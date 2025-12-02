₹12,499 में 6500mAh बैटरी, 120Hz Ultra-Bright डिस्प्ले के साथ आया Oppo का लोहा फोन; न गिरने से डर, न पानी से

संक्षेप: OPPO ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन A6x 5G लॉन्च किया है। इसमें 6500mAh बैटरी, 45W SUPERVOOC चार्जिंग, 120Hz डिस्प्ले, Dimensity 6300 चिपसेट और ColorOS 15 है। कीमत 12,499 रुपए से शुरू।

Tue, 2 Dec 2025 01:57 PM

OPPO A6x 5G Launched in India: OPPO ने भारत में अपनी पॉपुलर A-Series का नया फोन OPPO A6x 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो एक भरोसेमंद, लंबी बैटरी लाइफ वाला, स्मूद परफॉर्मेंस देने वाला और प्रीमियम लुक वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, वह भी बजट कीमत में। OPPO A6x 5G में 6500mAh की विशाल बैटरी, 45W SUPERVOOC चार्जिंग, 120Hz Ultra Bright Display और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर जैसे फीचर्स इसे अपनी रेंज में बेहद दमदार बनाते हैं। साथ ही ColorOS 15 के साथ आने वाला Luminous Rendering Engine और Trinity Engine इसे लंबे समय तक स्मूद चलाने की गारंटी देते हैं। OPPO का दावा है कि यह फोन 22 घंटे से भी अधिक वीडियो प्लेबैक और 800+ घंटों की स्टैंडबाय टाइम देता है।

OPPO A6x 5G की भारत में कीमत OPPO A6x 5G भारत में तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत इस तरह है:

- 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 12,499 रुपए

- 4GB + 128GB की कीमत 13,499 रुपए

- 6GB + 128GB की कीमत 14,999 रुपए

ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, OPPO स्टोर और रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है। साथ ही 3 महीने की नो-कॉस्ट EMI भी मिल रही है। फोन दो नए कलर Ice Blue और Olive Green में उपलब्ध है।

OPPO A6x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स OPPO ने 2 दिसंबर 2025 को भारत में अपनी A-Series में नया धमाकेदार फोन OPPO A6x 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो पूरे दिन फोन का भारी उपयोग करते हैं और चाहते हैं कि उनका फोन लगातार स्मूद और तेज चले। OPPO A6x 5G की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 6500mAh की बड़ी बैटरी है। OPPO का यह फोन 882 घंटे तक के स्टैंडबाय टाइम, 22.4 घंटे तक वीडियो प्लेबैक जैसी पावरफुल परफॉर्मेंस देता है।

फोन में OPPO की फेमस 45W SUPERVOOC™ फ्लैश चार्जिंग मिलती है। सिर्फ 30 मिनट में 1% से 41% तक चार्ज हो जाता है। OPPO A6x 5G में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है। सबसे बड़ा अपग्रेड है ColorOS 15 है। स्क्रीन क्वालिटी इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है। OPPO A6x 5G फोन 120Hz Ultra Bright Display चाहे धूप में वीडियो देखें या रात में सोशल मीडिया स्क्रॉल करें।