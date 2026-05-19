AC को 18 नहीं बल्कि इस टेम्परेचर पर चलाने की सलाह दे रही सरकार; आधा हो सकता है बिजली बिल, नहीं जानते 90% लोग!

सरकार और Bureau of Energy Efficiency के मुताबिक AC को इस टेम्परेचर पर चलाना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर लोग 16°C या 18°C की बजाय थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर AC चलाना शुरू करें तो इससे बिजली बिल कम हो सकता है और शरीर को भी आराम मिलता है।

Right Temperature to Run AC: गर्मी बढ़ रही है ऐसे में ज्यादातर लोग AC को सीधे 16 या 18 डिग्री सेल्सियस पर चला देते हैं ताकि कमरा जल्दी ठंडा हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना न सिर्फ बिजली बिल बढ़ाता है बल्कि AC पर भी ज्यादा दबाव डालता है? अब सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े एक्सपर्ट्स लोगों को AC सही तापमान पर चलाने की सलाह दे रहे हैं। Bureau of Energy Efficiency यानी BEE के मुताबिक AC को 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलाना सबसे सही माना जाता है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की काफी बचत हो सकती है और लोगों को आराम भी मिलता है।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार AC का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से करीब 6% तक बिजली बचाई जा सकती है। हाल के दिनों में AC तापमान को लेकर सरकार की चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि भारत में बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि सही टेम्परेचर पर AC चलाने से बिजली बिल कम करने के साथ-साथ पर्यावरण को भी फायदा हो सकता है।

सरकार ने AC के लिए कौन-सा Temperature सही बताया भारत सरकार के Bureau of Energy Efficiency (BEE) के मुताबिक AC को 24 सेल्सियस के आसपास चलाना सबसे बेहतर माना जाता है। सरकार का कहना है कि यह तापमान शरीर के लिए आरामदायक भी होता है और इससे बिजली की खपत भी कम होती है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि बड़े होटल, मॉल, ऑफिस और थिएटर को 23 से 25 सेल्सियस के बीच तापमान रखने की सलाह दी गई है।

16 डिग्री सेल्सियस पर AC चलाना नहीं ठीक बहुत से लोगों को लगता है कि AC को 16 डिग्री सेल्सियस पर रखने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे गलत मानते हैं। असल में AC का Compressor एक ही क्षमता से काम करता है। अगर आप बहुत कम तापमान सेट करते हैं तो AC ज्यादा देर तक चलता रहता है और ज्यादा बिजली खर्च करता है। यानी 18 या 16 डिग्री सेल्सियस पर AC चलाने से ठंडक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन बिजली बिल जरूर बढ़ सकता है।