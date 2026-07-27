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4 अगस्त से बम्पर छूट के साथ खरीद पाएंगे OnePlus का 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, स्मूथ डिस्प्ले वाला फोन

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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OnePlus N6x 5G की भारत में पहली सेल 4 अगस्त से शुरू होगी। फोन में 7000mAh Silicon-Carbon बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 2.5 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलने का दावा किया गया है।

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OnePlus N6x 5G की सेल डेट हुई कन्फर्म

OnePlus भारतीय बाजार में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन OnePlus N6x 5G लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को 31 जुलाई को लॉन्च करेगी। अब फोन की फर्स्ट सेल डेट का खुलासा हो गया है। OnePlus N6x 5G की पहली सेल 4 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। लॉन्च से पहले ही OnePlus ने फोन के कई प्रमुख फीचर्स की पुष्टि कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इसकी 7000mAh Silicon-Carbon बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और नया कैमरा डिजाइन है। कंपनी का दावा है कि OnePlus N6x 5G एक बार फुल चार्ज होने पर 2.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। Amazon माइक्रोसाइट के जरिए कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन दो आकर्षक रंगों Ice Blue और Burgundy Red में आएगा।

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4 अगस्त से शुरू होगी पहली सेल

OnePlus ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि OnePlus N6x 5G की पहली सेल भारत में 4 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ग्राहक इसे Amazon और अन्य अधिकृत प्लेटफॉर्म्स से खरीद सकेंगे। साथ ही फोन को बैंक छूट के साथ सस्ते में ख़रीदा जा सकेगा। कंपनी इस फोन को बजट 5G सेगमेंट में उतार रही है।

OnePlus N6x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन (संभावित)

OnePlus N6x 5G में 7000mAh Silicon-Carbon बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि सामान्य इस्तेमाल में यह फोन 2.5 दिन तक चल सकता है। OnePlus के अनुसार, यूजर्स को 20.56 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 133.56 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक, 25.04 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और 11.26 घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंपनी ने पुष्टि की है कि OnePlus N6x 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलेगी। इसमें 6.8 इंच HD+ LCD डिस्प्ले और Panda Glass प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। पहले 144Hz डिस्प्ले की चर्चा थी, लेकिन कंपनी ने अब 120Hz पैनल की पुष्टि की है।

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लीक्स के मुताबिक OnePlus N6x 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन के 4GB + 64GB और 6GB + 128GB वेरिएंट आने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें eMMC 5.1 स्टोरेज मिल सकती है, जबकि स्टोरेज बढ़ाने के लिए Dedicated microSD Card Slot भी दिया जाएगा।

OnePlus N6x 5G में पीछे की तरफ 13MP का प्राइमरी कैमरा मिलने की उम्मीद है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। कंपनी ने नए पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल की पुष्टि की है, जिससे फोन का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता है। यह स्मार्टफोन Burgundy Red और Ice Blue जैसे दो नए रंगों में उपलब्ध होगा। फोन में Side-Mounted Fingerprint Sensor, 3.5mm हेडफोन जैक और Dedicated microSD Card Slot जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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