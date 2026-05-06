itel का जलवा: ₹7999 में लॉन्च किया सबसे सस्ता मिलिट्री ग्रेड मजबूती, 5000mAh बैटरी, 6GB रैम वाला फोन, जानें 5 खासियतें

May 06, 2026 06:22 pm IST

देसी कंपनी itel ने अपना नया मिलिट्री ग्रेड फोन itel A100C को शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च कर दिया है। इस फोन की कीमत 7999 रुपए से रखी गयी हैं। फोन में 90Hz डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी और Android 15 Go जैसे दमदार फीचर्स मिलते हैं।

itel A100C New Launched in India: itel ने अपने नए मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन itel A100C New भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है जो कम कीमत में मजबूत और भरोसेमंद स्मार्टफोन चाहते हैं। खास बात यह है कि इस फोन को MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह ऊंचाई से गिरने, झटके, पानी में भीगने जैसी आम समस्याओं को भी आसानी से झेल सकता है। इसके अलावा इसमें बड़ा डिस्प्ले, लंबी बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में:

itel A100C New की कीमत और उपलब्धता itel A100C New को एक ही वैरिएंट में पेश किया गया है। इसके एक ही 4GB रैम + 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत भारत में 7,999 रुपए रखी गई है। यह स्मार्टफोन देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है और इसे तीन कलर ऑप्शन Silk Green, Titanium Gold और Pure Black में खरीदा जा सकता है।

itel A100C New के 5 खासियतें 1. itel A100C New का डिजाइन काफी स्टाइलिश और यूजर-फ्रेंडली है। इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसका मतलब है कि यह फोन गिरने, झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकता है।

2. इस फोन में 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इससे यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे आप वीडियो देखें या सोशल मीडिया चलाएं। itel A100C New में फेस अनलॉक और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जिससे फोन को सुरक्षित और आसानी से अनलॉक किया जा सकता है।

3. फोन में DTS साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाती है। इसके अलावा इसमें Dynamic Bar फीचर भी मिलता है, जो नोटिफिकेशन, कॉल और बैटरी स्टेटस जैसी जानकारी को आसान तरीके से दिखाता है।

4. itel A100C New में Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह फोन Android 15 Go एडिशन पर चलता है, जिससे यह हल्का और स्मूद एक्सपीरियंस देता है। फोन में 2GB RAM के साथ 4GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है और 64GB स्टोरेज दी गई है।