महंगी वॉच की छुट्टी! ₹599 में आई Apple Watch जैसे प्रीमियम लुक, बड़ी स्क्रीन, AI फीचर्स और कॉलिंग वाली धांसू स्मार्टवॉच

Mar 19, 2026 12:39 pm IST

2.19-इंच डिस्प्ले, Bluetooth calling, 30+ स्पोर्ट्स मोड और हेल्थ फीचर्स के साथ भारत में 599 रुपए की कीमत में लॉन्च हुई है TecMarx Ultra स्मार्टवॉच। प्रीमियम लुक और मजबूत बॉडी से लैस।

अगर आप लंबे समय से एक स्मार्टवॉच खरीदने का सोच रहे थे लेकिन बजट की वजह से रुक गए थे, तो अब आपके लिए शानदार मौका है। टेक ब्रांड TecMarx ने भारत में अपनी नई Ultra Watch लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 599 रुपए है। इस वॉच में बड़ी स्क्रीन, Bluetooth calling, AI voice assistant और कई हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर महंगी वॉच में देखने को मिलते हैं।

TecMarx Ultra Watch का डिजाइन काफी हद तक Apple Watch जैसा प्रीमियम और स्टाइलिश दिखता है, जिसमें बड़ा स्क्वायर डायल और मेटल फिनिश मिलता है। इसे पहनने पर यह सस्ती वॉच नहीं बल्कि महंगी स्मार्टवॉच जैसा फील देती है। TecMarx Ultra Watch उन यूजर्स को टारगेट करती है जो कम बजट में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं। आइये डिटेल में आपको बताते है इसके फीचर्स और कहां से खरीद सकते हैं आप ये वॉच:

TecMarx Ultra Watch की कीमत और उपलब्धता TecMarx Ultra Watch को कंपनी ने बेहद किफायती कीमत 599 रुपए में लॉन्च किया है, जो इसे भारत की सबसे सस्ती स्मार्टवॉच में से एक बनाती है। यह वॉच ऑरेंज और ब्लैक कलर ऑप्शन में आती है और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से खरीदा जा सकता है।

TecMarx Ultra Watch के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स TecMarx Ultra Watch में 2.19 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो यूजर्स को साफ और बड़ा व्यू देती है। इसके साथ ही इसमें मेटल शील्ड डिजाइन दिया गया है, जिससे वॉच मजबूत होने के साथ-साथ प्रीमियम लुक भी देती है। यह Android और iOS दोनों डिवाइस के साथ काम करती है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत है Bluetooth calling फीचर। इसके जरिए आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कॉल, मैसेज और ऐप नोटिफिकेशन का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।

फिटनेस के मामले में भी यह वॉच पीछे नहीं है। इसमें 30 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग और योगा। इसके अलावा इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसे हेल्थ फीचर्स भी मौजूद हैं, जिससे यूजर्स अपनी फिटनेस पर नजर रख सकते हैं।