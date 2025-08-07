10 से ज्यादा लाइटिंग मोड, XBoost AI के साथ आज आ रहा सबसे सस्ता गेमिंग फोन, कीमत ₹1X,XXX

Infinix GT 30 5G+ आज भारत में लॉन्च होने वाला है। यह फोन अब तक का सबसे सस्ता गेमिंग फोन होगा। फोन Mecha Lights और GT Shoulder Triggers के साथ आ रहा है। लॉन्च से पहले जानिए कितनी होगी फोन की कीमत:

Infinix अपने लोकप्रिय GT सीरीज के नए मॉडल GT 30 5G+ को आज 8 अगस्त को भारत में लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन Flipkart के माध्यम से एक्सक्लूसिव सेल में उपलब्ध होगा, और Infinix की GT लाइनअप में GT 30 Pro के ठीक बाद लॉन्च होने वाला मॉडल है। यदि आप एक गेमर हैं या हाई परफॉर्मेंस सोल्यूशन चाहते हैं, तो यह डिवाइस आपके लिए बना है। Infinix का यह फोन Cyber Mecha Design 2.0 और Mecha Lights (customizable LED लाइट्स) के साथ आता है, जो 10 से अधिक लाइटिंग मोड (जैसे Breathe, Meteor, Rhythm) प्रदान करता है। यह फोन भारत का सबसे सस्ता गेमिंग फोन होगा इसको खुद इनफिनिक्स ने पोस्टर में टीज़ किया है।

Infinix GT 30 5G+ में पहला गेमिंग ट्रिगर फीचर (GT Shoulder Triggers) भी शामिल है, जो कैमरा, वीडियो प्लेबैक और गेम में कस्टम बटन की सुविधा देता है। इसके अलावा यह AI‑एनेबल XOS 15 (Android 15 पर आधारित) सुविधाओं में AI Writing Assistant, Magic Voice Changer, Folax Assistant, Circle to Search और ZoneTouch Master शामिल हैं।

Infinix GT 30 5G+ की कीमत लीक Infinix ने GT 30 5G+ की आधिकारिक कीमत बताते हुए X पर एक ट्वीट किया है कि इसकी कीमत ₹1X,XXX होगी। यानी की इस फोन का प्राइस 19,999 रुपये से कम होगा। विभिन्न सोर्सेज का मानना है कि इसकी कीमत 16,999 रुपये से 19,999 रुपये के बीच होगी, जिससे यह बजट गेमिंग फोन होगा।

Infinix GT 30 5G+ के फीचर्स (लीक) इनफिनिक्स के इस फोन में 6.78‑इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स अधिकतम ब्राइटनेस; Corning Gorilla Glass 7i सुरक्षा के साथ आती है। फोन में गेमिंग ट्रिगर्स और लाइट्स है जो GT Shoulder Triggers (right frame) गेम, कैमरा शॉर्टकट, वीडियो प्लेबैक आदि में काम आते हैं। पीछे की तरफ customizable Mecha Lights से फोन दिखने में भी अलग दिखेगा।