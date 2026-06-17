Telegram ग्रुप में जुड़ सकते हैं 2 लाख लोग, देखें 5 सीक्रेट फीचर्स जो WhatsApp के पास भी नहीं

भारत में Telegram को 22 जून तक के लिए अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया है। अब हर तरफ यही चर्जा है कि केवल टेलीग्राम पर ही क्यों बैन लगा है, वॉट्सऐप या सिग्नल पर क्यों नहीं। आज हम आपको ऐसे पांच सीक्रेट फीचर्स बता रहे हैं, जो केवल टेलीग्राम के पास ही हैं।

भारत में Telegram चर्चा का केंद्र बना हुआ है। NEET से जुड़े पेपर लीक और अफवाहों को रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के बाद, भारत सरकार ने इस प्लेटफॉर्म पर 22 जून तक के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इस कदम से सोशल मीडिया पर चर्चा और बहस का दौर शुरू हो गया है।

मामला तब और गरमा गया जब टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव ने रिलायंस पर आरोप लगाया कि वह भारत के बाहर ऐप के इस्तेमाल को रोक रही है। चूंकि मेटा ने रिलायंस में निवेश किया है और मेटा ही वॉट्सऐप की मालिक है, इसलिए डुरोव का कहना था कि यह कॉम्पिटिशन की लड़ाई का हिस्सा हो सकता है। अगर हम इस पहलू पर बात न भी करें, तो भी लोग अक्सर यह सोचते हैं कि टेलीग्राम पर बैन क्यों है, जबकि वॉट्सऐप, सिग्नल या किसी दूसरे चैट ऐप पर नहीं। यह एक वाजिब सवाल है, लेकिन जब आप गहराई से समझेंगे कि टेलीग्राम क्या सुविधाएं दे रहा है – जो वॉट्सऐप नहीं देता – तो आपको असल बात समझ आएगी।

टेलीग्राम में कई ऐसे फीचर्स हैं जिनसे जानकारी को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है। सरकार, या यूं कहें कि NTA ने साफ कर दिया है कि यह बैन मुख्य रूप से NEET पेपर से जुड़ी गलत जानकारी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लगाया गया है, जबकि 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा का प्रश्न पत्र अभी भी सुरक्षित है। इसके मुकाबले WhatsApp पर कुछ ज्यादा पाबंदियां हैं। इसके अलावा, कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो सिर्फ टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, WhatsApp पर नहीं।

यहां हम आपको पांच ऐसे फीचर्स बता रहे हैं, जो टेलीग्राम को वॉट्सऐप से अलग बनाते हैं: 1. अपना फोन नंबर शेयर किए बिना यूजरनेम टेलीग्राम और वॉट्सऐप दोनों मूल रूप से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जब प्राइवेसी की बात आती है तो दोनों काफी अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। ऐसा लगता है कि टेलीग्राम गुमनामी पर ज्यादा फोकस करता है, जिससे यूजर्स को अपने फोन नंबर छिपाने और केवल यूजरनेम के माध्यम से दूसरों से जुड़ने की अनुमति मिलती है। यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण विशेषता है जो अनुभव में प्राइवेसी की एक परत जोड़ती है। दूसरी ओर, वॉट्सऐप अभी भी हर चीज को आपके फोन नंबर से जोड़ता है, जिसका मतलब है कि आपको इसे किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करना होगा जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, यहां तक ​​​​कि सबसे अनौपचारिक बातचीत के लिए भी। जैसा कि कहा गया है, वॉट्सऐप कथित तौर पर अपने प्लेटफॉर्म पर यूजरनेम-आधारित कनेक्टिविटी लाने पर काम कर रहा है, जिससे पता चलता है कि मेटा भी टेलीग्राम जो पेशकश कर रहा है उसकी अपील को पहचानता है।

2. टाइमर के साथ खुद-ब-खुद मिटने वाले मैसेज टेलीग्राम यूजर्स को सीक्रेट चैट में अलग-अलग मैसेज के लिए अपनी पसंद का 'सेल्फ-डिस्ट्रक्ट टाइमर' (खुद-ब-खुद मिटने का टाइमर) सेट करने की सुविधा देता है। अभी वॉट्सऐप में 'डिसअपीयरिंग मैसेज' (गायब होने वाले मैसेज) का फीचर है, लेकिन खबर है कि कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिससे मैसेज सिर्फ 15 मिनट बाद गायब हो जाएंगे। जाहिर है, ऐसा लगता है कि उन्होंने यह आइडिया टेलीग्राम से लिया है। इसी तरह, टेलीग्राम में आप मैसेज को किसी खास समय पर भेजने के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं; यह एक बहुत काम का फीचर है जिसे वॉट्सऐप अभी टेस्ट कर रहा है।

3. एडवांस्ड चैट कस्टमाइजेशन चैट कस्टमाइजेशन के मामले में, Telegram यूजर्स को WhatsApp के मुकाबले अपनी चैटिंग को पर्सनलाइज करने की ज्यादा आजादी मिलती है। यह यूजर्स को अपनी थीम बनाने, चैट बैकग्राउंड बदलने, कलर बदलने और बातचीत को ज्यादा पर्सनल बनाने के लिए एनिमेटेड इमोजी और इफेक्ट्स का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। हालांकि WhatsApp ने भी हाल ही में ऐसे ही फीचर्स पेश किए हैं, लेकिन ये प्रीमियम यूजर्स के लिए पेड (पैसे देकर इस्तेमाल करने वाले) हैं।

4. बॉट्स और मिनी ऐप्स एक और चीज जिसमें टेलीग्राम सबसे अलग है, वह है बॉट्स और मिनी ऐप्स के लिए इसका सपोर्ट। ये टूल्स चैट्स में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जोड़ सकते हैं, जिससे यूजर्स टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं, पोल्स बना सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं या ऐप से बाहर निकले बिना कुछ खास सर्विसेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा बन जाता है और यूजर्स को बातचीत के दौरान कई तरह के काम करने की सुविधा देता है।

5. बड़े ग्रुप और मैसेज एडिट करने की सुविधा अब उन बातों पर आते हैं जिनकी वजह से शायद बैन लगाया गया हो। Telegram एडमिन को बहुत बड़े ग्रुप बनाने की सुविधा देता है, जिनमें एक साथ 2,00,000 तक मेंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी गुमनाम रहकर ग्रुप बना सकता है और बड़ी संख्या में लोगों को अपने मैसेज भेज सकता है। वहीं, WhatsApp ग्रुप में अभी ज्यादा से ज्यादा 1,024 मेंबर्स ही हो सकते हैं।

फाइल शेयरिंग का पहलू भी है: अगर कोई Telegram की प्रीमियम सर्विस का सब्सक्राइबर है, तो वह 4GB तक की फाइल शेयर कर सकता है, जबकि फ्री यूजर्स के लिए यह लिमिट 2GB है (WhatsApp में भी 2GB की लिमिट है, लेकिन कोई पेड एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है)।