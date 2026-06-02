Cheapest Color Printers स्टूडेंट्स के लिए नया प्रिंटर खरीदने का है प्लान? भूलकर भी न करें ये गलतियां, देखें बेस्ट ऑप्शंस

अमेजन पर स्टूडेंट्स के लिए कलर प्रिंटर खरीदते समय केवल कम कीमत देखने के बजाय रनिंग कॉस्ट और ऑल इन वन फीचर्स पर जरूर ध्यान दें। भारी प्रिंटिंग के लिए महंगे कार्ट्रिज वाले प्रिंटर के बजाय इंक टैंक प्रिंटर चुनना सबसे समझदारी और बचत भरा विकल्प है।

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विद्यार्थियों के लिए नया कलर प्रिंटर खरीदते समय अक्सर लोग केवल उसकी शुरुआती कीमत देखकर फैसला ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट और नोट्स की प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर चुनते समय हमेशा उसकी रनिंग कॉस्ट (प्रति पेज छपाई का खर्च) और फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। अमेजन पर बेहद कम कीमत में मिलने वाले कार्ट्रिज आधारित प्रिंटर उन छात्रों के लिए तो ठीक हैं जिनका प्रिंटिंग का काम बहुत सीमित है, लेकिन यदि आपको नियमित रूप से ज्यादा पेजों के प्रिंट निकालने होते हैं, तो कार्ट्रिज की बार-बार की रीफिलिंग आपका बजट बिगाड़ सकती है।

लॉन्ग-टर्म बचत के लिए इंक टैंक प्रिंटर सबसे बेहतरीन और किफायती विकल्प साबित होते हैं, क्योंकि इनमें प्रति पेज प्रिंटिंग का खर्च महज कुछ पैसे आता है। इसके अलावा, छात्रों को हमेशा All-in-One मॉडल्स ही चुनने चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट स्कैन करने या असाइनमेंट की फोटोकॉपी के लिए बार-बार बाहर दुकान पर न जाना पड़े। स्मार्टफोन और लैपटॉप से सीधे और आसान प्रिंटिंग के लिए वाई-फाई कनेक्टिविटी वाला प्रिंटर चुनना एक स्मार्ट निर्णय होगा। संक्षेप में, अमेज़न से प्रिंटर लेते समय ब्रांड वारंटी, रनिंग कॉस्ट और वायरलेस कनेक्टिविटी की जांच जरूर करें ताकि आपकी पढ़ाई और पॉकेट मनी दोनों का संतुलन बना रहे।

यदि आप घर या स्कूल-कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए एक किफायती और वायरलेस प्रिंटर की तलाश में हैं, तो Canon PIXMA E477 एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह एक All-in-One Inkjet Printer है जो प्रिंट करने के साथ-साथ स्कैन और फोटोकॉपी भी आसानी से कर सकता है। अमेजन पर 4,999 रुपये की बजट रेंज में उपलब्ध यह प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप सीधे अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से कमांड देकर प्रिंट निकाल सकते हैं। होम यूसेज (कम प्रिंटिंग) के लिए इसे एक आदर्श और पॉकेट-फ्रेंडली मशीन माना जाता है।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई (Wi-Fi), हाई-स्पीड यूएसबी (USB) प्रिंट स्पीड ब्लैक: 8 ipm | कलर: 4 ipm स्कैनर रेजोल्यूशन 600 x 1200 dpi सपोर्टेड पेज साइज A4, A5, B5, Letter, Legal, Envelopes वजन 3,500 ग्राम क्यों खरीदें बजट के अनुकूल कीमत वायरलेस प्रिंटिंग ऑल-इन-वन फीचर्स लाइटवेट और कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प हाई रनिंग कॉस्ट ऑटो डुप्लेक्स का न होना भारी प्रिंटिंग के लिए काफी स्लो

HP Ink Advantage 2986 उन छात्रों और परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन कलर प्रिंटर है जो तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी चाहते हैं। अमेजन पर 5,999 रुपये की कीमत में मिलने वाले इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल-बैंड वाई-फाई सपोर्ट है, जो सामान्य प्रिंटर के मुकाबले 10 गुना तक तेज और स्थिर वायरलेस कनेक्टिविटी देता है। इसके अलावा यह प्रिंटर AI-इनेबल्ड प्रिंटिंग और HP ऐप के जरिए बेहद आसान सेटअप की सुविधा के साथ आता है, जो इसे घर के इस्तेमाल के लिए एक आधुनिक और एडवांस चॉइस बनाता है।

Specifications कनेक्टिविटी डुअल बैंड वाई-फाई, यूएसबी विशेष फीचर्स एआई (AI) इनेबल्ड प्रिंटिंग, इजी सेटअप प्रिंट स्पीड ब्लैक: 20 ppm | कलर: 16 ppm वारंटी 1 साल की HP वारंटी केयर क्यों खरीदें सुपरफास्ट कनेक्टिविटी तेज प्रिंटिंग स्पीड लॉन्ग-लास्टिंग इंक कार्ट्रिज आसान HP स्मार्ट ऐप क्यों खोजें विकल्प शुरुआती बजट थोड़ा ज्यादा वजन में भारी

