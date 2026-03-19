महंगी वॉच की छुट्टी! ₹599 में आई Apple Watch जैसे प्रीमियम लुक, बड़ी स्क्रीन, AI फीचर्स और कॉलिंग वाली धांसू स्मार्टवॉच
2.19-इंच डिस्प्ले, Bluetooth calling, 30+ स्पोर्ट्स मोड और हेल्थ फीचर्स के साथ भारत में 599 रुपए की कीमत में लॉन्च हुई है TecMarx Ultra स्मार्टवॉच। प्रीमियम लुक और मजबूत बॉडी से लैस।
अगर आप लंबे समय से एक स्मार्टवॉच खरीदने का सोच रहे थे लेकिन बजट की वजह से रुक गए थे, तो अब आपके लिए शानदार मौका है। टेक ब्रांड TecMarx ने भारत में अपनी नई Ultra Watch लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 599 रुपए है। इस वॉच में बड़ी स्क्रीन, Bluetooth calling, AI voice assistant और कई हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर महंगी वॉच में देखने को मिलते हैं।
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TecMarx Ultra Watch का डिजाइन काफी हद तक Apple Watch जैसा प्रीमियम और स्टाइलिश दिखता है, जिसमें बड़ा स्क्वायर डायल और मेटल फिनिश मिलता है। इसे पहनने पर यह सस्ती वॉच नहीं बल्कि महंगी स्मार्टवॉच जैसा फील देती है। TecMarx Ultra Watch उन यूजर्स को टारगेट करती है जो कम बजट में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं। आइये डिटेल में आपको बताते है इसके फीचर्स और कहां से खरीद सकते हैं आप ये वॉच:
TecMarx Ultra Watch की कीमत और उपलब्धता
TecMarx Ultra Watch को कंपनी ने बेहद किफायती कीमत 599 रुपए में लॉन्च किया है, जो इसे भारत की सबसे सस्ती स्मार्टवॉच में से एक बनाती है। यह वॉच ऑरेंज और ब्लैक कलर ऑप्शन में आती है और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से खरीदा जा सकता है।
TecMarx Ultra Watch के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
TecMarx Ultra Watch में 2.19 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो यूजर्स को साफ और बड़ा व्यू देती है। इसके साथ ही इसमें मेटल शील्ड डिजाइन दिया गया है, जिससे वॉच मजबूत होने के साथ-साथ प्रीमियम लुक भी देती है। यह Android और iOS दोनों डिवाइस के साथ काम करती है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।
इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत है Bluetooth calling फीचर। इसके जरिए आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कॉल, मैसेज और ऐप नोटिफिकेशन का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।
फिटनेस के मामले में भी यह वॉच पीछे नहीं है। इसमें 30 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग और योगा। इसके अलावा इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसे हेल्थ फीचर्स भी मौजूद हैं, जिससे यूजर्स अपनी फिटनेस पर नजर रख सकते हैं।
TecMarx Ultra Watch में AI voice assistant भी दिया गया है, जिससे आप वॉच को वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें कई कस्टमाइज करने वाले वॉच फेस मिलते हैं, जिससे आप अपने स्टाइल के अनुसार वॉच का लुक बदल सकते हैं। बैटरी की बात करें तो यह वॉच सिंगल चार्ज पर लगभग 2 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम देती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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