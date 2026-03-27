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बड़ा धमाका! ₹16,999 में आया 6500mAh बैटरी, नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट, 50MP कैमरे वाला रफ एंड टफ फोन

Mar 27, 2026 03:04 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Tecno ने मिड-रेंज में भारत में Spark 50 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन को 6500mAh की बड़ी बैटरी, MediaTek Dimensity प्रोसेसर और Pixel जैसे कैमरा डिजाइन के साथ दमदार फीचर्स के साथ पेश किया गया है। जानिए इसकी कीमत:

बड़ा धमाका! ₹16,999 में आया 6500mAh बैटरी, नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट, 50MP कैमरे वाला रफ एंड टफ फोन

TECNO ने भारत में Spark 50 5G लॉन्च किया है, यह मिड-रेंज 5G सेगमेंट में शानदार फीचर्स के साथ आया है। इसमें 6500mAh की दमदार बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग है। फोन का बैक कैमरा डिजाइन Pixel जैसा है। परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह फोन ड्यूरेबिलिटी में भी बेस्ट है। स्पार्क 50 5G में 18GB तक की रैम दी गई है। फोन में एक नॉइज कैंसलेशन फीचर शामिल है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6500mAh की बड़ी बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन आराम से चल सकती है। इसके अलावा इसमें Pixel जैसे कैमरा डिजाइन दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। अगर आप कम बजट में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं इस फोन के सभी फीचर्स और कीमत।

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TECNO Spark 50 5G की कीमत, उपलब्धता और कलर वैरिएंट

TECNO Spark 50 5G के फैंटेसी पर्पल, मिंट ग्रीन, इंक ब्लैक और शैम्पेन गोल्ड रंगों में उपलब्ध है। TECNO Spark 50 5G के 4GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 16,999 रुपये और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज फोन की कीमत 18,999 रुपये है। यह 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से ई कॉमर्स साइट Amazon.in और भारत भर के प्रमुख खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होगा।

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Tecno Spark 50 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Tecno Spark 50 5G में पीछे की तरफ पिक्सेल-जैसे कैमरे वाला मॉड्यूल है, जो एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम से बना है। फोन का बाकी हिस्सा पॉलीकार्बोनेट से बना है, इसमें 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रहने के लिए मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप रेजिस्टेंस है। फोन में IP64 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी है।

इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78 इंच का बड़ा IPS डिस्प्ले है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लगा है। इसमें 12GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज के ऑप्शन हैं। पीछे की तरफ 50MP का मुख्य कैमरा है जो दिन के उजाले में भी क्लियर तस्वीरें लेता है, जबकि 8MP का सेल्फी कैमरा वीडियो कॉल के लिए है। इसमें व्हाट्सऐप असिस्टेंट, एआई राइटिंग असिस्टेंट, एआई इरेजर 2.0 और अन्य जैसी एआई सुविधाएं शामिल हैं।

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 6500mAh बैटरी है। इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, जिससे यूजर्स डिवाइस को जल्दी चार्ज कर सकते हैं। इस फोन में IP64 PRO रेटिंग है, जो इसे रोजमर्रा के पानी के संपर्क और धूल से प्रतिरोधी बनाती है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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