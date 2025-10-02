85 इंच का सबसे सस्ता टीवी, Amazon Sale में मिल रहा पूरे 2.15 लाख रुपये सस्ता, देखें डील

Amazon Great Indian Festival Sale: अगर आप अपने घर के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपके लिए एक धांसू डील हैं। सेल में 85 इंच का टीवी अपनी एमआरपी से 2.15 लाख रुपये सस्ता मिल रहा है। देखें डील

Thu, 2 Oct 2025 06:40 PM

Amazon Great Indian Festival Sale में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप अपने घर के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं ताकि घर पर ही थिएटर जैसा मजा लिया जा सके, तो आज हम आपको एक धांसू डील बता रहे हैं। आज हम आपको अमेजन पर मिल रहे 85 इंच के सबसे सस्ते टीवी के बारे में बता रहे हैं। अगर आप भी बहुत सारे पैसे बचाना चाहते हैं और बड़ा टीवी लेना चाहते हैं, तो यह डील आपके लिए परफेक्ट हो सकती है।

एमआरपी से 2.15 लाख रुपये सस्ता मिल रहा टीवी 2,99,999 रुपये एमआरपी वाला यह 85 इंच टीवी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में केवल 84,999 रुपये कीमत में लिस्टेड है। एमआरपी से तुलना में यह टीवी पूरे 2.15 लाख रुपये सस्ता मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है।

इस टीवी में 85 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED डिस्प्ले पैनल है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। लिस्टिंग के अनुसार, इसमें डोल्बी ऑडियो के साथ 48W का साउंड मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन, 16GB स्टोरेज और 2GB रैम भी है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है।