HP DeskJet 2820 घरेलू इस्तेमाल और स्कूली छात्रों के लिए अमेज़न पर सबसे ज्यादा बिकने वाले ऑल-इन-वन (वायरलेस प्रिंटर्स में से एक है। 4,999 रुपये की बेहद किफायती कीमत में आने वाला यह इंकजेट प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप घर के किसी भी कोने से स्मार्टफोन या लैपटॉप के जरिए तुरंत प्रिंट निकाल सकते हैं। यह प्रिंटर न केवल साधारण A4 पेजों पर प्रिंट करता है, बल्कि बिजनेस स्टीकर शीट्स और लेटरहेड को भी सपोर्ट करता है। कम और सीमित प्रिंटिंग जरूरतों के लिए इसे एक परफेक्ट होम प्रिंटर माना जाता है।

Specifications फंक्शन्स प्रिंट, स्कैन, कॉपी कनेक्टिविटी वाई-फाई (Wi-Fi), हाई-स्पीड USB 2.0 प्रिंट स्पीड ब्लैक: 7.5 ppm | कलर: 5.5 ppm (ISO) सपोर्टेड पेज साइज A4, B5, A6, DL लिफाफे, स्टीकर शीट्स, लेटरहेड क्यों खरीदें किफायती और बजट-फ्रेंडली मल्टी-पर्पज पेपर सपोर्ट 1 साल की ऑन-साइट वारंटी लाइटवेट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सीमित इनपुट ट्रे क्षमता प्रति पेज प्रिंटिंग लागत ज्यादा

यदि आप बार-बार महंगे इंक कार्ट्रिज खरीदने के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो HP Smart Tank 589 आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अमेजन पर 13,299 रुपये की कीमत में आने वाला यह एक एडवांस इंक टैंक प्रिंटर है, जो होम और ऑफिस दोनों के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है। यह प्रिंटर इन-बॉक्स इंक के साथ 4000 ब्लैक और 6000 कलर पेज प्रिंट करने की क्षमता रखता है, जिससे प्रति पेज प्रिंटिंग की लागत बेहद कम हो जाती है। वाई-फाई कनेक्टिविटी, गाइडेड बटन और लो-इंक सेंसर्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस यह प्रिंटर भारी और किफायती प्रिंटिंग के लिए एक बेहतरीन लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट है।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई, हाई-स्पीड USB 2.0 प्रिंट क्षमता 4000 ब्लैक | 6000 कलर प्रिंट्स प्रिंट स्पीड ब्लैक: 30 ppm | कलर: 24 ppm (मैक्स) कम्पैटिबल इंक बॉटल HP GT53 / GT53XL (Black) और HP GT52 क्यों खरीदें बेहद सस्ती प्रिंटिंग सुपरफास्ट प्रिंटिंग स्पीड बड़ी ट्रे कैपेसिटी स्मार्ट सेंसर्स और गाइडेड बटन्स क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत ज्यादा नियमित इस्तेमाल की जरूरत

यदि आप होम, स्टूडेंट लाइफ या छोटे ऑफिस के लिए एक बेहद मजबूत और टिकाऊ इंक टैंक प्रिंटर की तलाश में हैं, तो हाल ही में लॉन्च हुआ Brother DCP-T436W एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर 13,199 रुपये की कीमत में आने वाला यह एक Multifunction Ink Tank Printer है जो अपनी श्रेणी में सबसे शानदार पेज यील्ड ऑफर करता है। यह प्रिंटर इन-बॉक्स इंक के साथ 7,500 ब्लैक और 5,000 कलर पेज प्रिंट करने की क्षमता रखता है। डुअल-बैंड वाई-फाई, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग और ब्रदर के भरोसेमंद जापानी आर्किटेक्चर के साथ आने वाला यह मॉडल भारी प्रिंटिंग लोड को बेहद कम खर्च में संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।

Specifications जेन्युइन इंक बॉटल्स BTD100BK (Black), BTD100C/M/Y (Colour) OS कम्पैटिबिलिटी Windows, Mac, Linux और Chrome OS वारंटी 1 साल की ब्रदर डोमेस्टिक वारंटी प्रिंट क्षमता ब्लैक: 7,500 पेज | कलर: 5,000 पेज क्यों खरीदें अल्ट्रा-हाई पेज यील्ड शानदार पेपर ट्रे कैपेसिटी जबरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट हाई स्कैनर रेजोल्यूशन फ्री इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प ऑटो डुप्लेक्स का न होना कलर प्रिंट स्पीड सामान्य वजन में भारी

