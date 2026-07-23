₹8599 में आया 'लोहा' फोन, टूटने-फूटने-फटने का डर खत्म, बिना नेटवर्क के भी होगी कॉल, जानें फोन की 7 बड़ी खासियतें

itel ने भारत में नया ZENO 100 Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन 9000 रुपए से कम कीमत में Military Grade बॉडी, UltraLink, 5000mAh बैटरी, 90Hz HD+ डिस्प्ले के साथ आता है।

itel Zeno 200 Pro Launched: itel ने सेगमेंट का सबसे किफायती स्मार्टफोन ZENO 100 Pro को लॉन्च कर दिया है। यह फोन Military Grade (MIL-STD-810H) सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे इसकी मजबूती सामान्य बजट फोनों के मुकाबले बेहतर मानी जा रही है। itel ZENO 100 Pro की एक और बड़ी खासियत UltraLink फीचर है। कंपनी के मुताबिक, यह तकनीक सीमित दूरी में कनेक्टिविटी बनाए रखने में मदद करती है, जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। आइए डिटेल जानते हैं ZENO 100 Pro स्मार्टफोन की कीमत, ऑफर्स और सभी फीचर्स।

itel ZENO 100 Pro की कीमत और लॉन्च ऑफर itel ZENO 100 Pro की कीमत 8,599 रुपए रखी गई है। लॉन्च ऑफर के तहत चुनिंदा बैंक कार्ड पर 10% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिससे ग्राहकों को यह फोन और कम कीमत में खरीद सकते हैं। आप इस फोन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon के जरिए खरीद सकते हैं। itel ZENO 100 Pro को तीन रंगों में लॉन्च किया गया है: Comet Orange, Cloud White, Black।

itel ZENO 100 Pro की 7 बड़ी खासियतें 1. itel ZENO 100 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसका MIL-STD-810H Military Grade Certification है। इसका मतलब है कि फोन हल्के झटकों और सामान्य गिरने जैसी स्थितियों में टूटेगा नहीं।

2. इस स्मार्टफोन में कंपनी ने UltraLink फीचर दिया है। इससे फोन सीमित दूरी तक कनेक्टिविटी बनाए रखता है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। इसी फीचर को कंपनी "Stay Connected, Even Without a Network" टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रही है।

3. itel ZENO 100 Pro में 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले के साथ Dynamic Bar फीचर भी मिलता है, जो बैटरी लेवल, इनकमिंग कॉल, चार्जिंग स्टेटस और नोटिफिकेशन जैसी जरूरी जानकारियां आसान तरीके से दिखाता है।

4. फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ बॉक्स में 10W चार्जर भी दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए itel ZENO 100 Pro में Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 3GB फिजिकल RAM के साथ 5GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है, यानी कुल 8GB तक RAM का अनुभव मिल सकता है। इसके अलावा 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

5. फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का रियर कैमरा दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इसमें बेहतर Image Processing का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तस्वीरों में रंग और डिटेल बेहतर मिलती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट कैमरा भी मौजूद है।

6. itel ने इस बजट फोन में कई अतिरिक्त फीचर्स भी दिए हैं। फोन में IR Blaster मौजूद है, जिसकी मदद से TV, AC और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है। बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए DTS Sound Technology दी गई है।