिकाऊ बनावट
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं
हेवी कुकिंग के लिए सक्शन सीमित
6. Hindflame NOVA MS 60 CM 1250 m³/hr Powerful Suction,3 Speed Push Button Control,Filterless Technology, Metallic Oil Collector, Wall Mounted Kitchen Chimney, Installation kit & Pipe(ISI Approved)
इसकी कीमत 62% डिस्काउंट के साथ 5,299 रुपये हो गई है। इसमें 1250 m³/hr की फास्ट सक्शन क्षमता दी गई है, जो खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं, तेल और बदबू को जल्दी बाहर निकालती है। यह फ़िल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिससे मेंटेनेंस कम और सफाई आसान हो जाती है। 3 स्पीड पुश बटन कंट्रोल से जरूरत के अनुसार सक्शन चुनी जा सकती है। मेटैलिक ऑयल कलेक्टर तेल को अलग जमा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फिल्टरलेस होने से कम मेंटेनेंस
इंस्टॉलेशन किट के साथ रेडी-टू-यूज़
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं
जेस्चर या टच कंट्रोल की सुविधा नहीं
7. BLOWHOT 60 cm 1350 m/h Airflow Kitchen Chimney, 3 Speed Push Control With Free Installation Kit, Dual Baffle Filter, LED Lights, 10-Year Motor Warranty by Blowhot - EVA S BPC
इसकी कीमत 16,990 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1350 m³/hr की पावरफुल एयरफ्लो क्षमता दी गई है, जो तड़के और फ्राई कुकिंग के दौरान भी धुआं और तेल को तेजी से बाहर निकालती है। ड्यूल बैफल फिल्टर भारतीय कुकिंग के लिए सही हैं और ग्रीस को अच्छे से पकड़ते हैं। 3 स्पीड पुश बटन कंट्रोल इसे इस्तेमाल में आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट सक्शन, हैवी कुकिंग के लिए बेहतर
ड्यूल बैफल फिल्टर से अच्छी ग्रीस पकड़
लंबी मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं
पुश बटन कंट्रोल, टच या जेस्चर सपोर्ट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