यदि आप साधारण डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग से हटकर प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी, डिजाइनिंग या PVC/ID कार्ड प्रिंटिंग के लिए एक एडवांस मशीन तलाश रहे हैं, तो MY PRINT L8050 एक प्रीमियम और वर्सटाइल विकल्प है। अमेजन पर 26,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह प्रिंटर सामान्य 4-कलर प्रिंटर्स के मुकाबले 6-कलर इंक टैंक सिस्टम के साथ आता है, जो बेहद सटीक और जीवंत रंग प्रदान करता है। यह प्रिंटर विशेष रूप से उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बॉर्डरलेस A4 फोटो प्रिंटिंग के साथ-साथ DVD/CD और आधार या कॉलेज आईडी जैसे PVC कार्ड सीधे प्रिंट करना चाहते हैं।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई, यूएसबी केबल विशेष फीचर्स PVC/ID Card Printing, CD/DVD Printing, Borderless A4 Photos प्रिंट क्षमता अप-टू 2,100 कलर पेज वारंटी 1 साल या 50,000 पेजेस की वारंटी इंक सिस्टम 6-कलर रीफिलेबल इंक टैंक क्यों खरीदें 6-कलर इंक सिस्टम मल्टी-मीडिया प्रिंटिंग शानदार पेज यील्ड कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड इंक टैंक क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा DTF या सब्लिमेशन के लिए रेडी नहीं

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1. घर के लिए सबसे बेस्ट कलर प्रिंटर कौन सा है? घर के लिए बेस्ट प्रिंटर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका इस्तेमाल कितना है,

कम इस्तेमाल के लिए (महीने में 50 पेज से कम): अगर आपको बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स या कभी-कभार डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिंटर चाहिए, तो इंकजेट कार्ट्रिज प्रिंटर सबसे बेस्ट हैं।

HP DeskJet 2820 या Canon PIXMA E477। ये दोनों वाई-फाई (Wi-Fi) के साथ आते हैं और बेहद बजट-फ्रेंडली हैं।

ज्यादा इस्तेमाल के लिए (महीने में 100 से अधिक पेज): अगर आपके घर में पढ़ाई या वर्क फ्रॉम होम के कारण हर हफ्ते बहुत सारे प्रिंट आउट निकलते हैं, तो इंक टैंक प्रिंटर (Ink Tank Printer) बेस्ट हैं। जैसे Epson EcoTank L3252 या HP Smart Tank 589। 2. कलर प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है? कलर प्रिंटिंग की क्वालिटी और खर्च के मामले में इंक टैंक तकनीक को सबसे बेहतरीन माना जाता है,

बेस्ट ऑल-राउंडर कलर प्रिंटिंग: Epson EcoTank L3252 और Brother DCP-T436W सबसे अच्छे माने जाते हैं। इनमें रंग बहुत साफ आते हैं और प्रति पेज छपाई का खर्च महज कुछ पैसे (10 से 20 पैसे) आता है।

प्रोफेशनल फोटो प्रिंटिंग के लिए: अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं या स्टूडियो-क्वालिटी फोटो और PVC आईडी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, तो 6-इंक सिस्टम वाला MY PRINT L8050 सबसे बेस्ट कलर प्रिंटर है।

3. एक कलर प्रिंटर की कीमत कितनी होती है? कलर प्रिंटर की कीमतें उनके फीचर्स और प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर अलग-अलग होती हैं,

बेसिक वाई-फाई ऑल-इन-वन प्रिंटर (कार्ट्रिज वाले): इनकी कीमत 4,500 से 6,000 रुपये के बीच होती है (जैसे HP DeskJet 2820)। ये मशीनें सस्ती होती हैं, लेकिन इनकी इंक (सिल्ला) महंगी आती है।

इंक टैंक प्रिंटर (बिना कार्ट्रिज वाले): इनकी शुरुआती कीमत 12,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच होती है (जैसे Epson L3252 या HP Smart Tank 589)। ये मशीनें शुरुआती तौर पर महंगी होती हैं, लेकिन इनकी स्याही बहुत सस्ती मिलती है।

प्रोफेशनल फोटो/PVC प्रिंटर: इनकी कीमत 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के आसपास होती है।

4. क्या कलर प्रिंटर खरीदना फायदेमंद है? हाँ, यह बिल्कुल फायदेमंद है, बशर्ते आप सही मॉडल चुनें, कब फायदेमंद है : यदि आपके घर में स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जिन्हें अक्सर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जमा करने होते हैं, या आप घर से काम करते हैं, तो घर पर प्रिंटर होने से आपकी बड़ी बचत होती है। आपको बार-बार बाहर दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय और पेट्रोल दोनों बचते हैं।

कब फायदेमंद नहीं है: अगर आपको साल में केवल 4 या 5 बार ही प्रिंट निकालने की जरूरत पड़ती है, तो प्रिंटर खरीदना फायदेमंद नहीं होगा। लंबे समय तक इस्तेमाल न होने के कारण प्रिंटर की इंक सूख सकती है और हेड ब्लॉक हो सकता है। ऐसे में बाहर से प्रिंट कराना ही बेहतर है।

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