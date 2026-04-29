दुनिया के सबसे अमीर इंसान Elon Musk चलाते हैं ये फोन, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स Elon Musk कौन सा स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका खुलासा एक वायरल फोटो के जरिए हुआ है। जानिए कौनसा फोन यूज करते हैं मस्क:

अगर आपको भी यह जानने की जिज्ञासा है कि दुनिया के सबसे अमीर और बड़े टेक लीडर्स Elon Musk आखिर कौन सा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। क्या वह कोई खास, कस्टम या सीक्रेट फोन इस्तेमाल करते हैं? या फिर आम लोगों की तरह वही फोन चलाते हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है? हाल ही में इस सवाल का जवाब एक वायरल फोटो के जरिए सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, Musk को अमेरिका के एक कोर्ट के बाहर देखा गया, जहां उनके हाथ में एक iPhone दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि वह Apple iPhone 17 Pro Max इस्तेमाल कर रहे हैं। यह खुलासा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि Musk कई बार अपने खुद के स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी लाने की बात कर चुके हैं। इसके बावजूद उनका iPhone यूज करना यह दिखाता है कि Apple का इकोसिस्टम अभी भी दुनिया के बड़े टेक लीडर्स को आकर्षित करता है।

Elon Musk कौन सा फोन यूज कर रहे हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, Elon Musk को एक कोर्ट हियरिंग के दौरान देखा गया, जहां उनके हाथ में Apple iPhone 17 Pro Max था। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक फोटो के जरिए सामने आया खुलासा है। इस फोटो में वह ब्लू कलर के iPhone 17 Pro Max को इस्तेमाल करते नजर आए।

खुद का फोन बनाने की बात काफी समय से यह चर्चा चल रही है कि Elon Musk अपनी कंपनी के जरिए एक स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं, जिसे लोग Tesla Phone या Starlink Phone के नाम से जानते हैं। हालांकि, Musk ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसा कोई फोन डेवलप नहीं किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी, तो एक बिल्कुल अलग तरह का AI बेस्ड डिवाइस बनाया जा सकता है, जो आज के स्मार्टफोन्स से काफी अलग होगा।